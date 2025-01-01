條碼軟體 - 最受歡迎的應用程式

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條碼軟體用於產生各種數字和不同寬度的平行線形式的機器可讀代碼。這些工具具有將這些資料（條碼）列印到產品上的功能。可透過整合掃描器掃描和讀取條碼。這些工具提供模板，以便用戶可以在最適合其業務的模板中列印條碼。不同的行業和國家使用這些不同的模板來列印適合其特定用途的條碼。 條碼工具與庫存管理軟體集成，以便在掃描條碼時追蹤庫存水準、產品位置和原材料等資訊。透過掃描條碼實現資料輸入流程自動化，這些工具消除了手動資料輸入出現人為錯誤的可能性。當產品從一個地點銷售或運送到另一個地點時，通常會掃描條碼。此資訊對於製造業和電子商務等行業的企業特別有用。該軟體有時具有生成/掃描 RFID（無線射頻識別）標籤的功能，以管理和追蹤庫存和其他資產。
提議新的應用程式
inFlow Inventory
inflowinventory.com
流入庫存是一款庫存管理軟件，幫助中小型企業追蹤和管理庫存，支持條形碼掃描、多站點、銷售與報告功能。
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero是一款庫存管理應用程序，幫助用戶有效追蹤和管理庫存，提供低庫存警報及條形碼掃描功能，以提高庫存監控效率。
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder是一款網頁庫存管理軟件，幫助企業實時管理客戶賬戶、採購訂單及發票，並支持與第三方系統整合。
Scanflow
scanflow.ai
ScanFlow 是一款人工智慧掃描工具，支援文字、條碼、身分證等多種掃描功能，適用於多種行業以提升工作流程效率。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks是一個綜合平台，幫助零售商管理訂單、庫存和銷售渠道，並提供自動化和分析功能以提升運作效率。
Finale Inventory
finaleinventory.com
結局庫存是一款雲端庫存管理軟體，適用於多渠道電商和倉庫管理，提供實時庫存更新和條形碼掃描功能。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge是一款模塊化的網頁應用，專注於自動化電子商務的訂單和倉庫管理，簡化物流及庫存流程，提升運營效率。
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics是一個AI驅動的品牌績效雲平台，幫助企業管理營銷活動、分析數據和追蹤品牌效能。
Reftab
reftab.com
Reftab是一個IT資產管理平台，提供簡便的資產追蹤與管理功能，適用於學校和IT部門，具備現代化的界面及自動化工具。
SKUSavvy
skusavvy.com
SKUSavvy 是一款倉庫管理應用，簡化庫存管理、訂單履行和物流運營，支持多通道和設備使用。