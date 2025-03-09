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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自動撥號器軟體透過撥打清單中的電話號碼並與現場代理商或預先錄製的訊息建立連線來運作。這項技術消除了撥打個人號碼所涉及的手動工作，使代表能夠集中精力改進訊息的內容和傳遞。自動撥號器在銷售、醫療保健、教育和酒店等各個領域都很有用。 自動撥號器軟體的實施通常涉及電腦、語音數據機和活動電話線，儘管也可以使用基於雲端的替代方案。雖然某些解決方案要求企業獨立採購和管理所需的硬件，但其他解決方案將硬體託管作為其產品包的一部分或透過額外訂閱提供。所需的硬體並不總是特定的，因為應用程式可以在電腦或行動電話上運行。
提議新的應用程式
TalkChief
talkchief.io
TalkChief是一個集聊天、視頻通話和文件分享於一體的溝通平台，旨在提升團隊之間的溝通效率。
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk是一個全球互動商業通信平台，提供呼叫管理、CRM集成及多通道消息解決方案，幫助企業優化客戶互動。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin是一種銷售通訊軟體和自動撥號器，幫助用戶提升銷售效率，管理銷售互動和追蹤業績表現。
FreJun
frejun.com
FreJun是一個雲端電話平台，提供業務通話自動化功能，用戶可使用虛擬號碼撥打和接聽電話，並整合工作流程工具。
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager 軟體是一種基於網路的銷售參與和潛在客戶管理解決方案，可協助銷售人員在更短的時間內聯繫並關閉更多潛在客戶。銷售人員透過電話和對話吸引了 40-60% 的潛在客戶，超出了他們的配額。 ClickPoint 與多個 B2C 垂直領域的中小型企業和企業客戶合作，在實施銷售最佳實踐以提高潛在客戶跟進流程的投資回報率方面擁有豐富的經驗。透過第一個接觸每位潛在客戶，客戶通常在 30 至 60 天內實現正投資報酬率；透過自動潛在客戶優先順序和多點觸控行銷推廣，轉換更多潛在客戶變得前所未有的簡單。主要功能• 智慧撥號和潛在客戶優先事項• 銷售腳本和引導式銷售• 入站呼叫追蹤和IVR • 潛在客戶捕獲和潛在客戶來源整合• 自動文字和電子郵件培育• 即時記分板、呼叫儀表板、績效儀表板優勢• 致力於客戶成功和為您的帳戶分配實施專家• 提高聯繫速度，在幾秒鐘內接觸到潛在客戶• 全渠道營銷推廣，包括文本、電子郵件和撥號• 為多個銷售渠道配置解決方案• 企業擁有開發資源以實現最佳集成
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk是一款基於雲的聯絡中心軟體，旨在高效管理銷售和客戶服務，適用於各類企業。
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI是一款利用AI技術增強溝通的應用，提供進階的語音處理與自動呼叫，以提高銷售和互動效率。
TCN
tcn.com
全通路覆蓋範圍無與倫比的生產力。 TCN Operator 是所有最好的呼叫中心工具的無縫整合的集合。由於 TCN 的無合約承諾，基於雲端的平台可進行定制，以滿足您的所有呼叫中心需求。 TCN 的呼叫中心軟體每年支援數十億次消費者和座席互動。 TCN 成立於 1999 年，將對呼叫中心用戶需求的深入了解與價格低廉的交付模式相結合，確保立即獲得強大的呼叫中心解決方案。 TCN 讓使用者可以透過最容易使用的呼叫中心軟體隨時隨地聯繫客戶。
CommPeak
commpeak.com
CommPeak是一個雲端呼叫中心解決方案，提供VoIP服務、DID號碼和語音轉文字功能，旨在增強商業通信和優化呼叫管理。
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 並行撥號器進行即時客戶對話。花更少的時間聽撥號音和語音郵件，而花更多的時間與潛在客戶交談。我們的人工智慧將自動記錄通話、研究潛在客戶和導航撥號樹。
Megacall
megacall.uk
Megacall是一款語音通訊應用，旨在提高呼叫管理效率，支持高效的進出呼叫，適合個人及企業使用。
Selmo
selmo.io
Selmo 是一款針對呼叫中心和銷售團隊的基於雲端的軟體。我們透過實施呼叫自動化和改進銷售流程來幫助企業增加收入並提高客戶保留率。 Selmo 的預測撥號技術將客服人員高達 80% 的工作時間從撥號轉移到通話，並將通話速度提高了 3 倍。協助完成銷售、客戶支援、招募、調查和其他需要大量通話的任務。非常適合 2 名及以上代理人的團隊。
Teliqon
teliqon.io
雲端通訊高水準服務，提供DID虛擬號碼、SIP中繼、創建雲端PBX等業務解決方案。我們提供各種一流的電信工具和服務來增加您的銷售額。我們的卓越協助使您在各個階段都能輕鬆建立和發展業務。企業可以使用我們的雲端 PBX 解決方案拓展與客戶溝通的新方向。您的員工可以在任何地方進行操作並透過虛擬號碼 (DID) 呼叫任何目的地，這使得業務可以在任何時間和地點進行，無需任何額外的硬體或特殊設定。對於 SIP 中繼，我們的直接和轉接營運商互連的綜合網路使我們的客戶能夠同時獲得靈活的定價和卓越的語音品質。適用於任何類型的企業（從小型到大型，需要與任何地區或國家的客戶進行安全電話通訊）的安全解決方案。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一種先進的基於雲端的聯絡中心解決方案，可輕鬆啟動、擴展和運行您的聯絡中心，同時改善業務指標和客戶體驗。一整套聯絡中心功能包括本地呼叫體驗、智慧型自動撥號器、人工智慧語音辨識、座席管理功能、全通路支援、答錄機偵測等等。透過將其與主要CRM 和幫助台系統的即用型整合相結合，Voiso 可以幫助您擴展通訊範圍，甚至在監管最嚴格的國家/地區也能接觸到您的客戶，並在全球範圍內發展您的業務。 Voiso 為所有客戶提供 24/7 支援。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ是一個銷售參與平台，自動化潛在客戶開發、電子郵件推廣、撥打電話及任務管理，支持多渠道通訊與CRM整合。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基於雲端的託管電源撥號器，具有現代、行動友善的使用者介面。有了 DandyDialer，您無需在任何地方安裝任何軟體。您只需要一個 SIP / VoIP 中繼提供者的帳戶，剩下的由我們來處理。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家軟體公司，利用人工智慧語音自動化的力量來增強客戶體驗。借助人工智慧語音助手，您的呼叫中心可以以閃電般的速度進行高品質的類人呼叫，自動收集和分析數據，以接觸和激活更多客戶。 AI Rudder 透過自動執行重複任務和降低座席工作量來幫助呼叫中心降低成本。這使得智能體能夠專注於只有人類才能做的事情。從長遠來看，AI Rudder 旨在重新思考商業通訊的未來。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree 是一種流行的呼叫中心解決方案，支援統一的通訊管道。它具有廣泛的功能。它以其 99.99% 的 SLA 正常運行時間而聞名。它是一個高度可擴展、強大、安全且功能豐富的解決方案，非常適合所有規模的企業和呼叫中心。 DialShree 的 VoIP 和電話專家已在 10 多個行業實施了 900 多個全通路通訊解決方案。 BPO、KPO、企業公司、催收機構、企業、電話行銷公司、電話中心、銀行、醫療保健、電子商務、汽車、政府
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一個基於雲的客戶聯繫中心平台，支持全渠道客戶服務和智能自動化，以提升客戶體驗和代理效率。
CallFire
callfire.com
CallFire 提供易於使用的語音行銷解決方案，幫助企業進行客戶互動和管理通訊，適用於多種規模的企業。
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com是雲端聯絡中心解決方案，提供多種通話管理功能，適合各種規模企業，無需硬體安裝，便於整合CRM系統。
Dialpad
dialpad.com
Dialpad是一款基於雲的商務VoIP應用，提供AI驅動的通訊功能，包括視頻會議、呼叫錄製及CRM集成，增強企業的協作與客戶互動。
Five9
five9.com
Five9是一款基於雲端的聯繫中心軟件，提供優化客戶服務的解決方案，支援多渠道互動和AI分析，提升業務效率。
ProspectBoss
prospectboss.com
使用Prospectboss的移動伴侶應用程序從任何地方運營您的業務。直接通過手機直接管理聯繫人，電話，電子郵件，文字，任務和約會來培養您的銷售。使用ProspectBoss Companion應用程序：提高生產率 - 請參閱與潛在客戶相關的即將到來的任務，約會和提醒。保持聯繫 - 離線時訪問聯繫人，筆記和提醒。關閉更多銷售 - 致電，電子郵件，隨時發短信給任何联係人，以保持頭腦頭。
Vonage
vonage.com
Vonage應用程序是一個綜合通信平台，提供語音、視頻及文本聊天，支持無限通話及會議，並可與CRM系統整合以提升業務互動。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner是一款提升業務通話效率的工具，提供自動撥號、CRM整合和通話錄音等功能，幫助銷售團隊提高客戶互動和生產力。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一款雲端電話系統和撥號器，提供簡化的通訊管理、整合CRM及多種通訊功能。
Adversus
adversus.io
Adversus是一款自動撥號應用，旨在簡化外撥電話流程，幫助企業自動化任務並提高工作效率與通訊效果。
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer是一款自動撥號器解決方案，幫助企業高效管理出站呼叫，提供多線撥號、通話錄音和IVR等功能。
Aloware
aloware.com
Aloware是一個雲端電話系統，支持多渠道客戶互動，整合多種CRM，幫助中小型企業簡化客戶溝通與管理。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一個雲端呼叫中心平台，提供呼叫管理、錄音、自動化工作流程及CRM整合，提升企業通訊效率。
NeoDove
neodove.com
Neodove是一款全面的CRM和撥號應用，旨在提升生產力和銷售，支持有效的客戶互動和數據管理。
Kixie
kixie.com
Kixie是一個銷售參與平台，提供自動化的撥打和發送短信功能，並可與多個CRM系統整合，幫助銷售團隊提高效率。
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商業通訊服務和銷售軟體解決方案，可在加速銷售、潛在客戶開發、銷售撥號器、聯絡中心、IntelliBlast 和應答服務等領域為公司提供協助。請立即聯絡我們，以了解更多資訊並銷售更多產品！
Convoso
convoso.com
Convoso是一款專為銷售和潛在客戶生成團隊設計的雲端聯絡中心軟件，提供自動撥號及多渠道溝通功能，提升接觸率和效率。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款由人工智慧驅動的虛擬撥號器和虛擬銷售平台，可協助 SDR 團隊將對話效率提升 5 倍並大幅提高工作效率。
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