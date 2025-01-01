自動化測試 - 最受歡迎的應用程式 - 尼泊爾

QA Touch

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QA Touch 是一款先進的測試管理工具，適用於世界各地的 QA 團隊。我們致力於讓您的工作變得輕鬆，並在一個平台上提供您所需的一切。透過我們包羅萬象的測試案例管理工具，加快測試和專案將變得輕而易舉。 QA Touch 提供了一種自然直覺的執行方法。我們知道適應新流程很煩人，因此我們精心設計了一款適合您的系統和工作方式的工具。分配和追蹤問題是一項內建功能，可讓您在執行測試案例時發布問題，從而無需在軟體之間傳輸。將測試案例從一個項目複製並移動到另一個項目，或者在專案內的模組之間複製和移動從未如此簡單。該工具旨在幫助創造公平的競爭環境，並為公司提供一種真正與行業巨頭競爭的手段，而無需掏腰包。透過...