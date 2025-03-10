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福利管理軟體可協助組織設計和管理員工福利包，同時確保遵守政府法規。這些系統處理各種員工福利，包括保險計劃和股票選擇權，並透過管理儀表板簡化開放註冊期。 組織使用這些工具來檢視和修改員工福利包。福利管理軟體通常包括員工入口網站和自助服務選項，允許員工查看、管理和更新他們的個人資訊和文件。 這些工具主要由人力資源部門使用，使人力資源經理能夠有效管理福利方案並促進員工最佳利用福利方案。此外，福利管理軟體可協助組織確定對員工最有價值的福利，降低整體成本，並遵守聯邦和地方法規，例如《平價醫療法案》(ACA) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。
提議新的應用程式
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
Collective Health
collectivehealth.com
集體健康是一個綜合醫療保健管理應用，提供訪問電子健康記錄、健康指標跟蹤和約會管理功能，以提高醫療效率和可及性。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工資和人力資源管理軟件，幫助中小企業簡化工資計算、稅務管理和團隊管理，提高運營效率。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
Circula
circula.com
Circula是一個員工支出平台，包括差旅費用、信用卡和員工福利，旨在簡化財務和薪資管理，降低合規風險。
Alight
alight.com
Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。
Namely
namely.com
Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR是一款人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據、跟踪休假時間，並簡化HR流程。
Employee Navigator
employeenavigator.com
員工Navigator是一個綜合平台，簡化福利管理、員工入職和合規性，幫助經紀人和用戶有效管理員工福利。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一個綜合平台，簡化人力資源管理、薪資處理和醫療保險，幫助企業更有效率地管理員工福利及相關流程。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
Warp
joinwarp.com
Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。
Forma
joinforma.com
Forma是一個靈活的福利管理平台，幫助企業設計和管理可定制的全球員工福利計劃，增強員工體驗並減少管理負擔。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一款假期管理平台，簡化合規、索賠和薪資等流程，為員工提供流暢和親切的請假經驗。
Sharecare
sharecare.com
Sharecare是一個數字健康平台，提供工具與資源，幫助用戶管理身心健康及獲取相關的社會服務支持。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。
Empeon
empeon.com
Empeon是一個人力資本管理平台，幫助企業集中管理人力資源和薪資需求，包括排班、請假和福利資訊等。
GoCo
goco.io
GoCo是一個雲端人力資源平台，提供員工管理、福利登記、績效管理等功能，簡化HR流程並支持自助服務。
ekincare
ekincare.com
Ekincare是一個綜合健康管理平台，幫助企業降低醫療費用和保險費，提供遠程醫療、健康檢查及營養服務。
Benefitfocus
benefitfocus.com
Benefitfocus 是一個綜合的福利管理解決方案，幫助員工改善健康和財務成果，同時簡化組織的行政管理。
Sequoia One
one.sequoia.com
紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。
Healthysure
healthysure.in
HealthySure 是印度最受歡迎的新創公司和企業員工福利平台。該平台提供一套團體健康、人壽和意外保險產品以及精心策劃的健康和保健計劃。
Decisely
decisely.com
Decisely 是一家福利經紀和人力資源服務公司，專門為小型企業提供整合技術解決方案。 Decisely 解決方案在獲得許可的福利經紀人和行業專業人士的支持下，在一個易於使用的平台上提供了醫療保健福利、招聘、人力資源管理、合規性、工資和退休的正確組合。
Benme
benme.io
Benme是個人化的員工福利和供應商管理平台。
League
league.com
League成立於2014年，是一家以技術為中心的衛生公司，為醫療保健的數字化轉型提供動力。雇主，付款人，藥房零售商和醫療保健提供者使用我們屢獲殊榮的平台提供綜合和個性化的健康經驗，以推動消費者參與。全世界數百萬人使用由聯盟提供動力的數字健康平台來訪問，導航和支付護理費用。
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getbenepass.com
為人優先的公司的靈活福利平台。 單身適合的員工福利對當今的全球勞動力無效。讓您的員工彈性的福利，以適應他們的生活方式。
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