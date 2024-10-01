福利支援軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙哲臘

GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim 是一款幫助雇主以簡單且靈活的方式為其員工提供健康福利的軟體。借助 GoKlaim，員工可以透過行動應用程式存取健康支出帳戶，在那裡他們可以提交各種合格費用的索賠，從醫療和牙科護理到教育和個人發展。員工還可以查看自己的帳戶餘額、新增家屬並快速輕鬆地獲得報銷。雇主可以根據自己的需求和預算定制計劃，調整費用類別和子類別，並將未使用的資金結轉至下一年。 GoKlaim 也提供分析和報告工具，幫助雇主監控和優化他們的福利支出。對於希望為員工提供個人化且無憂的健康和保健福利體驗的公司來說，GoKlaim 是一個很好的解決方案。如需了解有關 GoKlaim 的更多信息，請訪問 www.gok...