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福利諮詢涉及外包專門從事員工福利計劃的選擇、採購、實施、管理和更新的人力資源 (HR) 職能。這些計劃涵蓋各種福利，例如團體健康保險、人壽保險、帶薪休假、退休金、學生貸款償還、殘障保險和個人退休帳戶。該領域的服務提供者評估要求，監控雇主和員工的福利利用和可用性，並確保遵守政府法規。他們充當保險公司、供應商和客戶之間的主要聯絡人。透過徹底的研究和談判，這些提供者提供符合客戶需求的客製化計畫。企業全年都會使用這些服務，並且可以預期持續的溝通和支援。
提議新的應用程式
ADP
adp.com
ADP應用程序提供一個綜合平台來管理人力資源與工資，功能包括工資處理、時間追蹤及福利管理，支持移動訪問。
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy提供超過2億個住宅和靜態代理，幫助用戶實現網路刮擦、市場研究和價格比較等任務，並確保高匿名和安全性。
Empower
empower.com
Empower是一個個人理財應用，幫助用戶追蹤收入與支出，設定財務目標，並提供個性化建議以改善財務狀況。
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial 提供健康、財富及退休管理工具，幫助用戶簡化財務計劃和投資。
UMR
member.umr.com
UMR應用程序幫助用戶管理醫療福利，查看計劃詳情，查找醫生，跟踪自付額，自手機訪問所需護理。
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub是一個員工福利和折扣的在線平台，提供獨家優惠，促進財務福祉，並簡化人力資源管理。
TraceGenie
tracegenie.co.za
退休基金產業追蹤服務提供者 無法追蹤的會員：基金首席官員的惡夢 我們有一個共同的目標，讓 TraceGenie 協助您的基金。我們的費用與市場相關，透過使用 TraceGenie 平台，您可以確保全面的控制和責任、快速的周轉時間、最小的詐欺風險，並且知道您的指示掌握在最有能力的手中，讓您安心
Bennie
bennie.com
Bennie 的全球福利平台透過一系列現代化解決方案（包括諮詢、保險和輔導）幫助雇主、員工及其家屬蓬勃發展。 Bennie 受到世界上最具創新力的公司的信賴，它是超越傳統福利的一站式解決方案，包括員工輔導、財產和意外傷害保險等。 Bennie 應用程式是員工輕鬆找到和了解福利資訊的首選資源。從查看 ID 卡到尋找網路內供應商，再到瀏覽 Bennie’s Marketplace，會員可以輕鬆獲得所需的福利資訊和工具。 Bennie 的醫療保健禮賓服務 Ask Bennie 是為會員提供專門支援的終極工具。會員可以直接在應用程式上與 Ask Bennie Advocate 聊天，以獲得有關開放註冊、承保範圍、帳單談判/錯誤、尋找提供者等問題的協助。
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity 的現代福利解決方案將專門的服務和專業知識與強大的數據洞察力和技術相結合，以減輕雇主和員工管理和選擇健康計劃和福利的痛苦。
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ 是一個員工福利報價系統，可幫助經紀人為雇主報價員工福利。
MMChr
mmchr.com
專門從事人力資源和勞動法合規的人力資源外包和顧問公司。
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits是公司福利和新機會的平台。我們有助於提高您的業務效率並吸引員工。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力資源、薪資和薪資管理、員工福利和福利管理、401(k)、工人薪資和人力資源解決方案。
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