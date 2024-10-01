背景調查軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 吉布地

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背景調查軟體可協助公司和候選人在就業前核實求職者背景的準確性。該軟體使組織能夠簡化新員工和志工的篩選過程，同時也管理篩選過程中收集的資料。通常，這些解決方案會對工作經驗、教育證書、信用記錄和犯罪背景進行檢查。一些平台還可能促進藥物測試。 需要注意的是，提供背景調查的供應商必須獲得美國專業背景調查員協會 (NAPBS) 的認可，並根據公平信用報告法 (FCRA) 歸類為消費者報告機構 (CRA)。雖然一些提供者直接遵守這些法規，但其他提供者可能透過合規的第三方或整合來運營，以確保遵守州和聯邦法律。
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Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...
HiPeople
hipeople.io
聘用頂尖人才是一項關鍵任務，需要徹底的篩選過程。現代助教團隊使用 HiPeople 的綜合篩選工具包可減少 95% 的篩選時間。我們最先進的篩選工具包結合了基於人工智慧的評估和自動背景調查的力量，使您能夠做出數據驅動的決策，僱用最適合您的組織的人才。透過我們基於人工智慧的評估，您可以評估候選人的硬技能、軟技能、個性特徵、文化契合度和認知能力。測試候選人數百項特定工作相關技能，從客戶成功經理到對細節的關注。透過分析候選人的結果，您可以比較可行的見解，以評估他們的工作適合度，並確定他們是否具備在您的組織中蓬勃發展所需的技能。我們的自動背景調查可以從過去的經理、同事群體或直接下屬那裡提供對候選人過去...
Checkr
checkr.com
Checkr 是一個基於人工智慧的背景篩選平台，旨在幫助各種規模的企業提高招募流程的效率和效果。該平台提供一系列解決方案，包括犯罪背景調查、就業驗證、駕駛記錄檢查、藥物測試和教育驗證等。 Checkr 的人工智慧驅動平台減少了與傳統人工審核相關的時間、人為錯誤和偏見，使企業能夠快速擴大招聘流程。 憑藉其評審工具，該平台使招聘流程更加高效且耗時更少。此外，Checkr 的分析工具可協助企業擴大人才庫並發現新的招募機會。 Checkr 的平台讓潛在候選人的招募流程變得更加容易，讓他們的記錄更加透明。因此，企業可以減少填補空缺職位所需的時間，並為潛在員工提供積極的體驗。 該平台還提供符合《公...
Veremark
veremark.com
Veremark 是一個自動化就業驗證平台，可為公司的招募流程增添簡單性、信心和速度。
HireRight
hireright.com
按需就業篩檢、藥物篩檢和 I-9 就業資格解決方案，幫助管理和控制篩檢計劃
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屢獲殊榮、高度安全的 KYC（了解您的客戶）、ID&V（身分和驗證）雲端軟體，可協助合規團隊進行數位轉型，從簡化流程到大規模增強可見度。憑藉豐富的經驗和領先的軟體解決方案，NorthRow 幫助企業成功吸引新客戶和員工。我們透過強大的合規性、監控和補救能力來做到這一點，讓您高枕無憂，因為您知道風險管理的負擔已得到解決。我們為您提供更多的時間來專注於最重要的一項任務 - 安全地發展您的業務。
Certn
certn.co
建立信任很重要，但不一定很難。 Certn 正在透過最易於使用的平台、24/7 支援以及快速且合規的結果徹底改變背景篩選。 Certn 相信您不必滿足於以往的做法。 Certn 提供國內和國際犯罪背景調查、信用報告、背景調查、教育驗證、駕駛記錄、身分驗證等，且週轉時間業界領先。 Certn 平台易於使用，並且可以進行獨特的白標。 Certn 與您最喜歡的申請人追蹤系統 (ATS) 集成，包括 Workday、Lever、Greenhouse、Workable 等。 Certn 協助企業更快招募和管理風險，同時提供協助他們脫穎而出的使用者體驗。信任 Certn 的全球 20,000 多個團隊中包...
FactSuite
factsuite.com
滿足您所有驗證和身份驗證需求的一站式解決方案。 FactSuite 提供全面的背景驗證服務，協助組織創造安全可靠的工作環境。我們使用最新的技術和行業最佳實踐來快速有效地提供準確的結果。我們的背景驗證服務涵蓋犯罪記錄、身分驗證、學歷、信用記錄、工作經驗等各個面向。我們致力於提供一流的服務，並專注於客戶滿意度。我們的專家團隊可以根據您組織的具體需求和要求提供客製化解決方案。
GoodHire
goodhire.com
GoodHire 是一家 Checkr 公司，提供業界最簡單的端到端背景調查工作流程，同時提供獨特的功能，幫助人力資源團隊快速、經濟地完成背景調查，並以最大限度地減少合規負擔的方式。產品說明 GoodHire 透過為各種規模的組織提供可自訂的按需服務，簡化並加快了背景調查。建立一支優秀的團隊始於值得信賴的合作夥伴，該合作夥伴提供業界最簡單的端到端就業前背景調查工作流程。
Trustii
trustii.co
Trustii 為物業經理和人力資源專業人員提供了用於各種背景篩選目的的自動化數位篩選解決方案。 Trustii 的技術依賴於能夠解釋原始數據的流程，產生簡單、客觀且易於解釋的結果。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以減少背景調查並獲得明顯更好的結果。我們突破性的順序篩選技術減少了不必要的步驟並加速了候選人評估，從而節省您的時間和金錢。這只是開始。我們將代表您繼續挑戰其他領域（從客戶支援到減少詐欺）中長期存在的背景篩選行業慣例。來自零工市場、人員配備、運輸和醫療保健等行業的數千名客戶相信我們能夠提升他們的篩檢解決方案。了解有關我們整合平台中的篩選、欺詐和合規產品組合的更多信息，請訪問 https://yardstik.com。 Yardstik：明顯更好。
MeasureOne
measureone.com
透過 MeasureOne 的消費者資料存取和驗證解決方案，降低成本、簡化流程並提高轉換率。今天就了解更多！
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簡化任何規模企業的員工背景調查和藥物測試簡單的工作流程 - 不再需要資料輸入、紙本表格和電子郵件。我們會自動收集申請人的資料、揭露、檢查並向您發送警報。安全資料 - 停止透過紙本、傳真或電子郵件收集社會安全號碼 (SSN) 和個人識別資訊 (PII)。我們使用銀行級加密來保護您的資料。透明定價 - 我們保持簡單，沒有安裝費，沒有合同，只需按報告付費。另外，詢問我們的批量折扣。 FCRA 合規性 - FCRA 法律要求雇主在同意、不良事件通知和爭議的情況下遵循某些程序。我們為您服務！