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最受歡迎 最近新增 自動撥號軟體 - 最受歡迎的應用程式

自動撥號器軟體透過撥打清單中的電話號碼並與現場代理商或預先錄製的訊息建立連線來運作。這項技術消除了撥打個人號碼所涉及的手動工作，使代表能夠集中精力改進訊息的內容和傳遞。自動撥號器在銷售、醫療保健、教育和酒店等各個領域都很有用。 自動撥號器軟體的實施通常涉及電腦、語音數據機和活動電話線，儘管也可以使用基於雲端的替代方案。雖然某些解決方案要求企業獨立採購和管理所需的硬件，但其他解決方案將硬體託管作為其產品包的一部分或透過額外訂閱提供。所需的硬體並不總是特定的，因為應用程式可以在電腦或行動電話上運行。