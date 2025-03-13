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最受歡迎 最近新增 背景調查軟體 - 最受歡迎的應用程式

背景調查軟體可協助公司和候選人在就業前核實求職者背景的準確性。該軟體使組織能夠簡化新員工和志工的篩選過程，同時也管理篩選過程中收集的資料。通常，這些解決方案會對工作經驗、教育證書、信用記錄和犯罪背景進行檢查。一些平台還可能促進藥物測試。 需要注意的是，提供背景調查的供應商必須獲得美國專業背景調查員協會 (NAPBS) 的認可，並根據公平信用報告法 (FCRA) 歸類為消費者報告機構 (CRA)。雖然一些提供者直接遵守這些法規，但其他提供者可能透過合規的第三方或整合來運營，以確保遵守州和聯邦法律。