自動撥號軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自動撥號器軟體透過撥打清單中的電話號碼並與現場代理商或預先錄製的訊息建立連線來運作。這項技術消除了撥打個人號碼所涉及的手動工作，使代表能夠集中精力改進訊息的內容和傳遞。自動撥號器在銷售、醫療保健、教育和酒店等各個領域都很有用。 自動撥號器軟體的實施通常涉及電腦、語音數據機和活動電話線，儘管也可以使用基於雲端的替代方案。雖然某些解決方案要求企業獨立採購和管理所需的硬件，但其他解決方案將硬體託管作為其產品包的一部分或透過額外訂閱提供。所需的硬體並不總是特定的，因為應用程式可以在電腦或行動電話上運行。
提議新的應用程式
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Five9
five9.com
Five9是一款基於雲端的聯繫中心軟件，提供優化客戶服務的解決方案，支援多渠道互動和AI分析，提升業務效率。
Vonage
vonage.com
Vonage應用程序是一個綜合通信平台，提供語音、視頻及文本聊天，支持無限通話及會議，並可與CRM系統整合以提升業務互動。
Adversus
adversus.io
Adversus是一款自動撥號應用，旨在簡化外撥電話流程，幫助企業自動化任務並提高工作效率與通訊效果。
Dialpad
dialpad.com
Dialpad是一款基於雲的商務VoIP應用，提供AI驅動的通訊功能，包括視頻會議、呼叫錄製及CRM集成，增強企業的協作與客戶互動。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一個雲端呼叫中心平台，提供呼叫管理、錄音、自動化工作流程及CRM整合，提升企業通訊效率。
Convoso
convoso.com
Convoso是一款專為銷售和潛在客戶生成團隊設計的雲端聯絡中心軟件，提供自動撥號及多渠道溝通功能，提升接觸率和效率。
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner是一款提升業務通話效率的工具，提供自動撥號、CRM整合和通話錄音等功能，幫助銷售團隊提高客戶互動和生產力。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk是一款基於雲的聯絡中心軟體，旨在高效管理銷售和客戶服務，適用於各類企業。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一個基於雲端的聯絡中心解決方案，提供多種功能以改善業務指標和客戶體驗，並支援 24/7 客戶服務。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一款雲端電話系統和撥號器，提供簡化的通訊管理、整合CRM及多種通訊功能。
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com是雲端聯絡中心解決方案，提供多種通話管理功能，適合各種規模企業，無需硬體安裝，便於整合CRM系統。
TCN
tcn.com
TCN是雲端呼叫中心軟體，整合多種通話工具，滿足呼叫中心需求，支援大量消費者和代理互動。
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk是一個全球互動商業通信平台，提供呼叫管理、CRM集成及多通道消息解決方案，幫助企業優化客戶互動。
ProspectBoss
prospectboss.com
ProspectBoss 是一款行動應用程式，可讓您隨時管理聯絡人、電話、電子郵件、簡訊、任務和約會，以提升業務效率和銷售。
Selmo
selmo.io
Selmo 是一款雲端軟體，專為呼叫中心和銷售團隊設計，透過撥號自動化和改進銷售流程，提高業務收入和客戶留存率。
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer是一款自動撥號器解決方案，幫助企業高效管理出站呼叫，提供多線撥號、通話錄音和IVR等功能。
NeoDove
neodove.com
Neodove是一款全面的CRM和撥號應用，旨在提升生產力和銷售，支持有效的客戶互動和數據管理。
Kixie
kixie.com
Kixie是一個銷售參與平台，提供自動化的撥打和發送短信功能，並可與多個CRM系統整合，幫助銷售團隊提高效率。
Aloware
aloware.com
Aloware是一個雲端電話系統，支持多渠道客戶互動，整合多種CRM，幫助中小型企業簡化客戶溝通與管理。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一個基於雲的客戶聯繫中心平台，支持全渠道客戶服務和智能自動化，以提升客戶體驗和代理效率。
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI是一款利用AI技術增強溝通的應用，提供進階的語音處理與自動呼叫，以提高銷售和互動效率。
CommPeak
commpeak.com
CommPeak是一個雲端呼叫中心解決方案，提供VoIP服務、DID號碼和語音轉文字功能，旨在增強商業通信和優化呼叫管理。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin是一種銷售通訊軟體和自動撥號器，幫助用戶提升銷售效率，管理銷售互動和追蹤業績表現。
Nooks
nooks.ai
Nooks是一款智能虛擬撥號器和銷售平台，幫助銷售開發團隊提高交流次數和工作效率。
DCDial
dcdial.com
DCDial是一個雲端聯絡中心解決方案，幫助企業透過互動文本和語音聯繫客戶，並自動化商業流程以提升效率和獲利。
TalkChief
talkchief.io
TalkChief是一個集聊天、視頻通話和文件分享於一體的溝通平台，旨在提升團隊之間的溝通效率。
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商業通訊服務及銷售軟體解決方案，幫助公司在銷售加速、潛在客戶產生、聯繫中心等方面。
FreJun
frejun.com
FreJun是一個雲端電話平台，提供業務通話自動化功能，用戶可使用虛擬號碼撥打和接聽電話，並整合工作流程工具。
CallFire
callfire.com
CallFire 提供易於使用的語音行銷解決方案，幫助企業進行客戶互動和管理通訊，適用於多種規模的企業。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ是一個銷售參與平台，自動化潛在客戶開發、電子郵件推廣、撥打電話及任務管理，支持多渠道通訊與CRM整合。
Megacall
megacall.uk
Megacall是一款語音通訊應用，旨在提高呼叫管理效率，支持高效的進出呼叫，適合個人及企業使用。
Salesfinity
salesfinity.co
Salesfinity是一個B2B銷售平台，利用AI自動化撥號、數據豐富和呼叫管理，提高銷售團隊的效率與生產力。
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint是一款基於網絡的銷售互動與潛在客戶管理工具，幫助銷售人員更有效地聯絡和管理潛在客戶。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree是一款統一的呼叫中心解決方案，支持多渠道客戶互動，適合各種規模的企業。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer是一個雲端的撥號應用，簡化通信管理，支持自動化撥號和聯繫人組織，無需安裝任何軟體。
Teliqon
teliqon.io
Teliqon 是一款提供雲端通訊服務的應用程式，提供DID 虛擬號碼、SIP中繼、雲PBX等解決方案，方便企業在任何地點進行通話。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一款利用人工智慧語音自動化提升客戶體驗的軟體，幫助呼叫中心快速進行人性化通話並自動分析數據。