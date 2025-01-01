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最受歡迎 最近新增 汽車數位零售軟體 - 最受歡迎的應用程式

汽車數位零售軟體使汽車經銷商能夠透過促進線上汽車銷售來增加收入。其主要目標是在整個過程中提供無縫的買家體驗——從研究汽車和申請貸款到完成購買和取貨。汽車貸款人可以利用該軟體來加強貸款管理，而汽車製造商可以幫助經銷商優化其銷售營運。 將汽車數位零售軟體與傳統汽車經銷商軟體區分開來非常重要，後者包含更廣泛的經銷商功能。儘管汽車經銷商軟體可能包括銷售功能，但汽車數位零售專門解決了線上和離線的完整購買流程。此外，該軟體還與汽車行銷工具集成，以實現更具凝聚力的方法。