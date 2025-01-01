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獎項管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

獎項管理軟體可協助組織簡化整個獎項流程，從收集提交資料和提名到評審和宣布獲獎者。包括企業和學校在內的各種類型的組織都利用這些解決方案來有效管理其獎勵計劃的每個階段。 該軟體使用戶能夠透過一個平台接受申請、審查提交的內容、評估參賽作品並傳達結果。透過整合原本需要多種工具的任務，獎勵管理軟體簡化了執行獎勵計畫的複雜性。用戶可以與申請人互動，對提交的內容進行投票，並產生有關獎勵流程的綜合報告。 此外，這些解決方案通常包括撥款管理功能和資料整合功能，這使得它們對非營利組織和其他組織特別有用。

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Submittable

Submittable

submittable.com

提交是一個綜合平台，用於簡化贈款管理、志願者協調和公司社會責任計劃，幫助組織有效管理和報告影響。

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect是一個在線平台，用於管理獎學金、贈款和獎勵的申請、提交和選擇接收者的工具。

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato是一款獎項管理軟體，簡化應用收集及評估流程，適用於競賽和獎項計劃，支持多語言和多種貨幣，並可與多種應用整合。

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Apply是一種工具，用於簡化贈款、獎學金和其他計劃的申請和審核流程。

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap是一個管理創新和人才發掘的平台，支持開放創新挑戰、黑客松和社區活動，提供靈活的程式管理和數據分析功能。

Evessio

Evessio

evessio.com

Evessio是一個獎項管理軟體，提供全面工具以簡化提名、評審和公告流程，並提供數據分析以支持決策。

AwardStage

AwardStage

awardstage.com

AwardStage 是一個簡便的獎項管理平台，幫助用戶輕鬆管理獎項提名、評審及進度監控。可建立自定義獎項網站，支持多種評分方式。

Award Force

Award Force

awardforce.com

獎項力是一款獎項管理軟體，旨在簡化獎項計劃流程，提供條目管理、評審及數據分析等功能，保障參與者資訊安全。

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