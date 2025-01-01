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汽車行銷軟體專為幫助汽車經銷商推廣服務並擴大客戶群而量身定制。它使新車和二手車經銷商能夠獲得更多的銷售線索，最終促進銷售。這些工具使經銷商能夠創建線上清單、製作和分發行銷材料，並有效地捕獲和保留銷售線索。對於那些專注於二手車的人來說，汽車行銷軟體可以增強行銷力度，並透過與想要出售汽車的個人建立聯繫來幫助增加庫存。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Upstart
upstart.com
Upstart是一個AI驅動的貸款平台，提供個人貸款、自動再融資和債務整合的在線申請服務。
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com應用程序幫助用戶搜索和比較汽車，提供詳細的車輛列表和歷史報告，方便買賣雙方進行交易。
DealerSocket
dealersocket.com
DealerSocket是一種CRM軟件，幫助經銷商統一管理客戶數據和銷售流程，提升業務運營效率。
Impel
impel.ai
Impel 提供汽車經銷商和市場的數位互動平台，利用 AI 技術提供個性化的客戶體驗並整合各種系統以提高效率。
CDK
cdkglobal.com
CDK Global 提供經銷商軟件解決方案，幫助近 15,000 個經銷商地點提升業務潛力，實現業務整合与協同運作。
Dealer
dealer.com
Dealer.app 是一個針對汽車產業的數位行銷解決方案，提供網站、廣告、數位零售和管理服務的整合平台，幫助客戶提升參與度。
Activengage
activengage.com
ActivEngage是一個提供高級對話工具和自動化的平台，幫助企業改善客戶互動和參與。
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo 是一個針對汽車經銷商的即時交流平台，提供聊天、代理管理和AI工具來改善客戶互動和滿意度。
Orbee
orbee.com
Orbee是一款汽車行業的數據管理中間件，幫助經銷商有效管理客戶信息，優化營銷、銷售和服務流程。
Driftrock
driftrock.com
Driftrock是一個汽車行銷平台，幫助增加來自多個來源的高品質潛在客戶和汽車銷售，並提供自動化功能以提高轉換率。
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing是一家資料行銷科技公司，透過Shift One平台協助汽車經銷商及製造商利用忠誠度行銷活動銷售汽車給CRM客戶。
Matador
matador.ai
Matador 應用程式幫助企業透過人工智慧與自動化，為客戶提供個性化的對話體驗，提升銷售與生產力，優化客戶經驗。
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