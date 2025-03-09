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ClickPoint LeadManager 軟體是一種基於網路的銷售參與和潛在客戶管理解決方案，可協助銷售人員在更短的時間內聯繫並關閉更多潛在客戶。銷售人員透過電話和對話吸引了 40-60% 的潛在客戶，超出了他們的配額。 ClickPoint 與多個 B2C 垂直領域的中小型企業和企業客戶合作，在實施銷售最佳實踐以提高潛在客戶跟進流程的投資回報率方面擁有豐富的經驗。透過第一個接觸每位潛在客戶，客戶通常在 30 至 60 天內實現正投資報酬率；透過自動潛在客戶優先順序和多點觸控行銷推廣，轉換更多潛在客戶變得前所未有的簡單。主要功能• 智慧撥號和潛在客戶優先事項• 銷售腳本和引導式銷售• 入站呼叫追蹤和IVR • 潛在客戶捕獲和潛在客戶來源整合• 自動文字和電子郵件培育• 即時記分板、呼叫儀表板、績效儀表板優勢• 致力於客戶成功和為您的帳戶分配實施專家• 提高聯繫速度，在幾秒鐘內接觸到潛在客戶• 全渠道營銷推廣，包括文本、電子郵件和撥號• 為多個銷售渠道配置解決方案• 企業擁有開發資源以實現最佳集成