背景調查軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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背景調查軟體可協助公司和候選人在就業前核實求職者背景的準確性。該軟體使組織能夠簡化新員工和志工的篩選過程，同時也管理篩選過程中收集的資料。通常，這些解決方案會對工作經驗、教育證書、信用記錄和犯罪背景進行檢查。一些平台還可能促進藥物測試。 需要注意的是，提供背景調查的供應商必須獲得美國專業背景調查員協會 (NAPBS) 的認可，並根據公平信用報告法 (FCRA) 歸類為消費者報告機構 (CRA)。雖然一些提供者直接遵守這些法規，但其他提供者可能透過合規的第三方或整合來運營，以確保遵守州和聯邦法律。
提議新的應用程式
Certn
certn.co
建立信任很重要，但不一定很難。 Certn 正在透過最易於使用的平台、24/7 支援以及快速且合規的結果徹底改變背景篩選。 Certn 相信您不必滿足於以往的做法。 Certn 提供國內和國際犯罪背景調查、信用報告、背景調查、教育驗證、駕駛記錄、身分驗證等，且週轉時間業界領先。 Certn 平台易於使用，並且可以進行獨特的白標。 Certn 與您最喜歡的申請人追蹤系統 (ATS) 集成，包括 Workday、Lever、Greenhouse、Workable 等。 Certn 協助企業更快招募和管理風險，同時提供協助他們脫穎而出的使用者體驗。信任 Certn 的全球 20,000 多個團隊中包括政府、跨國公司以及一些全球最大的品牌。
Checkr
checkr.com
Checkr是一款使用AI技術的背景檢查平台，幫助企業高效招聘，提供犯罪、就業、教育等檢查服務，確保合規性和透明度。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
HireRight
hireright.com
Hireright提供按需的背景篩選、毒品篩檢和I-9就業資格解決方案，幫助企業管理篩檢程序。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
ClearChecks
clearchecks.com
簡化任何規模企業的員工背景調查和藥物測試簡單的工作流程 - 不再需要資料輸入、紙本表格和電子郵件。我們會自動收集申請人的資料、揭露、檢查並向您發送警報。安全資料 - 停止透過紙本、傳真或電子郵件收集社會安全號碼 (SSN) 和個人識別資訊 (PII)。我們使用銀行級加密來保護您的資料。透明定價 - 我們保持簡單，沒有安裝費，沒有合同，只需按報告付費。另外，詢問我們的批量折扣。 FCRA 合規性 - FCRA 法律要求雇主在同意、不良事件通知和爭議的情況下遵循某些程序。我們為您服務！
GoodHire
goodhire.com
GoodHire 是一家 Checkr 公司，提供業界最簡單的端到端背景調查工作流程，同時提供獨特的功能，幫助人力資源團隊快速、經濟地完成背景調查，並以最大限度地減少合規負擔的方式。產品說明 GoodHire 透過為各種規模的組織提供可自訂的按需服務，簡化並加快了背景調查。建立一支優秀的團隊始於值得信賴的合作夥伴，該合作夥伴提供業界最簡單的端到端就業前背景調查工作流程。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以減少背景調查並獲得明顯更好的結果。我們突破性的順序篩選技術減少了不必要的步驟並加速了候選人評估，從而節省您的時間和金錢。這只是開始。我們將代表您繼續挑戰其他領域（從客戶支援到減少詐欺）中長期存在的背景篩選行業慣例。來自零工市場、人員配備、運輸和醫療保健等行業的數千名客戶相信我們能夠提升他們的篩檢解決方案。了解有關我們整合平台中的篩選、欺詐和合規產品組合的更多信息，請訪問 https://yardstik.com。 Yardstik：明顯更好。
Veremark
veremark.com
Veremark是一個自動化的雇用驗證平台，專注於簡化教育証書的驗證過程，增強招聘過程的效率和可靠性。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屢獲殊榮、高度安全的 KYC（了解您的客戶）、ID&V（身分和驗證）雲端軟體，可協助合規團隊進行數位轉型，從簡化流程到大規模增強可見度。憑藉豐富的經驗和領先的軟體解決方案，NorthRow 幫助企業成功吸引新客戶和員工。我們透過強大的合規性、監控和補救能力來做到這一點，讓您高枕無憂，因為您知道風險管理的負擔已得到解決。我們為您提供更多的時間來專注於最重要的一項任務 - 安全地發展您的業務。
MeasureOne
measureone.com
使用 MeasureOne 即時存取和驗證消費者資料。 MeasureOne 是市場上最全面、最具活力的平台，具有行業領先的跨多個地區的覆蓋範圍和快速增長的15,000 多個數據源列表，為企業提供獲取保險、稅務、收入、就業、教育數據等的機會。發現消費者許可的資料和自動化文件處理的強大組合，以滿足您的消費者資料需求。
FactSuite
factsuite.com
滿足您所有驗證和身份驗證需求的一站式解決方案。 FactSuite 提供全面的背景驗證服務，協助組織創造安全可靠的工作環境。我們使用最新的技術和行業最佳實踐來快速有效地提供準確的結果。我們的背景驗證服務涵蓋犯罪記錄、身分驗證、學歷、信用記錄、工作經驗等各個面向。我們致力於提供一流的服務，並專注於客戶滿意度。我們的專家團隊可以根據您組織的具體需求和要求提供客製化解決方案。
Trustii
trustii.co
Trustii 為物業經理和人力資源專業人員提供了用於各種背景篩選目的的自動化數位篩選解決方案。 Trustii 的技術依賴於能夠解釋原始數據的流程，產生簡單、客觀且易於解釋的結果。