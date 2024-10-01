自動化測試 - 最受歡迎的應用程式 - 莫三比克

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自動化測試工具管理軟體測試的執行，透過使用最少的腳本簡化軟體工程師的測試流程。這種方法為他們的團隊節省了時間和金錢。這些工具通常由大型企業使用，使團隊能夠在部署到生產之前對其應用程式執行預先編寫的測試。執行後，這些工具可以產生報告並將結果與先前的測試進行比較。自動化測試軟體可以在一天中的任何時間重複執行測試，這是持續交付和持續測試所必需的功能。
提議新的應用程式
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Qase
qase.io
Qase 是一款專為 QA 和開發團隊打造的現代化測試管理工具，具有現代、簡單的介面和強大的功能。這就是為什麼世界各地數以千計的組織轉向 Qase 的原因。它是一種一體化測試管理解決方案。它包括測試用例管理、缺陷管理、測試計劃、帶有資訊報告的測試運行、豐富的 API 和 Webhooks。 Qase 提供與 Jira、Redmine、Trello 等最受歡迎的問題追蹤器的整合。您無需離開應用程式即可建立問題 - 它將自動發布。當您想要收到有關測試運行開始的通知時，與 Slack 的整合非常有用。它專為手動和自動測試而設計。透過 REST API，您可以與自動化測試整合並將結果直接發佈到應用程式...
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector 是一種自動化瀏覽器測試服務，可讓您使用雲端中的真實瀏覽器監控和測試您的網站。我們提供一個有凝聚力的解決方案，可以輕鬆建立、記錄、管理和執行您的測試。查看詳細的測試結果並在發生故障時收到通知。透過從使用者的角度在瀏覽器中進行端到端測試，確保您的網站和應用程式能如預期運作。
TestProject
testproject.io
TestProject 是世界上第一個 100% 免費的測試自動化平台，適用於 Web、Android、iOS 和 API 測試，受到測試社群超過 15 萬名用戶的信賴。 TestProject 透過消除維護和設定麻煩並為 Selenium 和 Appium 提供人工智慧自我修復技術，幫助測試人員和開發人員快速確保品質。無論您的技能如何，TestProject 都擁有確保一流自動化體驗所需的所有工具，使用高級無程式碼功能或與本機 Selenium API 相容的開源 SDK。最重要的是，您還可以利用他們有用的插件庫、開箱即用的漂亮測試報告、無縫整合到您的CI/CD 管道、全球團隊協作選項來提高...
Sauce Labs
saucelabs.com
在一個依賴程式碼的世界中，Sauce Labs 致力於讓程式碼在任何時間、任何地點為所有人服務。這就是數字信心。 Sauce Labs 是持續測試和錯誤報告解決方案的領先供應商，使公司有信心向客戶提供值得信賴的數位品牌體驗。 Sauce Labs 持續測試雲端可識別開發和生產中的品質訊號，加快發布和更新Web 和行動應用程式的能力，使這些應用程式每次在每個瀏覽器、作業系統和裝置上的外觀、功能和效能都完全符合其應有的效果。欲了解更多信息，請訪問 https://saucelabs.com。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端對端測試工具。 結合機器人流程自動化、AI/ML 和自然語言編程，提供無與倫比的創作體驗，同時將測試維護減少到接近零。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest 是領先的數位體驗測試雲，可協助開發人員和測試人員更快地交付程式碼。 LambdaTest 在 130 個國家/地區擁有超過 10,000 家企業客戶和超過 2,000,000 名用戶，開發人員和測試人員依靠 LambdaTest 來加速其品質保證流程並提供具有一流數位體驗的產品。 - 持續測試雲端 LambdaTest 的持續測試雲端使企業能夠快速測試和部署對其 Web 和行動應用程式的更改，速度提高了 70%，這有助於加快開發流程並縮短上市時間。 - 跨瀏覽器測試雲端我們的跨瀏覽器測試雲端允許使用者在各種瀏覽器、作業系統和裝置上測試他們的網站和 Web 應用程式。憑藉即...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA 是一個由人工智慧驅動的無程式碼測試自動化平台。它可選地包括測試自動化服務，使測試創建和維護完全脫離您團隊的工作，而成本還不到僱用 QA 工程師的四分之一。請與我們討論客製化適合您需求的計畫。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一款人工智慧驅動的測試自動化工具，它提供低程式碼方法，可以用簡單的英語建立測試。該測試自動化平台被描述為穩定可靠，並據稱可以顯著減少測試不穩定。 平台功能包括 Web 應用程式、行動應用程式和 API 測試。支援各種用例，從回歸到視覺測試。該平台專為測試開發和執行、報告和分析、測試數據管理以及人工智慧驅動的測試自動化而設計。 它提供整合、附加元件和廣泛的功能覆蓋。可以使用自然語言處理 (NLP) 編寫測試，使腳本編寫更加直觀。 Testsigma 還提供「自動修復」測試，在應用程式元素變更時自動調整它們的對應。其基於人工智慧的建議引擎透過識別可能的根本原因來幫助調試...
Witbe
witbe.net
Witbe 是體驗品質(QoE) 行業的領先創新，提供了一種屢獲殊榮的方法來監控向任何設備（PC、智慧型手機、STB）上的任何互動式服務（電話、視訊、Web）用戶提供的QoE，以及透過任何網路（固定、移動、OTT）。自 2000 年成立以來，Witbe 不斷發展壯大，現已受到 50 個不同國家 300 多家客戶的信賴。廣播公司、營運商、內容提供者和應用程式開發人員都依靠 Witbe 機器人來確保完美的服務。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地設有辦事處，包括巴黎、紐約、聖荷西、丹佛、蒙特婁、倫敦和新加坡。
Waldo
waldo.com
Waldo 正在加速行動開發者的產品創新進程。各地的行動應用程式都在與錯誤的功能和應用程式崩潰作鬥爭，從而造成糟糕的用戶體驗。 Waldo 的專有技術使工程團隊能夠在開發生命週期的早期發現並修復錯誤。 Lemonade、Truebill 和 Doximity 等行業領導者使用 Waldo，因此他們不再需要在發布速度和產品品質之間做出選擇。
Reflect
reflect.run
Reflect 提供了最快的工作流程來為您的 Web 應用程式建立自動化的端到端測試。為了在 Reflect 中建立測試，我們在雲端中啟動一個經過檢測的瀏覽器會話，並在 Web 應用程式中與您共用螢幕。這種方法使我們能夠完全控制測試環境，這意味著我們可以檢測並準確記錄您在測試網站時可能採取的各種不同操作；即使是拖放、文件上傳和視覺化測試等複雜的操作也可以直觀地捕獲，無需額外配置。 Reflect 中執行的每個測試都會獲得一個高清視頻，向您準確顯示運行期間發生的情況，該視頻會與我們在您記錄操作時自動生成的英語測試步驟同步。我們還提供網頁日誌和 JavaScript 日誌等關鍵診斷訊息，不僅可以幫...
Perfecto
perfecto.io
Perforce 的 Perfecto 是業界最值得信賴的 Web 和行動應用程式測試平台。拼湊的測試策略已成為過去，因為有了 Perfecto，使用者可以在世界任何地方享受無縫的端到端測試體驗。利用企業級雲端在真實設備、虛擬設備或兩者的組合上進行測試 - 無論哪一種最適合您的需求。錯誤檢測比以往任何時候都更快，並且允許用戶在周期中更早地檢測和修復。 Perfecto 強大的智慧報告功能有助於透過測試失敗分析和假陰性過濾快速識別問題。從 CI 進行自動化測試並將所有報告同步到一處。使用業界最全面、豐富的測試工件快速修復缺陷。網路虛擬化和使用者模擬讓您可以像使用者一樣進行測試，並減少逃脫缺陷的機...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf 在短短 4 個月內為 80% 的用戶流建立了自動化的端到端測試，每天 24 小時維護它們，並在我們的基礎設施上提供無限的平行測試運行。我們是否提到我們保證零剝落？我們也這樣做。從為期 90 天的試點開始，其中包括：全面的測試計劃、您可以保留的用開源 Playwright 編寫的自動化測試，以及在您選擇的環境上無限制的測試運行。這是一個有用的列表，列出了您開箱即用的所有內容 - 無論是 100 次測試還是 100,000 次測試。 • 4 個月內自動完成 80% 用戶流的端對端測試。測試是用開源 Playwright 編寫的，您可以下載該軟體，因此不存在供應商鎖定。 • AAA ...
Autify
autify.com
Autify 使任何人都可以透過 Chrome 擴充功能簡單地記錄他們的交互，從而自動化 Web 和行動應用程式的 E2E 測試，然後在各種 PC 和行動瀏覽器（包括真實裝置）上自動執行這些測試。雖然 E2E 測試的維護通常具有挑戰性，但當開發人員對應用程式進行更改時，Autify 的 AI 會自動更新測試場景。 Autify 是一個完整的測試工具，可以使用內建在無程式碼測試創作和自動自我修復功能的 AI 來建立、管理、執行、維護和報告測試。使用Autify： -307% 更快的功能發布-高達98% 的覆蓋率-消除97% 的測試自動化工作-快速投資回報-47 分鐘使用Autify 的學習曲線-...
Applitools
applitools.com
Applitools 是一個測試自動化平台，它使用人工智慧來幫助團隊提供完美的數位體驗，而無需傳統測試實踐的麻煩。透過 Applitools Eyes 和我們的下一代測試雲端 Ultrafast Grid，開發人員和 QA 工程師可以運行測試，以前所未有的速度和準確性快速驗證前端功能、可訪問性和視覺正確性。我們的視覺 AI 技術透過確保 Web 和行動應用程式在任何裝置、瀏覽器、作業系統或本機應用程式上完全按照設計顯示和運行，從而改變組織實現品質的方式。 Applitools 速度快，可以快速與任何DevOps 環境集成，團隊中的任何人都可以輕鬆使用，並且可以擴展到任何規模的組織，希望提高每個...
Keysight
keysight.com
是德科技幫助創新者探索、設計並將改變世界的技術變成現實。 作為業界首屈一指的全球創新合作夥伴，是德科技以軟體為中心的解決方案為整個設計和開發環境的工程師提供服務，使他們能夠快速實現未來的突破並降低風險。 是德科技充分利用其作為全球領先的測試和測量提供者的優勢，如今幫助創新者透過快速解決設計、模擬和測試挑戰來突破工程界限，幫助創造最佳的產品體驗。 無論您是希望改善設計和開發流程、優化和保護網絡，還是利用人工智慧和數位孿生在6G、視音頻和電動車、物聯網或量子計算等技術方面取得領先地位，是德科技都可以加速整個領域的創新具有基於最準確測量的智慧見解的工作流程。我們融合了技術知識、測量科學專業知識和...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是企業用來捕捉、測試、設計和分析電子郵件和簡訊的通訊測試平台。確保您的企業發送的每個訊息的外觀、感覺和功能都完全符合您的計劃。快速建立涵蓋最關鍵通訊的自動化測試，從帳戶通知和警報到促銷優惠和公告。透過在一系列桌面和行動裝置上使用真實的電子郵件用戶端截取螢幕截圖，準確預覽客戶將看到的內容。 QA 和開發團隊使用 Mailosaur 來測試雙重認證 (2FA/MFA)、密碼重設和個人化。確保您的服務可用性和使用者存取不會因程式碼變更或錯誤而中斷。將暫存和開發環境與生產環境隔離，使用 Mailosaur 電子郵件伺服器捕獲所有內容，而不會將其餘測試訊息錯誤地發送給真實客戶。持續監...
Meticulous
meticulous.ai
細緻的 AI 會根據記錄的使用者工作階段建立並維護一套端到端測試。隨著新功能或邊緣情況的引入，Meticulous 不斷添加新測試，並在過時時刪除舊測試 - 確保您的測試套件始終是最新且完整的，無需開發人員進行任何干預。將腳本標記新增至本機開發、暫存和預覽 URL 環境以記錄會話（可選：也記錄生產會話以取得額外的覆蓋範圍）。從 Chromium 等級建構而成，具有確定性調度引擎 - 使其成為唯一消除碎片的測試工具。測試在計算集群中高度並行，讓您可以測試 1000 個螢幕並在 120 秒內獲得結果。
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore 是市場上最快的持續整合和交付 (CI/CD) 平台，為世界上最好的工程團隊提供支援。我們的目標是讓開發人員更容易使用 CI/CD 實踐，提供出色的使用者體驗，並像我們希望的那樣對待我們的客戶。將程式碼推送到 GitHub 或 Bitbucket 後，它會在預先安裝了一流 Docker、Kubernetes、iOS 支援和 100 多個工具的平台上快速執行您的測試。自動化任何持續交付管道。透過可自訂階段、並行執行、控制流程切換、秘密和依賴關係管理來獲得完全控制。使用 Semaphore CLI 啟動建置、檢查日誌、直接透過 SSH 進入作業或建立自訂儀表板。它已經受到全球數千...
TestGrid
testgrid.io
測試基礎設施和端對端測試 Cloud TestGrid 提供安全且可擴展的測試基礎設施，在雲端或本地端託管真實的行動裝置和瀏覽器。透過 TestGrid，使用者還可以執行端到端測試自動化，包括人工智慧驅動的無程式碼測試、行動應用程式、跨瀏覽器、視覺化 UI 測試等。大規模測試任何應用程式/網站，確保每次都能提供完美的數位體驗。
Kobiton
kobiton.com
Kobiton 是領先的企業行動應用程式測試平台，因此他們可以為客戶提供無可挑剔的行動體驗。 Kobiton 靈活的設備實驗室管理和人工智慧驅動的智慧品質套件被全球超過 60,000 名開發人員和測試人員使用，以提供對行動應用程式最快速、最可靠的見解。
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin 是世界上第一個數位體驗 AI 平台，它結合了雲端託管和本地全球設備基礎設施、測試自動化以及針對行動、網路、音訊和視訊的 ML 驅動的效能和體驗品質分析。 HeadSpin 讓工程、品質保證、營運和產品團隊能夠確保整個開發生命週期中跨交付管道的最佳數位體驗。了解更多信息，請訪問 www.HeadSpin.io。全球設備基礎設施允許對全球真實營運商和 WiFi 網路上數百個位置的數千台設備進行端到端測試和監控。無需 SDK。測試自動化和 API 無縫整合到 CI/CD 工作流程中，支援在發布前和發布後進行功能和效能測試。支援所有測試框架。效能、QoE 和機器學習 自動顯示問題並指...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io 最初是用於自動化測試的新一代測試管理系統。這是一個功能強大的解決方案，可以在一個地方同步自動和手動測試並與團隊有效合作。它使測試活動對所有隊友 Dev、PM、BA 完全可見且透明。它專注於許多左移測試方法，並與自動化測試和 CI\CD 進行深度整合。直覺的使用者介面可以輕鬆建立測試案例、組織測試計劃、管理測試運行和協調敏捷的連續測試流程。本機開箱即用的測試自動化整合使得將測試導入測試管理系統變得非常快速。內建的即時文件和協作功能只需一鍵點擊即可為每個人提供透明的可見性。透過查看高級分析報告，輕鬆追蹤測試狀態和覆蓋範圍並建立正確的方向。 Testomat.io 支援經典測...
DoesQA
does.qa
無程式碼測試自動化，具有簡單、直覺的拖放使用者介面。團隊的任何成員都可以輕鬆創建和維護複雜的測試，使 QA 能夠跟上開發的步伐，同時降低成本。
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ 是一個完整的 TAAS（測試自動化即服務）解決方案。其基於雲端的 NLP 驅動的無程式碼測試自動化平台非常適合敏捷開發。任何敏捷團隊成員都可以用簡單的英文開發 In-Sprint 測試自動化。測試腳本可以在 2000 多種不同的作業系統和瀏覽器組合上執行。測試機器人可以安排在特定的日期/時間運行，並且電子郵件報告由 AHQ 引擎發送。 AHQ 擁有內建 Exert Advisor 模組，可提供完整的測試自動化解決方案。
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy 是一個從頭開始建立的無程式碼測試自動化平台，它使用人工智慧驅動的測試來實現一次創建、隨處運行測試，而無需編寫一行程式碼。使用我們的真實設備庫，您可以執行手動、自動 UI 測試和探索性測試，並確保測試和生產環境之間的保真度。借助人工智慧測試工具 Sofy 的強大功能，您可以對團隊的成果充滿信心，並最終發佈出色的產品。
Functionize
functionize.com
Functionize 提供了一個智慧測試平台，該平台融合了人工智慧和機器學習技術，可自動執行艱苦的軟體測試流程。我們與各種規模和技能的團隊合作，透過雲端中的彈性規模測試來改善測試創建、消除測試不穩定並加速發布。透過採用機器學習方法來提高質量，Functionize 使企業能夠更快地交付更高品質的軟體。 Functionize 被 Gartner 列入敏捷和 DevOps 創新領域的酷供應商名單，並受到 Zillow、惠普、Farmers Insurance、Honeywell 和 Logitech 等領先企業的信賴。
BugBug
bugbug.io
BugBug 是 QA、測試人員、開發人員和產品經理的低程式碼測試自動化解決方案。它為網站和 Web 應用程式提供端到端測試的完全自動化。該工具使用戶能夠自動化回歸測試並降低通常與 IT 基礎設施相關的成本。其直覺的記錄介面和簡單的 UI 允許用戶在 5 分鐘內創建自動化測試。免費增值計劃提供無限的本地測試運行和無限的用戶數量。 BugBug 提供了高級功能，供您在需要時使用 - 運行自訂 JavaScript、建立自訂變數、使用自動選擇器、智慧等待以及智慧型點擊和捲動等等。使用 BugBug 加快整個測試過程！
Loadmill
loadmill.com
使用 AI API 驅動的方法簡化測試自動化：重新定義 Web、行動裝置和負載測試。端到端解決方案在整個測試自動化生命週期中利用 AI Loadmill 是測試自動化的完美解決方案。我們的平台消除了對實體設備的需求，使流程更加高效且更具成本效益。借助 Loadmill，QA 經理可以輕鬆實現行動、Web 和負載測試的自動化，並確保高品質的結果。告別設備依賴，轉而使用 Loadmill 簡化測試自動化。了解更多：https://www.loadmill.com 預約示範：https://www.loadmill.com/schedule-demo/ 網址 https://www.loadmill...
TestQuality
testquality.com
TestQuality 是由開發和 QA 專家建構的現代測試管理工具，促進了左移、BDD、TDD/ATDD 和持續測試等測試方法。它快速、用戶友好、強大，並且與 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等無縫整合。 TestQuality 提供： - 基於Web 的測試管理平台，用於高效軟體測試- 與問題和需求追蹤器、CI/CD 系統以及測試自動化平台（包括GitHub、Jira、Jenkins 和Selenium）無縫整合- 簡化測試案例的建立和管理測試運行- 整個測試過程的簡化協調- 儀表板和活動報告，可輕鬆管理和跟踪測試、里程碑和項目- 定制的待辦事項列表、過濾器和電子...
Endtest
endtest.io
建置、維護和執行測試可能非常複雜且耗時。 Endtest 低程式碼平台允許團隊中的任何人為 Web 和行動應用程式建立高覆蓋率測試，而無需高級 QA 工程經驗。
Cyara
cyara.com
屢獲殊榮的 Cyara CX 保證平台可協助公司加速客戶體驗開發，提高所有數位和語音管道的質量，並確保端到端的客戶旅程。 Cyara 平台支援客戶體驗的整個軟體開發生命週期，從設計到功能和回歸測試、使用者驗收測試、負載測試和生產監控。我們從客戶的角度進行測試，確保您從用於提供體驗的複雜技術中找出影響客戶體驗的問題。 www.cyara.com CX 確保平台的優勢 單一平台 處理從設計到監控的全方位 CX 開發和保證需求。執行 CX 設計、CX 發現、功能回歸測試、效能測試、監控和故障排除。在捕獲設計和測試的協作環境中工作，使所有團隊成員能夠跨職能共享和重複使用腳本和資料。最高生產力 透過全自...
QATTS
qatts.com
專為企業建構的下一代端到端測試自動化軟體。 「 使用QATTS（業界最全面的端到端測試自動化平台）更快地交付、最大化您的測試覆蓋率並從測試自動化中獲得最大的投資回報率。我們是滿足所有測試自動化需求的一站式目的地。 api 測試測試資料管理- 您可以管理您的測試來自工具的資料Agile- CI/CD 整合- 我們的工具與CI/CD 整合資料庫測試- 您可以執行資料庫測試即時洞察- 洞察是即時的Web 介面- 用於輕鬆存取的Web 介面靈活的執行- 執行將即使沒有深厚的編碼知識，也能保持靈活性 低程式碼自動化 - 使用我們的工具實現自動化需要最少的程式碼 多分支支持
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA 讓您無需一行程式碼即可產生和自動化測試！您可以建立可重複使用的跨瀏覽器測試案例以進行回歸測試和綜合監控。
Stack Moxie
stackmoxie.com
充滿勇氣的無程式碼自動監控。 Stack Moxie 在您的技術堆疊中發揮作用，讓行銷和銷售人員確信系統運作完美，並在出現問題時主動提醒。 - Stack Moxie 透過建立測試資料或追蹤資料來監控系統，以確保其按預期運作。就像無程式碼技術堆疊的可觀察性一樣。 - 當出現問題時，Stack Moxie 會透過電子郵件或 Slack 向您發出警報。 - 然後，我們記錄結果以證明合規性補救措施，然後允許您透過電子郵件、可共享連結或 PagerDuty 共享詳細的日誌記錄資訊以更快地修復故障。
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL 是領先的測試自動化工具，適用於以資料為中心的項目，例如資料倉儲、ETL/ELT、資料遷移以及 ERP 或 CRM 實施。憑藉其自動測試和驗證數據準確性的能力，它可以幫助組織避免代價高昂的錯誤並降低客戶和最終用戶不滿意的風險。 BiG EVAL 消除了許多公司目前依賴的耗時的手動檢查，從而節省了寶貴的時間和資源。此外，用戶友好的介面和預先建立的模板使創建測試變得輕而易舉，即使對於該工具的新手來說也是如此。對於需要更多自訂的人，可以使用腳本選項。透過使用 BiG EVAL，企業可以避免因數據不準確所帶來的風險，確保流程順利、高效，同時輕鬆實現 300% 的投資報酬率。
ContextQA
contextqa.com
ContextQA 是一款突破性產品，使組織能夠透過利用人工智慧驅動的 SaaS 解決方案來增強自動化測試覆蓋率、提高軟體品質、加快產品交付並大幅削減與維護軟體品質相關的費用。 ContextQA 提供低程式碼/無程式碼方法，以最少的工作簡化了合併測試案例的流程，從而能夠快速擴展產品和服務的自動化覆蓋範圍。這有助於對單一功能和整個開發流程進行無縫回歸測試，從而減輕團隊倦怠。
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect 是第一個自主的端到端 (E2E) 回歸測試解決方案，它透過資料驅動、機器主導的即時使用者行為資料分析來持續建置、維護和發展 E2E 測試套件。它是唯一完全託管的解決方案，可以解決關鍵的測試覆蓋率差距，消除較長的測試套件運行時間和生產中代價高昂的錯誤，並消除消耗大量工程資源的品質保證負擔。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先進的測試管理工具，適用於世界各地的 QA 團隊。我們致力於讓您的工作變得輕鬆，並在一個平台上提供您所需的一切。透過我們包羅萬象的測試案例管理工具，加快測試和專案將變得輕而易舉。 QA Touch 提供了一種自然直覺的執行方法。我們知道適應新流程很煩人，因此我們精心設計了一款適合您的系統和工作方式的工具。分配和追蹤問題是一項內建功能，可讓您在執行測試案例時發布問題，從而無需在軟體之間傳輸。將測試案例從一個項目複製並移動到另一個項目，或者在專案內的模組之間複製和移動從未如此簡單。該工具旨在幫助創造公平的競爭環境，並為公司提供一種真正與行業巨頭競爭的手段，而無需掏腰包。透過...
Mabl
mabl.com
mabl 是一個統一的、由人工智慧驅動的測試自動化平台，使團隊能夠確保其最具創新性的功能的品質和意圖，包括由生成式人工智慧驅動的功能。透過針對 Web、行動、API、可存取性和效能的全面測試，mabl 為您提供擁抱下一代軟體開發所需的可靠基礎。
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球軟體測試公司，在手動測試、測試自動化和融合軟體測試方面提供經過驗證的解決方案。我們獨特的測試方法將人類和機器結合起來，幫助數位創新者大規模交付優質產品。在任何地點。在任何設備上。任何語言。透過任何付款方式。我們的客戶包括蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界領先的跨國公司。世界上最具創新性和發展最快的公司也與 Testlio 合作進行軟體測試，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。從應對複雜的挑戰到提供卓越的結果，我們的人工智慧增強解決方案為您提供成功所...