找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
福利管理軟體可協助組織設計和管理員工福利包，同時確保遵守政府法規。這些系統處理各種員工福利，包括保險計劃和股票選擇權，並透過管理儀表板簡化開放註冊期。 組織使用這些工具來檢視和修改員工福利包。福利管理軟體通常包括員工入口網站和自助服務選項，允許員工查看、管理和更新他們的個人資訊和文件。 這些工具主要由人力資源部門使用，使人力資源經理能夠有效管理福利方案並促進員工最佳利用福利方案。此外，福利管理軟體可協助組織確定對員工最有價值的福利，降低整體成本，並遵守聯邦和地方法規，例如《平價醫療法案》(ACA) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。
提議新的應用程式
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
Forma
joinforma.com
Forma是一個靈活的福利管理平台，幫助企業設計和管理可定制的全球員工福利計劃，增強員工體驗並減少管理負擔。
Collective Health
collectivehealth.com
集體健康是一個綜合醫療保健管理應用，提供訪問電子健康記錄、健康指標跟蹤和約會管理功能，以提高醫療效率和可及性。
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一個為創辦人打造的現代化薪資、合規和福利平台。我們將所有州稅務登記和合規性置於自動駕駛狀態，因此您無需再次登入另一個 .gov 網站。
Benepass
getbenepass.com
為人優先的公司的靈活福利平台。 單身適合的員工福利對當今的全球勞動力無效。讓您的員工彈性的福利，以適應他們的生活方式。
Benepass Admin
getbenepass.com
為人優先的公司的靈活福利平台。 單身適合的員工福利對當今的全球勞動力無效。讓您的員工彈性的福利，以適應他們的生活方式。
GoCo
goco.io
GOCO將人力資源數據栩栩如生，並提供了為任何人力資源過程，策略或清單定制工作流程的工具。 與GOCO一起，組織將獲得一個專門的支持團隊，該團隊為他們提供成功，並在實施後仍可使用。 從入職和福利到績效管理和工資單，Goco提供了在單個易於使用的解決方案中運行人力資源所需的一切。 GOCO的使命是幫助企業花費更少的時間在手動，痛苦和復雜的人力資源任務上，以便他們可以專注於增強快樂，更有生產力的團隊。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一個休假管理平台，可簡化合規、索賠和薪資的複雜性，從而提供無縫、更具同理心的員工休假體驗。 歡迎來到員工休假的現代。休假管理軟體可以自動處理人員團隊及其員工的合規性、索賠和薪資的複雜性。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
League
league.com
League成立於2014年，是一家以技術為中心的衛生公司，為醫療保健的數字化轉型提供動力。雇主，付款人，藥房零售商和醫療保健提供者使用我們屢獲殊榮的平台提供綜合和個性化的健康經驗，以推動消費者參與。全世界數百萬人使用由聯盟提供動力的數字健康平台來訪問，導航和支付護理費用。
Benefitfocus
benefitfocus.com
整體福利管理解決方案旨在幫助您的員工實現更好的健康和財務成果，同時幫助您的組織降低成本和管理負擔。 *完全外包的福利管理減輕耗時的流程並專注於更具策略性的工作。 • 資格與註冊 • 員工溝通 • 報告 • ACA 合規性（提供獨立解決方案） • COBRA 管理 • 計費和薪資服務 • 消費者帳戶 • 自願福利 • 還有更多！ *吸引員工體驗幫助員工輕鬆、自信地選擇和使用他們的福利。 • 個人化福利中心 • 頂級行動應用程式 • 數據驅動的決策支援（提供獨立解決方案） • 全年參與工具 • 整合照護導航 • 員工服務中心 *強大的數據洞察 衡量計畫有效性、識別機會並推動積極的變化。 • 健康數據分析平台（提供獨立解決方案） • 索賠審計和恢復服務（包含在分析平台中）
ekincare
ekincare.com
ekincare 受到財富 500 強公司的信賴，是一個人工智慧驅動的正在申請專利的綜合健康福利平台，可幫助組織節省高達 25% 的醫療保健成本並降低健康保險費。我們的產品確保企業員工可以在全印度的單一平台上輕鬆獲得遠距醫療、健康檢查、心理健康以及健身和營養服務，並獲得統一的體驗。我們的人工智慧引擎確保所有醫療記錄都數位化，並為企業提供有關潛在健康風險和補救措施的即時可行見解。目前，我們正在為超過250家企業提供服務，在平台上管理超過35萬名員工及其家屬的健康。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一個綜合平台，簡化人力資源管理、薪資處理和醫療保險，幫助企業更有效率地管理員工福利及相關流程。
Benme
benme.io
Benme是個人化的員工福利和供應商管理平台。
Healthysure
healthysure.in
HealthySure 是印度最受歡迎的新創公司和企業員工福利平台。該平台提供一套團體健康、人壽和意外保險產品以及精心策劃的健康和保健計劃。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Decisely
decisely.com
Decisely 是一家福利經紀和人力資源服務公司，專門為小型企業提供整合技術解決方案。 Decisely 解決方案在獲得許可的福利經紀人和行業專業人士的支持下，在一個易於使用的平台上提供了醫療保健福利、招聘、人力資源管理、合規性、工資和退休的正確組合。
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ 是業內唯一的倡導解決方案，透過提供直接、簡化的方式獲取個人和家庭的所有福利以及來自專業倡導者的無縫高接觸支持，從而輕鬆滿足他們的全部醫療保健需求，讓個人和家庭參與其整體福祉之旅根據他們的條件——無論是管理慢性病、幫助解決心理健康挑戰、探索複雜的福利、尋找合適的醫生、了解索賠、尋求正確的護理、管理整體生活方式風險，還是只是學習更健康的習慣。 Sharecare 可以做到這一切，我們的倡導者將幫助您的會員在需要時準確找到他們需要的東西。
Employee Navigator
employeenavigator.com
員工Navigator是一個綜合平台，簡化福利管理、員工入職和合規性，幫助經紀人和用戶有效管理員工福利。
Alight
alight.com
Alight應用程式幫助員工管理其福利，包括健康、退休和薪資資訊，提供便捷的資源和工具以促進決策。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款幫助企業管理人力資源的雲端軟體，專注於員工福利和工資處理，簡化HR流程。
Sequoia One
one.sequoia.com
紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款全面的人力資源管理應用，提供統一的平台來管理工資、人才、勞動力和福利，並自動化相關流程。
OnPay
onpay.com
OnPay是一款工資和人力資源管理軟件，幫助中小企業簡化工資計算、稅務管理和團隊管理，提高運營效率。
Namely
namely.com
Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR是一款人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據、跟踪休假時間，並簡化HR流程。
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
© 2025 WebCatalog, Inc.