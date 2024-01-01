自動化測試 - 最受歡迎的應用程式 - 布威島

QA Wolf

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QA Wolf 在短短 4 個月內為 80% 的用戶流建立了自動化的端到端測試，每天 24 小時維護它們，並在我們的基礎設施上提供無限的平行測試運行。我們是否提到我們保證零剝落？我們也這樣做。從為期 90 天的試點開始，其中包括：全面的測試計劃、您可以保留的用開源 Playwright 編寫的自動化測試，以及在您選擇的環境上無限制的測試運行。這是一個有用的列表，列出了您開箱即用的所有內容 - 無論是 100 次測試還是 100,000 次測試。 • 4 個月內自動完成 80% 用戶流的端對端測試。測試是用開源 Playwright 編寫的，您可以下載該軟體，因此不存在供應商鎖定。 • AAA ...