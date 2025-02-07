福利管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
福利管理軟體可協助組織設計和管理員工福利包，同時確保遵守政府法規。這些系統處理各種員工福利，包括保險計劃和股票選擇權，並透過管理儀表板簡化開放註冊期。 組織使用這些工具來檢視和修改員工福利包。福利管理軟體通常包括員工入口網站和自助服務選項，允許員工查看、管理和更新他們的個人資訊和文件。 這些工具主要由人力資源部門使用，使人力資源經理能夠有效管理福利方案並促進員工最佳利用福利方案。此外，福利管理軟體可協助組織確定對員工最有價值的福利，降低整體成本，並遵守聯邦和地方法規，例如《平價醫療法案》(ACA) 和《健康保險流通與責任法案》(HIPAA)。
提議新的應用程式
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
Netchex
netchex.com
透過 Netchex 的人力資源和薪資管理解決方案，您可以讓流程比以往更輕鬆，並確保工作始終正確完成。
Forma
joinforma.com
公司每年花費數百萬美元用於員工既不重視也不經常使用的員工福利。 Forma 成立於 2017 年，致力於透過挑戰傳統的一刀切方法來建立更好的模型。 Forma 靈活的福利軟體為員工提供更多選擇和靈活的福利津貼使用方式，幫助公司提供有競爭力的福利方案，同時降低成本和效率低下。該平台還為人力資源專業人員節省了無數時間來管理和支援各種單點解決方案。使用 Forma，公司可以從一系列產品中進行選擇，包括生活方式支出帳戶、健康支出帳戶、健康報銷安排、靈活支出帳戶等，以設計和提供客製化福利計劃——所有這些都透過一個平台進行。然後，員工可以選擇三種方式來使用帳戶資金：提供折扣產品和服務的 Forma Store、Forma Visa 卡或 Forma 世界一流的會員支援團隊支持的索賠報銷。 Forma 已幫助數百家全球最受尊敬的公司（包括 Stripe、Zoom、Lululemon 和 Affirm）為近百萬員工設計和支持靈活、包容的福利計劃。而且，我們取得了巨大的成功，會員的客戶保留率為 98%、NPS 為 75、CSAT 評級為 98。 Forma 得到了 Emergence Capital 和 Ribbit Capital 的支持，並因其指數級增長、軟體創新和「最佳工作場所」獲得了無數獎項。
Collective Health
collectivehealth.com
一個將這一切結合在一起的健康益處解決方案。 Collective Health 是一種集計劃管理、導航和宣傳於一體的現代 TPA，可為您的員工提供真正有吸引力的健康益處，並為您的組織帶來經過驗證的價值。
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一個為創辦人打造的現代化薪資、合規和福利平台。我們將所有州稅務登記和合規性置於自動駕駛狀態，因此您無需再次登入另一個 .gov 網站。
Benepass
getbenepass.com
為以人為本的公司提供靈活的福利平台。 一刀切的員工福利並不適合當今的全球勞動力。為您的員工提供適合其生活方式的彈性福利。
Benepass Admin
getbenepass.com
為以人為本的公司提供靈活的福利平台。 一刀切的員工福利並不適合當今的全球勞動力。為您的員工提供適合他們生活方式的彈性福利。
GoCo
goco.io
GoCo 是一種現代化的一體化人力資源解決方案，具有一流的客戶支持，可輕鬆簡化您的人力資源流程和數據。從入職和福利到績效管理和薪資，GoCo 擁有您在一個易於使用的單一解決方案中運行人力資源所需的一切。 GoCo 的使命是幫助企業減少在手動、痛苦且複雜的人力資源任務上花費的時間，以便他們能夠專注於培養更快樂、更有效率的團隊。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一個休假管理平台，可簡化合規、索賠和薪資的複雜性，從而提供無縫、更具同理心的員工休假體驗。 歡迎來到員工休假的現代。休假管理軟體可以自動處理人員團隊及其員工的合規性、索賠和薪資的複雜性。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
League
league.com
League 成立於 2014 年，是一家專注於科技的健康公司，致力於推動醫療保健的數位轉型。雇主、付款人、藥品零售商和醫療保健提供者使用我們屢獲殊榮的平台來提供全面和個人化的健康體驗，從而推動消費者參與。世界各地有數百萬人使用 League 支援的數位健康平台來存取、導航和支付醫療費用。
Benefitfocus
benefitfocus.com
整體福利管理解決方案旨在幫助您的員工實現更好的健康和財務成果，同時幫助您的組織降低成本和管理負擔。 *完全外包的福利管理減輕耗時的流程並專注於更具策略性的工作。 • 資格與註冊 • 員工溝通 • 報告 • ACA 合規性（提供獨立解決方案） • COBRA 管理 • 計費和薪資服務 • 消費者帳戶 • 自願福利 • 還有更多！ *吸引員工體驗幫助員工輕鬆、自信地選擇和使用他們的福利。 • 個人化福利中心 • 頂級行動應用程式 • 數據驅動的決策支援（提供獨立解決方案） • 全年參與工具 • 整合照護導航 • 員工服務中心 *強大的數據洞察 衡量計畫有效性、識別機會並推動積極的變化。 • 健康數據分析平台（提供獨立解決方案） • 索賠審計和恢復服務（包含在分析平台中）
ekincare
ekincare.com
ekincare 受到財富 500 強公司的信賴，是一個人工智慧驅動的正在申請專利的綜合健康福利平台，可幫助組織節省高達 25% 的醫療保健成本並降低健康保險費。我們的產品確保企業員工可以在全印度的單一平台上輕鬆獲得遠距醫療、健康檢查、心理健康以及健身和營養服務，並獲得統一的體驗。我們的人工智慧引擎確保所有醫療記錄都數位化，並為企業提供有關潛在健康風險和補救措施的即時可行見解。目前，我們正在為超過250家企業提供服務，在平台上管理超過35萬名員工及其家屬的健康。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat 正在改變工作方式，讓工作變得更好。我們建立了創新的人力資源、薪資和保險技術，並創造了讓每個人受益的世界級的員工體驗。透過讓所有雇主都能使用它，我們將把企業提升到一個新的水平，並為工作生活開闢全新的可能性。我們的人力資源技術可以幫助您節省人力資源流程的時間，例如休假管理、員工記錄維護、追蹤出勤和管理員工的輪班安排。我們的薪資技術使我們成為阿聯酋第一個自動化薪資處理軟體，並為雇主和員工提供簡化的工作費用管理體驗。 Bayzat 也改變了人們思考和互動醫療政策的方式。這意味著您的健康保險的使用非常簡單、直覺且可移動！我們的健康保險技術提供強大的功能，例如搜尋症狀、福利、治療和診所、預約醫生、在我們的應用程式上提交您的醫療索賠。對於員工，我們正在透過科技重新定義工作生活體驗，為您提供觸手可及的工作福利、財務健康和健康支援。
Benme
benme.io
Benme是個人化的員工福利和供應商管理平台。
Healthysure
healthysure.in
HealthySure 是印度最受歡迎的新創公司和企業員工福利平台。該平台提供一套團體健康、人壽和意外保險產品以及精心策劃的健康和保健計劃。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Decisely
decisely.com
Decisely 是一家福利經紀和人力資源服務公司，專門為小型企業提供整合技術解決方案。 Decisely 解決方案在獲得許可的福利經紀人和行業專業人士的支持下，在一個易於使用的平台上提供了醫療保健福利、招聘、人力資源管理、合規性、工資和退休的正確組合。
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ 是業內唯一的倡導解決方案，透過提供直接、簡化的方式獲取個人和家庭的所有福利以及來自專業倡導者的無縫高接觸支持，從而輕鬆滿足他們的全部醫療保健需求，讓個人和家庭參與其整體福祉之旅根據他們的條件——無論是管理慢性病、幫助解決心理健康挑戰、探索複雜的福利、尋找合適的醫生、了解索賠、尋求正確的護理、管理整體生活方式風險，還是只是學習更健康的習慣。 Sharecare 可以做到這一切，我們的倡導者將幫助您的會員在需要時準確找到他們需要的東西。
Employee Navigator
employeenavigator.com
一體化福利、人力資源和合規性。 成千上萬的經紀人使用 Employee Navigator 的軟體與客戶一起在我們簡單直觀的平台上管理他們的福利、入職、ACA 等。
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。將權力交給數據和技術，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與、LMS 和50 多個模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與我們一起踏上重新定義卓越人力資源的旅程。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是透過消除分散您對大局的注意力的行政負擔來幫助您的高科技業務蓬勃發展。我們為創新、具有成長性的公司提供有競爭力的福利和外包人力資源。我們知道吸引和留住人才、簡化和擴大營運、穩定人力資源成本以及保護您的業務有多重要。讓我們來完成繁重的工作，以便您可以專注於將您的業務提升到一個新的水平。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
OnPay
onpay.com
OnPay 專為那些希望花更多時間經營業務（而不是花在後台任務上）的人而設計。其屢獲殊榮的薪資和人力資源每月為企業主節省超過 15 小時的時間，讓他們能夠專注於獲利。
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
CharlieHR
charliehr.com
您的團隊會喜歡的人力資源軟體。 CharlieHR 受到 7000 多家公司的信賴，可以幫助管理他們的團隊。 HR軟體設計精美、簡單易用。
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人員管理功能（薪資、人力資源、時間、人才和福利）。 • 可靠的合規性：我們領先業界的安全性可確保您的資料安全，同時我們深厚的合規性專業知識和解決方案可協助您保護您的業務。 • 易於使用：觸手可及的創新、易於使用的功能，讓您能夠輕鬆地以符合您需求的方式工作，同時還為您的員工提供更好的體驗• 洞察工作流程：充滿信心地做出決策，來自業內最豐富、最強大的勞動力資料庫的見解。 • 整合且互聯的生態系統：利用最大的人力資源生態系統擴展您的人員管理能力，該生態系統可輕鬆、安全地與領先的第三方解決方案整合。輕鬆與會計師、經紀人和金融提供者等重要合作夥伴建立聯繫。工資單。利用專為幫助您經營業務並滿足合規性需求而建造的一體化套件，節省時間並減少錯誤。