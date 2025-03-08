LambdaTest

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LambdaTest 是領先的數位體驗測試雲，可協助開發人員和測試人員更快地交付程式碼。 LambdaTest 在 130 個國家/地區擁有超過 10,000 家企業客戶和超過 2,000,000 名用戶，開發人員和測試人員依靠 LambdaTest 來加速其品質保證流程並提供具有一流數位體驗的產品。 - 持續測試雲端 LambdaTest 的持續測試雲端使企業能夠快速測試和部署對其 Web 和行動應用程式的更改，速度提高了 70%，這有助於加快開發流程並縮短上市時間。 - 跨瀏覽器測試雲端我們的跨瀏覽器測試雲端允許使用者在各種瀏覽器、作業系統和裝置上測試他們的網站和 Web 應用程式。憑藉即時測試、響應式設計測試和偵錯工具等功能，它使開發人員能夠確保其網站和 Web 應用程式與不同瀏覽器相容，從而提供無縫的使用者體驗。 - 真實設備雲借助真實設備雲，測試人員/開發人員可以在行動應用程式上線之前儘早發現錯誤。透過 LambdaTest 的真實裝置測試雲，團隊可以在應用程式發佈到生產環境之前測試未處理的錯誤、UI/UX、效能和功能。團隊還可以在最廣泛的行動和 OTT 裝置（iOS、Android、iPad、Amazon Fire TV、Roku TV 和 Apple TV）上進行測試。 - 人工智慧驅動的視覺回歸雲確保應用程式的佈局、設計和功能一致對於提供視覺完美的數位體驗至關重要。 LambdaTest 的視覺回歸雲可確保組織 Web 應用程式的視覺外觀和功能保持一致且無錯誤，最終改善數位體驗和業務績效。團隊可以在向客戶發布應用程式之前儘早了解視覺 UI 錯誤。測試人員/開發人員可以在 3000 多種瀏覽器和真實設備的組合上執行自動視覺回歸測試，以識別視覺偏差。 - 人工智慧驅動的整合測試智慧測試執行洞察力對於數位轉型至關重要，因為它們為企業提供了對版本品質和趨勢的更深入的洞察。透過分析測試執行數據，LambdaTest 的整合測試智慧為企業提供對模式和趨勢的洞察，從而就未來的開發做出明智的決策並提高應用程式品質。這可以為開發團隊提供詳細且可操作的測試執行數據，並縮小數據、洞察力和行動之間的差距，從而更好、更快地制定決策。