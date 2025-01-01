自動化測試 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自動化測試工具管理軟體測試的執行，透過使用最少的腳本簡化軟體工程師的測試流程。這種方法為他們的團隊節省了時間和金錢。這些工具通常由大型企業使用，使團隊能夠在部署到生產之前對其應用程式執行預先編寫的測試。執行後，這些工具可以產生報告並將結果與先前的測試進行比較。自動化測試軟體可以在一天中的任何時間重複執行測試，這是持續交付和持續測試所必需的功能。
提議新的應用程式
Qase
qase.io
Qase是一款現代化測試管理工具，支持手動和自動測試，提供測試用例、缺陷管理和報告。可與多種問題追踪工具整合。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一個雲端測試平台，允許開發人員在各種實際設備和瀏覽器上測試網站和移動應用，無需維護內部測試基礎設施。
TestProject
testproject.io
TestProject是一個100%免費的測試自動化平台，支持Web、Android、iOS和API測試，簡化測試流程並促進團隊協作。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector 是一款自動化瀏覽器測試服務，允許使用真實瀏覽器測試網站，並提供測試記錄、管理和結果通知功能。
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso是一款多功能UI及端對端測試工具，結合自動化、AI及自然語言編程，簡化測試創作和維護過程。
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs是一個測試平台，幫助開發者確保網頁和移動應用在各種瀏覽器和設備上的質量與兼容性。
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest是一個雲端測試平台，幫助開發人員和測試人員在不同設備和瀏覽器上測試Web及移動應用，確保兼容性和性能。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA是一個無代碼的自動測試平台，利用AI支援測試創建與維護，適合敏捷開發環境，可以進行多平台測試。
Perfecto
perfecto.io
Perfecto是一個支持Web與移動應用測試的雲端平台，提供手動與自動化測試工具，並支援多種裝置與自動化框架。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma是一款AI驅動的低代碼測試自動化工具，用於Web、移動和API測試，提供穩定可靠的功能和直觀的自然語言測試腳本創建。
Witbe
witbe.net
Witbe 是一款監測和分析數字服務體驗質量的工具，使用高級機器人模擬用戶行為，提供服務性能的詳細見解。
Autify
autify.com
Autify是一款無代碼的測試自動化平台，支持網頁及移動應用的E2E測試，自動更新測試方案，並簡化測試過程。
Functionize
functionize.com
功能化是一個基於雲的AI測試平台，利用機器學習簡化軟件測試，支持自我修復測試和實時更新，適合CI/CD環境。
Applitools
applitools.com
Applitools是一個自動化測試平台，利用AI確保Web和移動應用的視覺和功能正確性，支援跨設備和瀏覽器測試。
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf提供自動化端到端測試，支持80%用戶流程，並保證100%可靠性，便於團隊管理測試並減少維護工作。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur是一個用於測試電子郵件和短信的平臺，幫助企業驗證通信內容，支持自動化測試和分析。
Waldo
waldo.com
Waldo是一個無代碼自動化測試平台，幫助移動開發者簡化測試流程，早期識別和修復應用程式中的錯誤，提高應用質量。
Reflect
reflect.run
Reflect 是一款自動化端到端測試工具，能快速為網頁應用程式創建測試，捕捉各種操作並生成詳細的測試視頻和診斷信息。
TestGrid
testgrid.io
TestGrid是一個端到端的測試平台，提供無代碼自動化測試，支持在雲端或本地進行設備和瀏覽器測試，確保應用程式的一致性和質量。
Keysight
keysight.com
Keysight應用程序提供電子設計和測試的解決方案，支持行業用戶提高開發效率和準確性，加速產品上市。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton是一個移動應用測試平台，支援手動和自動測試，允許用戶在真實設備上檢測應用程序性能和兼容性。
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore是一個快速的持續集成和部署平台，幫助開發者自動化測試和軟件交付過程，提高代碼質量和可靠性。
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io 是一個測試管理系統，可整合自動化與手動測試，簡化測試流程並加強團隊協作。提供報告、分析及與 JIRA 的集成。
Loadmill
loadmill.com
Loadmill是一款性能測試工具，幫助用戶分析和優化應用程序在高流量下的穩定性與響應速度。
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin是一個數位體驗AI平台，提供全球設備測試、自動化測試及性能分析，以優化移動和網頁應用的質量.
BugBug
bugbug.io
BugBug是一個無代碼測試自動化解決方案，幫助用戶快速創建和執行Web應用程序的自動測試。支持自定義JavaScript和並行測試。
Endtest
endtest.io
Endtest是一個雲端測試自動化平台，用戶可無需編碼知識便可創建和執行Web及移動應用的自動測試，支持多平台測試和實時報告。
DoesQA
does.qa
DORQA是一款無代碼測試自動化平台，提供直觀的拖放介面，支持自動和手動測試，適用於API、性能和安全測試。
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ 是一個雲端的無代碼測試自動化平臺，適合敏捷開發，支援2000多種操作系統和瀏覽器的測試執行。
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy.ai是一個無代碼測試自動化平台，利用AI技術在真實移動設備上進行應用程序測試，簡化手動及自動測試過程。
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL 是一款專為數據倉庫、數據遷移等項目設計的自動測試工具，它可以自動檢驗數據準確性，節省時間和資源。
ContextQA
contextqa.com
ContextQA是一個自動化測試平台，提供簡便的測試過程，支持多種測試類型，並可與CI/CD工具無縫集成，以提高軟體質量和效率。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect是一款自動化的端對端回歸測試解決方案，通過分析用戶行為數據持續構建和維護測試套件。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch是一款綜合的測試管理工具，支持手動與自動測試，方便團隊組織、執行及跟踪測試案例，並促進開發與質量檢查的協作。
Mabl
mabl.com
Mabl是一個云端測試自動化平台，提供無編碼界面以簡化軟件測試，支持端對端測試，並整合AI以提高測試效率與可靠性。
TestQuality
testquality.com
TestQuality是一款現代化測試管理工具，簡化測試計劃、執行和報告，支持與多種開發工具的集成，提升測試效率和協作。
Cyara
cyara.com
Cyara是一款客戶體驗保障平台，通過自動測試和監控來提升客戶滿意度，支持多種數字和語音渠道。
Testlio
testlio.com
Testlio是一個全球性的軟體測試平台，提供自動化和手動測試解決方案，幫助企業確保產品質量。
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous 是一款自動生成及維護端到端測試的應用，基於用戶錄製的會話，隨功能變化自動更新測試。
QATTS
qatts.com
QATTS 是一款企業級測試自動化軟體，提供全面的測試功能，包括功能測試、API 測試和數據管理，並支援 CI/CD 整合。
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA是一款無需編碼的雲端自動化測試工具，支持跨瀏覽器的重複使用測試案例，便於執行回歸測試及合成監控。
Stack Moxie
stackmoxie.com
Stack Moxie 是一款無需編碼的自動監控應用，能檢查系統運行狀況並在出現問題時通過電子郵件或 Slack 發送提醒。