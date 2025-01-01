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最受歡迎 最近新增 自動化測試 - 最受歡迎的應用程式

自動化測試工具管理軟體測試的執行，透過使用最少的腳本簡化軟體工程師的測試流程。這種方法為他們的團隊節省了時間和金錢。這些工具通常由大型企業使用，使團隊能夠在部署到生產之前對其應用程式執行預先編寫的測試。執行後，這些工具可以產生報告並將結果與先前的測試進行比較。自動化測試軟體可以在一天中的任何時間重複執行測試，這是持續交付和持續測試所必需的功能。