背景調查軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
背景調查軟體可協助公司和候選人在就業前核實求職者背景的準確性。該軟體使組織能夠簡化新員工和志工的篩選過程，同時也管理篩選過程中收集的資料。通常，這些解決方案會對工作經驗、教育證書、信用記錄和犯罪背景進行檢查。一些平台還可能促進藥物測試。 需要注意的是，提供背景調查的供應商必須獲得美國專業背景調查員協會 (NAPBS) 的認可，並根據公平信用報告法 (FCRA) 歸類為消費者報告機構 (CRA)。雖然一些提供者直接遵守這些法規，但其他提供者可能透過合規的第三方或整合來運營，以確保遵守州和聯邦法律。
提議新的應用程式
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。
Checkr
checkr.com
Checkr是一款使用AI技術的背景檢查平台，幫助企業高效招聘，提供犯罪、就業、教育等檢查服務，確保合規性和透明度。
HireRight
hireright.com
Hireright提供按需的背景篩選、毒品篩檢和I-9就業資格解決方案，幫助企業管理篩檢程序。
Veremark
veremark.com
Veremark是一個自動化的雇用驗證平台，專注於簡化教育証書的驗證過程，增強招聘過程的效率和可靠性。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
NorthRow
northrow.com
NorthRow是一個安全的KYC和身份驗證雲軟體，幫助企業簡化合規流程並減少風險管理負擔。
GoodHire
goodhire.com
GoodHire是一個背景篩查平台，提供客製化服務，幫助企業快速進行就業前篩查，並確保遵守相關法規。
FactSuite
factsuite.com
Factsuite是一個背景驗證應用，幫助雇主收集候選人信息，以簡化招聘流程並確保準確性與合規性。
Trustii
trustii.co
Trustii 提供物業管理者和人力資源專業人士自動化的資料篩選解決方案，能解讀原始數據並生成簡單的結果。
Yardstik
yardstik.com
Yardstik 是一款背景檢查應用，透過先進的篩選技術加速候選人評估，並提升篩查解決方案的效率。
Certn
certn.co
Certn是一個背景篩選平台，提供身份驗證、犯罪記錄檢查、信用評估等服務，幫助企業簡化招聘及管理風險。
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne 允許即時訪問和驗證消費者數據，提供保險、稅務、收入、就業和教育等多種數據來源。
ClearChecks
clearchecks.com
ClearChecks應用程式簡化員工背景檢查和藥物測試，提供自動數據收集、安全資料保護及透明定價，幫助企業優化招聘流程。