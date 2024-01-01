福利諮詢提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 聖誕島

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福利諮詢涉及外包專門從事員工福利計劃的選擇、採購、實施、管理和更新的人力資源 (HR) 職能。這些計劃涵蓋各種福利，例如團體健康保險、人壽保險、帶薪休假、退休金、學生貸款償還、殘障保險和個人退休帳戶。該領域的服務提供者評估要求，監控雇主和員工的福利利用和可用性，並確保遵守政府法規。他們充當保險公司、供應商和客戶之間的主要聯絡人。透過徹底的研究和談判，這些提供者提供符合客戶需求的客製化計畫。企業全年都會使用這些服務，並且可以預期持續的溝通和支援。
提議新的應用程式
ADP
adp.com
ADP 提供業界領先的線上薪資和人力資源解決方案，以及稅務、合規、福利管理等。透過 ADP 獲得最佳效果。
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy 是最好、最便宜的住宅代理服務提供者之一，擁有超過 2 億個住宅和靜態代理，為您的抓取代理用例提供優勢！
Empower
empower.com
我們的願景是透過建議、人員和科技改變金融生活。我們的使命是賦予所有人財務自由。
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub 是美國市場上排名第一的線上福利入口網站和員工折扣市場。
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ 是一個員工福利報價系統，可幫助經紀人為雇主報價員工福利。
MMChr
mmchr.com
專門從事人力資源和勞動法合規的人力資源外包和顧問公司。
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits 是一個企業福利和新機會的平台。我們幫助您提高業務效率並提高員工的敬業度。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力資源、薪資和薪資管理、員工福利和福利管理、401(k)、工人薪資和人力資源解決方案。
TraceGenie
tracegenie.co.za
退休基金產業追蹤服務提供者 無法追蹤的會員：基金首席官員的惡夢 我們有一個共同的目標，讓 TraceGenie 協助您的基金。我們的費用與市場相關，透過使用 TraceGenie 平台，您可以確保全面的控制和責任、快速的周轉時間、最小的詐欺風險，並且知道您的指示掌握在最有能力的手中，讓您安心
Bennie
bennie.com
Bennie 的全球福利平台透過一系列現代化解決方案（包括諮詢、保險和輔導）幫助雇主、員工及其家屬蓬勃發展。 Bennie 受到世界上最具創新力的公司的信賴，它是超越傳統福利的一站式解決方案，包括員工輔導、財產和意外傷害保險等。 Bennie 應用程式是員工輕鬆找到和了解福利資訊的首選資源。從查看 ID 卡到尋找網路內供應商，再到瀏覽 Bennie’s Marketplace，會員可以輕鬆獲得所需的福利資訊和工具。 Bennie 的醫療保健禮賓服務 Ask Bennie 是為會員提供專門支援的終極工具。會員可以直接在應用程式上與 Ask Bennie Advocate 聊天，以獲得有關開放註冊...
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UMR 是第三方管理員 (TPA)，由您的雇主僱用，幫助確保您的索賠得到正確支付，從而將您的醫療保健費用保持在最低限度，並且您可以專注於福祉。
Inspira Financial
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關於 Inspira Financial Inspira Financial 提供健康、財富、退休和福利解決方案，加強和簡化健康和財富之旅。 Inspira 擁有超過700 萬名客戶，託管超過620 億美元的資產，與數千名雇主、計畫發起人、記錄管理人、TPA 和其他機構合作夥伴合作，幫助他們關心的人規劃、儲蓄和投資，打造更光明的未來。 Inspira 透過我們的自動展期服務、健康儲蓄帳戶、緊急儲蓄基金、託管服務等不懈地追求為所有人帶來更好的結果。了解更多信息，請訪問 inspirafinancial.com。
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Lumity 的現代福利解決方案將專門的服務和專業知識與強大的數據洞察力和技術相結合，以減輕雇主和員工管理和選擇健康計劃和福利的痛苦。