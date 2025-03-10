自動化測試 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自動化測試工具管理軟體測試的執行，透過使用最少的腳本簡化軟體工程師的測試流程。這種方法為他們的團隊節省了時間和金錢。這些工具通常由大型企業使用，使團隊能夠在部署到生產之前對其應用程式執行預先編寫的測試。執行後，這些工具可以產生報告並將結果與先前的測試進行比較。自動化測試軟體可以在一天中的任何時間重複執行測試，這是持續交付和持續測試所必需的功能。
提議新的應用程式
Qase
qase.io
Qase是一款現代化測試管理工具，支持手動和自動測試，提供測試用例、缺陷管理和報告。可與多種問題追踪工具整合。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一個雲端測試平台，允許開發人員在各種實際設備和瀏覽器上測試網站和移動應用，無需維護內部測試基礎設施。
TestProject
testproject.io
TestProject是一個100%免費的測試自動化平台，支持Web、Android、iOS和API測試，簡化測試流程並促進團隊協作。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector 是一款自動化瀏覽器測試服務，允許使用真實瀏覽器測試網站，並提供測試記錄、管理和結果通知功能。
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso是一款多功能UI及端對端測試工具，結合自動化、AI及自然語言編程，簡化測試創作和維護過程。
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs是一個測試平台，幫助開發者確保網頁和移動應用在各種瀏覽器和設備上的質量與兼容性。
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest是一個雲端測試平台，幫助開發人員和測試人員在不同設備和瀏覽器上測試Web及移動應用，確保兼容性和性能。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA是一個無代碼的自動測試平台，利用AI支援測試創建與維護，適合敏捷開發環境，可以進行多平台測試。
Perfecto
perfecto.io
Perfecto是一個支持Web與移動應用測試的雲端平台，提供手動與自動化測試工具，並支援多種裝置與自動化框架。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma是一款AI驅動的低代碼測試自動化工具，用於Web、移動和API測試，提供穩定可靠的功能和直觀的自然語言測試腳本創建。
Witbe
witbe.net
Witbe 是一款監測和分析數字服務體驗質量的工具，使用高級機器人模擬用戶行為，提供服務性能的詳細見解。
Autify
autify.com
Autify是一款無代碼的測試自動化平台，支持網頁及移動應用的E2E測試，自動更新測試方案，並簡化測試過程。
Functionize
functionize.com
功能化是一個基於雲的AI測試平台，利用機器學習簡化軟件測試，支持自我修復測試和實時更新，適合CI/CD環境。
Applitools
applitools.com
Applitools是一個自動化測試平台，利用AI確保Web和移動應用的視覺和功能正確性，支援跨設備和瀏覽器測試。
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf提供自動化端到端測試，支持80%用戶流程，並保證100%可靠性，便於團隊管理測試並減少維護工作。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur是一個用於測試電子郵件和短信的平臺，幫助企業驗證通信內容，支持自動化測試和分析。
Waldo
waldo.com
Waldo是一個無代碼自動化測試平台，幫助移動開發者簡化測試流程，早期識別和修復應用程式中的錯誤，提高應用質量。
Reflect
reflect.run
Reflect 是一款自動化端到端測試工具，能快速為網頁應用程式創建測試，捕捉各種操作並生成詳細的測試視頻和診斷信息。
TestGrid
testgrid.io
TestGrid是一個端到端的測試平台，提供無代碼自動化測試，支持在雲端或本地進行設備和瀏覽器測試，確保應用程式的一致性和質量。
Keysight
keysight.com
Keysight應用程序提供電子設計和測試的解決方案，支持行業用戶提高開發效率和準確性，加速產品上市。
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore是一個快速的持續集成和部署平台，幫助開發者自動化測試和軟件交付過程，提高代碼質量和可靠性。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton是一個移動應用測試平台，支援手動和自動測試，允許用戶在真實設備上檢測應用程序性能和兼容性。
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io 是一個測試管理系統，可整合自動化與手動測試，簡化測試流程並加強團隊協作。提供報告、分析及與 JIRA 的集成。
Loadmill
loadmill.com
Loadmill是一款性能測試工具，幫助用戶分析和優化應用程序在高流量下的穩定性與響應速度。
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin是一個數位體驗AI平台，提供全球設備測試、自動化測試及性能分析，以優化移動和網頁應用的質量.
BugBug
bugbug.io
BugBug是一個無代碼測試自動化解決方案，幫助用戶快速創建和執行Web應用程序的自動測試。支持自定義JavaScript和並行測試。
Endtest
endtest.io
Endtest是一個雲端測試自動化平台，用戶可無需編碼知識便可創建和執行Web及移動應用的自動測試，支持多平台測試和實時報告。
DoesQA
does.qa
無程式碼測試自動化，具有簡單、直覺的拖放使用者介面。團隊的任何成員都可以輕鬆創建和維護複雜的測試，使 QA 能夠跟上開發的步伐，同時降低成本。
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ 是一個完整的 TAAS（測試自動化即服務）解決方案。其基於雲端的 NLP 驅動的無程式碼測試自動化平台非常適合敏捷開發。任何敏捷團隊成員都可以用簡單的英文開發 In-Sprint 測試自動化。測試腳本可以在 2000 多種不同的作業系統和瀏覽器組合上執行。測試機器人可以安排在特定的日期/時間運行，並且電子郵件報告由 AHQ 引擎發送。 AHQ 擁有內建 Exert Advisor 模組，可提供完整的測試自動化解決方案。
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy 是一個從頭開始建立的無程式碼測試自動化平台，它使用人工智慧驅動的測試來實現一次創建、隨處運行測試，而無需編寫一行程式碼。使用我們的真實設備庫，您可以執行手動、自動 UI 測試和探索性測試，並確保測試和生產環境之間的保真度。借助人工智慧測試工具 Sofy 的強大功能，您可以對團隊的成果充滿信心，並最終發佈出色的產品。
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL 是領先的測試自動化工具，適用於以資料為中心的項目，例如資料倉儲、ETL/ELT、資料遷移以及 ERP 或 CRM 實施。憑藉其自動測試和驗證數據準確性的能力，它可以幫助組織避免代價高昂的錯誤並降低客戶和最終用戶不滿意的風險。 BiG EVAL 消除了許多公司目前依賴的耗時的手動檢查，從而節省了寶貴的時間和資源。此外，用戶友好的介面和預先建立的模板使創建測試變得輕而易舉，即使對於該工具的新手來說也是如此。對於需要更多自訂的人，可以使用腳本選項。透過使用 BiG EVAL，企業可以避免因數據不準確所帶來的風險，確保流程順利、高效，同時輕鬆實現 300% 的投資報酬率。
ContextQA
contextqa.com
ContextQA 是一款突破性產品，使組織能夠透過利用人工智慧驅動的 SaaS 解決方案來增強自動化測試覆蓋率、提高軟體品質、加快產品交付並大幅削減與維護軟體品質相關的費用。 ContextQA 提供低程式碼/無程式碼方法，以最少的工作簡化了合併測試案例的流程，從而能夠快速擴展產品和服務的自動化覆蓋範圍。這有助於對單一功能和整個開發流程進行無縫回歸測試，從而減輕團隊倦怠。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect 是第一個自主的端到端 (E2E) 回歸測試解決方案，它透過資料驅動、機器主導的即時使用者行為資料分析來持續建置、維護和發展 E2E 測試套件。它是唯一完全託管的解決方案，可以解決關鍵的測試覆蓋率差距，消除較長的測試套件運行時間和生產中代價高昂的錯誤，並消除消耗大量工程資源的品質保證負擔。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先進的測試管理工具，適用於世界各地的 QA 團隊。我們致力於讓您的工作變得輕鬆，並在一個平台上提供您所需的一切。透過我們包羅萬象的測試案例管理工具，加快測試和專案將變得輕而易舉。 QA Touch 提供了一種自然直覺的執行方法。我們知道適應新流程很煩人，因此我們精心設計了一款適合您的系統和工作方式的工具。分配和追蹤問題是一項內建功能，可讓您在執行測試案例時發布問題，從而無需在軟體之間傳輸。將測試案例從一個項目複製並移動到另一個項目，或者在專案內的模組之間複製和移動從未如此簡單。該工具旨在幫助創造公平的競爭環境，並為公司提供一種真正與行業巨頭競爭的手段，而無需掏腰包。透過 QA Touch，您可以享受： 1. 所有測試資產的單一通用儲存庫。 2. 企業功能包括專案生產力和審核日誌，以追蹤您的工作進度和專案。 3. 透過與 JIRA 的無縫雙向集成，輕鬆管理問題。 5. 借助我們直覺的功能，例如直接從儀表板固定項目、狀態更新、幫助、日誌和報告的選項，使測試管理變得輕而易舉。 6. 一點是與 Jenkin 集成以執行所有 CI/CD 活動 7. 方便的 QA Touch-Cypress 報告器集成，可將 cypress.io 自動化測試結果同步到 QA Touch。 8.易於使用的Reporter，用於端到端免費開源自動化工具Test Cafe。 9. 利用 QA Touch Board 讓敏捷專案管理變得更輕鬆。看板組織、客製化、視覺化和追蹤您的工作軌跡。 QA Touch 提供經濟實惠的測試解決方案，具有簡單的功能，可用於創建測試用例、捆綁測試套件、執行測試運行、第三方工具整合以及產生完美的測試報告、需求、內建錯誤追蹤、思維導圖、看板、性能人們可以從單一介面（儀表板）管理他們的測試操作。用戶會喜歡大量可用的用戶友好功能，其中包括從映射和開發測試案例到追蹤團隊的操作。 QA Touch 促進高品質專案的卓越交付。
Mabl
mabl.com
mabl 是一個統一的、由人工智慧驅動的測試自動化平台，使團隊能夠確保其最具創新性的功能的品質和意圖，包括由生成式人工智慧驅動的功能。透過針對 Web、行動、API、可存取性和效能的全面測試，mabl 為您提供擁抱下一代軟體開發所需的可靠基礎。
TestQuality
testquality.com
TestQuality 是由開發和 QA 專家建構的現代測試管理工具，促進了左移、BDD、TDD/ATDD 和持續測試等測試方法。它快速、用戶友好、強大，並且與 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等無縫整合。 TestQuality 提供： - 基於Web 的測試管理平台，用於高效軟體測試- 與問題和需求追蹤器、CI/CD 系統以及測試自動化平台（包括GitHub、Jira、Jenkins 和Selenium）無縫整合- 簡化測試案例的建立和管理測試運行- 整個測試過程的簡化協調- 儀表板和活動報告，可輕鬆管理和跟踪測試、里程碑和項目- 定制的待辦事項列表、過濾器和電子郵件通知，可提供實時洞察並提高生產力
Cyara
cyara.com
屢獲殊榮的 Cyara CX 保證平台可協助公司加速客戶體驗開發，提高所有數位和語音管道的質量，並確保端到端的客戶旅程。 Cyara 平台支援客戶體驗的整個軟體開發生命週期，從設計到功能和回歸測試、使用者驗收測試、負載測試和生產監控。我們從客戶的角度進行測試，確保您從用於提供體驗的複雜技術中找出影響客戶體驗的問題。 www.cyara.com CX 確保平台的優勢 單一平台 處理從設計到監控的全方位 CX 開發和保證需求。執行 CX 設計、CX 發現、功能回歸測試、效能測試、監控和故障排除。在捕獲設計和測試的協作環境中工作，使所有團隊成員能夠跨職能共享和重複使用腳本和資料。最高生產力 透過全自動化最大限度地提高生產力。自動發現現有的 CX、自動建置和維護測試腳本、執行易於使用的測試腳本編寫、跨測試類型重複使用測試腳本以及跨測試案例和活動重複使用測試資料。 Cyara 使用機器人流程自動化 (RPA) 作為機器人，自動產生數千次客戶交互，以模擬現實世界的客戶聯繫。最全面 透過確保完整的全通路客戶旅程（從自助服務到座席輔助服務以及座席桌面），支援最廣泛的 CX 保證需求。測試最廣泛的數位和語音管道，包括 IVR、聊天、簡訊、電子郵件等。支援敏捷和 DevOps 透過支援敏捷和 DevOps 實踐來加速開發並提高品質。透過從設計階段產生測試案例來左移。透過為不同團隊設計的視覺化和支援功能促進協作。
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球軟體測試公司，在手動測試、測試自動化和融合軟體測試方面提供經過驗證的解決方案。我們獨特的測試方法將人類和機器結合起來，幫助數位創新者大規模交付優質產品。在任何地點。在任何設備上。任何語言。透過任何付款方式。我們的客戶包括蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界領先的跨國公司。世界上最具創新性和發展最快的公司也與 Testlio 合作進行軟體測試，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。從應對複雜的挑戰到提供卓越的結果，我們的人工智慧增強解決方案為您提供成功所需的靈活性、創新和經過驗證的品質： 測試自動化：當您需要高效能、值得信賴和廣泛的自動化測試涵蓋範圍時，Testlio 是您的合作夥伴。憑藉分散式真實設備網路、複雜的治理模型、可轉移且基於標準的框架以及全球品質工程師團隊，Testlio 提供了當今最靈活的測試自動化解決方案。我們的主要測試自動化技術是自動化測試開發和測試自動化管理。手動測試：當您的數位應用程式、串流事件、本地化體驗和/或支付系統必須完美運行時，Testlio 是您的選擇。 Testlio 涵蓋 1,200 多種設備、400 多種支付方式、150 多個國家/地區和 100 多種語言，是滿足您最嚴格的品質門禁要求的最成熟的解決方案。我們主要的手動測試技術是探索性測試、腳本測試、冒煙測試和問題驗證。 Fuesd 軟體測試：當您的軟體發布策略需要自動和手動測試相結合時，Testlio 具有獨特的能力來滿足您的需求。透過利用訊號驅動的方法來實現人工智慧和 DevOps 整合並確保測試工作與人類和機器的正確組合相匹配，融合軟體測試被證明是市場上最具創新性的解決方案。幫助 QA 領導者克服品質、容量和按時發布方面的挑戰。要了解更多信息，請訪問：testlio.com
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous 是一款自動生成及維護端到端測試的應用，基於用戶錄製的會話，隨功能變化自動更新測試。
QATTS
qatts.com
專為企業建構的下一代端到端測試自動化軟體。 「 使用QATTS（業界最全面的端到端測試自動化平台）更快地交付、最大化您的測試覆蓋率並從測試自動化中獲得最大的投資回報率。我們是滿足所有測試自動化需求的一站式目的地。 api 測試測試資料管理- 您可以管理您的測試來自工具的資料Agile- CI/CD 整合- 我們的工具與CI/CD 整合資料庫測試- 您可以執行資料庫測試即時洞察- 洞察是即時的Web 介面- 用於輕鬆存取的Web 介面靈活的執行- 執行將即使沒有深厚的編碼知識，也能保持靈活性 低程式碼自動化 - 使用我們的工具實現自動化需要最少的程式碼 多分支支持
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA 讓您無需一行程式碼即可產生和自動化測試！您可以建立可重複使用的跨瀏覽器測試案例以進行回歸測試和綜合監控。
Stack Moxie
stackmoxie.com
充滿勇氣的無程式碼自動監控。 Stack Moxie 在您的技術堆疊中發揮作用，讓行銷和銷售人員確信系統運作完美，並在出現問題時主動提醒。 - Stack Moxie 透過建立測試資料或追蹤資料來監控系統，以確保其按預期運作。就像無程式碼技術堆疊的可觀察性一樣。 - 當出現問題時，Stack Moxie 會透過電子郵件或 Slack 向您發出警報。 - 然後，我們記錄結果以證明合規性補救措施，然後允許您透過電子郵件、可共享連結或 PagerDuty 共享詳細的日誌記錄資訊以更快地修復故障。