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福利諮詢提供者 - 最受歡迎的應用程式

福利諮詢涉及外包專門從事員工福利計劃的選擇、採購、實施、管理和更新的人力資源 (HR) 職能。這些計劃涵蓋各種福利，例如團體健康保險、人壽保險、帶薪休假、退休金、學生貸款償還、殘障保險和個人退休帳戶。該領域的服務提供者評估要求，監控雇主和員工的福利利用和可用性，並確保遵守政府法規。他們充當保險公司、供應商和客戶之間的主要聯絡人。透過徹底的研究和談判，這些提供者提供符合客戶需求的客製化計畫。企業全年都會使用這些服務，並且可以預期持續的溝通和支援。

提議新的應用程式


ADP

ADP

adp.com

ADP應用程序提供一個綜合平台來管理人力資源與工資，功能包括工資處理、時間追蹤及福利管理，支持移動訪問。

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy提供超過2億個住宅和靜態代理，幫助用戶實現網路刮擦、市場研究和價格比較等任務，並確保高匿名和安全性。

Empower

Empower

empower.com

Empower是一個個人理財應用，幫助用戶追蹤收入與支出，設定財務目標，並提供個性化建議以改善財務狀況。

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial 提供健康、財富及退休管理工具，幫助用戶簡化財務計劃和投資。

UMR

UMR

member.umr.com

UMR應用程序幫助用戶管理醫療福利，查看計劃詳情，查找醫生，跟踪自付額，自手機訪問所需護理。

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub是一個員工福利和折扣的在線平台，提供獨家優惠，促進財務福祉，並簡化人力資源管理。

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

TraceGenie 是一款追蹤服務應用，專為退休基金行業設計，協助解決無法追蹤成員的問題，確保控制與責任。

Bennie

Bennie

bennie.com

Bennie應用程式是員工獲取福利資訊的工具，提供身份證查詢、網絡醫療提供者檢索和專業支援等功能。

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Lumity Benefits應用程式提供一個集中平台，使用戶能夠方便地管理和訪問各種福利信息，簡化福利選擇過程。

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ 是一個員工福利報價系統，幫助經紀人為雇主報價員工福利。

MMChr

MMChr

mmchr.com

MMChr應用程式提供人力資源外包和顧問服務，專注於人力資源和就業法合規方面的解決方案。

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits 是一個企業福利與新機會的平台，旨在提升業務效率並吸引員工參與。

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

FrankCrum應用程序提供人力資源、工資單、員工福利及401(k)等管理服務的安全訪問和個性化帳戶管理。

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