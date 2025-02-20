自動撥號軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自動撥號器軟體透過撥打清單中的電話號碼並與現場代理商或預先錄製的訊息建立連線來運作。這項技術消除了撥打個人號碼所涉及的手動工作，使代表能夠集中精力改進訊息的內容和傳遞。自動撥號器在銷售、醫療保健、教育和酒店等各個領域都很有用。 自動撥號器軟體的實施通常涉及電腦、語音數據機和活動電話線，儘管也可以使用基於雲端的替代方案。雖然某些解決方案要求企業獨立採購和管理所需的硬件，但其他解決方案將硬體託管作為其產品包的一部分或透過額外訂閱提供。所需的硬體並不總是特定的，因為應用程式可以在電腦或行動電話上運行。
提議新的應用程式
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是滿足您團隊所有通訊需求的終極解決方案。透過 Talkchief，您可以在一個強大且直覺的平台上輕鬆管理團隊的所有聊天、視訊通話和檔案共享。無論您是在專案上進行協作、召開虛擬會議，還是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能滿足您的需求。告別同時使用多個通訊應用程序，迎接精簡、輕鬆的團隊合作。透過 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的團隊溝通無縫且高效的功能。從高清視訊和音訊通話到即時聊天、螢幕共享和文件存儲，一切都觸手可及。此外，憑藉跨裝置相容性，您可以從任何地方存取您的對話和文件，無論您是在桌上型電腦、筆記型電腦還是行動裝置上。因此，無論您身在何處，都可以保持聯繫並保持高效。在 Talkchief，我們知道良好的溝通是任何成功團隊的基礎。這就是為什麼我們創建了一個功能強大且用戶友好的平台，確保團隊中的每個人都可以輕鬆保持聯繫並提高工作效率。因此，如果您正在尋找更好的方式與團隊溝通和協作，請立即嘗試 Talkchief，體驗團隊溝通的未來！
Squaretalk
squaretalk.com
透過全球互動式業務通訊平台 Squaretalk 增強您的業務能力並為優化通訊鋪平道路。 為我們的客戶創建一個智慧、統一的平台是我們團隊中每個人的目標，雖然 Squaretalk 為商業通訊提供了一個互連的生態系統，但我們也可以提供個人化的解決方案。 Axiom 是我們全功能的雲端 PBX。 Axiom 與一些世界領先的 CRM 集成，為通訊中心提供了向全球客戶提供個人化服務所需的工具。只需單擊即可撥打電話，直接從 CRM 管理呼叫流量。在每次通話期間查看來電者詳細資訊和購買歷史記錄，記錄所有通話並將其連結到您的 CRM。 Axiom 還為管理員提供了廣泛的功能，可以即時監控呼叫和座席、向座席提供耳語建議或在需要時接管通話。 Matrix 預測撥號器支援無限座席，每位使用者費用低至 25 美元。 Matrix 具有自訂管理器和代理程式介面以及即時儀表板，可同時處理多達 1000 個通道。 Squaretalk 的 Matrix 與您所有的潛在客戶開發工具集成，包括登陸頁面、CRM、聯盟網站和清單。 Matrix 會消化您的潛在客戶和聯絡人，並透過偵測活動電話號碼並針對時區進行最佳化來為聯繫做好準備。使用高度可設定的行銷活動，以最適合行銷工作需求的方式撥打潛在客戶。粉碎您的行銷活動並將通話時間縮短高達 400%！您從未見過這樣的撥號器。 Express 是一種多通路訊息解決方案，提供更多與客戶聯繫的方式，並確保我們的客戶永遠不會錯過繼續對話、解決問題或提供及時支援的機會。 Express 讓企業和聯絡中心隨時隨地透過任何裝置在他們的首選平台上與客戶聯繫。從簡訊開始，平台很快就會包括 WhatsApp、Messenger、Viber、Telegram 和微信。 山貓。無程式碼、即時整合層，使組織能夠將所有業務通訊平台和工具無縫地結合在一起。 Lynx 不需要專業知識或開發時間，透過讓複雜通訊系統的整合和自動化變得像使用應用程式一樣簡單，為聯絡中心和 BPO 提供支援。透過 Lynx，我們的客戶將可以靈活地投標幾乎任何他們想要的合同，因為 Lynx 提供對 100 多個業務應用程式的安全存取、透明的資料傳輸和勞動力優化。這對 BPO 來說是一個巨大的勝利。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是領先的銷售通訊軟體和電源撥號器。他們的平台和電源撥號器可在所有接觸點實施您的劇本，幫助您在更短的時間內與多達 3 倍的潛在客戶和客戶互動，達成更多交易並加速銷售。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一個雲端電話平台，可自動執行您的商務通話。使用者可以使用獨特的虛擬號碼撥打外線業務電話，並使用相同號碼接聽來電。透過虛擬號碼撥打的電話可以被記錄並與任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）整合。產生詳細的呼叫分析和人工智慧見解以提高團隊績效。 FreJun 還提供了獨特的自動呼叫功能（自動撥號器），用戶可以自動呼叫號碼清單。透過將 FreJun 與工作流程工具結合使用，整個聯絡系統可以在 5-10 分鐘內自動化。
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager 軟體是一種基於網路的銷售參與和潛在客戶管理解決方案，可協助銷售人員在更短的時間內聯繫並關閉更多潛在客戶。銷售人員透過電話和對話吸引了 40-60% 的潛在客戶，超出了他們的配額。 ClickPoint 與多個 B2C 垂直領域的中小型企業和企業客戶合作，在實施銷售最佳實踐以提高潛在客戶跟進流程的投資回報率方面擁有豐富的經驗。透過第一個接觸每位潛在客戶，客戶通常在 30 至 60 天內實現正投資報酬率；透過自動潛在客戶優先順序和多點觸控行銷推廣，轉換更多潛在客戶變得前所未有的簡單。主要功能• 智慧撥號和潛在客戶優先事項• 銷售腳本和引導式銷售• 入站呼叫追蹤和IVR • 潛在客戶捕獲和潛在客戶來源整合• 自動文字和電子郵件培育• 即時記分板、呼叫儀表板、績效儀表板優勢• 致力於客戶成功和為您的帳戶分配實施專家• 提高聯繫速度，在幾秒鐘內接觸到潛在客戶• 全渠道營銷推廣，包括文本、電子郵件和撥號• 為多個銷售渠道配置解決方案• 企業擁有開發資源以實現最佳集成
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
Convolo AI
convolo.ai
旨在增加銷售的溝通工具可提高入站和出站行銷活動的投資回報率： 入站：在 1 分鐘內致電每位新潛在客戶 出站：透過致電行銷活動吸引更多潛在客戶
TCN
tcn.com
全通路覆蓋範圍無與倫比的生產力。 TCN Operator 是所有最好的呼叫中心工具的無縫整合的集合。由於 TCN 的無合約承諾，基於雲端的平台可進行定制，以滿足您的所有呼叫中心需求。 TCN 的呼叫中心軟體每年支援數十億次消費者和座席互動。 TCN 成立於 1999 年，將對呼叫中心用戶需求的深入了解與價格低廉的交付模式相結合，確保立即獲得強大的呼叫中心解決方案。 TCN 讓使用者可以透過最容易使用的呼叫中心軟體隨時隨地聯繫客戶。
CommPeak
commpeak.com
發現 CommPeak 的強大功能：您的終極雲端通訊解決方案 在 CommPeak，他們的使命是徹底改變基於雲端的業務通信，使其比以往任何時候都更容易、更實惠。他們致力於為像您這樣的個人和企業提供優質的產品和服務，推動成功。這就是為什麼 CommPeak 脫穎而出，成為滿足您通訊需求的終極解決方案： ||促進銷售的雲端聯絡中心解決方案 CommPeak 透過其高度可自訂的基於雲端的聯絡中心解決方案簡化了業務通訊。無論您專注於呼入、呼出或混合式呼叫中心，他們的創新工具都旨在滿足您獨特的業務需求。使用 CommPeak，您可以享受以下優勢： * 全球覆蓋範圍：利用其全球 A-Z SIP 終端服務擴大您的覆蓋範圍，其中包括 10 個區域交換機、國內撥號號碼以及超過 75 個國家/地區的本地 DID。體驗始終如一的更高品質的通話。 * 安全可靠：使用企業級呼叫中心雲端解決方案充滿信心地運作。他們透過端對端加密並遵守國際安全標準來優先考慮資料的安全性。他們的產品可擴展且可靠，確保您毫無壓力地接觸客戶。 * 卓越的品質承諾：受益於與一級提供者的直接聯繫和可自訂的呼叫中心雲端解決方案。他們提供內部專有服務，可實現更短、更快的全球路由，並得到 24/7/365 專門支援的支援。 ||經濟高效的全球雲端通信 作為全球雲端聯絡中心供應商，CommPeak 始終提供極具競爭力的價格。但真正使我們有別於其他雲端 VoIP 供應商的是他們對您成功的承諾： * 客製化解決方案：CommPeak 提供適合您業務的客製化、經濟高效的聯絡中心解決方案。告別與多家電信供應商合作的麻煩 - 他們提供全套基於雲端的服務來滿足您的所有通訊需求。 * 即時支援：存取即時支援團隊 24/7/365，致力於最大限度地提高您的營運成功。他們在這裡為您提供每一步的幫助。 * 快速部署 透過 CommPeak，您可以在短短兩個工作天內建立並運行您的聯絡中心，確保您始終在競爭中處於領先地位。 他們的模組化解決方案使公司能夠根據您獨特的業務模式創建高度客製化的解決方案。 * CommPeak Dialer - 透過自動化、即時分析、客製化、主要代理匹配、監控和 50 多個 CRM 整合進行最佳化，實現最佳效能。 * VoIP 服務 - 透過 VoIP 服務提升您的通訊：卓越的品質、有競爭力的價格、全球覆蓋範圍和 24/7 支援。 * 雲端 PBX - 使用雲端 PBX 優化您的營運：即時分析、佇列管理、快速設定以及用於高效通訊的內建軟體電話。 * DID 號碼 - 增強與本地 DID 號碼的通訊：快速啟動、廣泛的功能以及具有詳細分析的直覺式使用者入口網站。 * SMS 平台 - 透過使用者友好的平台促進您的 SMS 活動：廣泛的分析、個人化和簡單的 API 集成，以實現有效的溝通。 * 尋找 - 停止在無效號碼上浪費時間和金錢！透過 API 或其友善面板檢索任何電話號碼及其有效性的詳細資訊。 * 語音轉文字 - 以機器學習驅動的解決方案實現頂級轉錄準確性，支援 75 多種語言、進階關鍵字搜尋和強大的噪音處理功能。
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 並行撥號器進行即時客戶對話。花更少的時間聽撥號音和語音郵件，而花更多的時間與潛在客戶交談。我們的人工智慧將自動記錄通話、研究潛在客戶和導航撥號樹。
Megacall
megacall.uk
對於任何不想浪費寶貴時間撥打可能被視為死胡同或無人接聽的呼叫的呼叫中心來說，撥號器是最佳解決方案。
Selmo
selmo.io
Selmo 是一款針對呼叫中心和銷售團隊的基於雲端的軟體。我們透過實施呼叫自動化和改進銷售流程來幫助企業增加收入並提高客戶保留率。 Selmo 的預測撥號技術將客服人員高達 80% 的工作時間從撥號轉移到通話，並將通話速度提高了 3 倍。協助完成銷售、客戶支援、招募、調查和其他需要大量通話的任務。非常適合 2 名及以上代理人的團隊。
Teliqon
teliqon.io
雲端通訊高水準服務，提供DID虛擬號碼、SIP中繼、創建雲端PBX等業務解決方案。我們提供各種一流的電信工具和服務來增加您的銷售額。我們的卓越協助使您在各個階段都能輕鬆建立和發展業務。企業可以使用我們的雲端 PBX 解決方案拓展與客戶溝通的新方向。您的員工可以在任何地方進行操作並透過虛擬號碼 (DID) 呼叫任何目的地，這使得業務可以在任何時間和地點進行，無需任何額外的硬體或特殊設定。對於 SIP 中繼，我們的直接和轉接營運商互連的綜合網路使我們的客戶能夠同時獲得靈活的定價和卓越的語音品質。適用於任何類型的企業（從小型到大型，需要與任何地區或國家的客戶進行安全電話通訊）的安全解決方案。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一種先進的基於雲端的聯絡中心解決方案，可輕鬆啟動、擴展和運行您的聯絡中心，同時改善業務指標和客戶體驗。一整套聯絡中心功能包括本地呼叫體驗、智慧型自動撥號器、人工智慧語音辨識、座席管理功能、全通路支援、答錄機偵測等等。透過將其與主要CRM 和幫助台系統的即用型整合相結合，Voiso 可以幫助您擴展通訊範圍，甚至在監管最嚴格的國家/地區也能接觸到您的客戶，並在全球範圍內發展您的業務。 Voiso 為所有客戶提供 24/7 支援。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* 分析：A /B 測試、回覆情緒分析和報告* 團隊協作：共享範本、團隊報告和使用者管理* 整合：Copper、Hubspot、Pipedrive、Salesforce 和Zapier 使用案例： * 外向銷售：尋找潛在客戶的電子郵件並大規模自動化個人化外向行銷活動* 內向銷售：透過以下方式自動跟進入境導致完成更多交易 * 招募：接觸潛在的求職者
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基於雲端的託管電源撥號器，具有現代、行動友善的使用者介面。有了 DandyDialer，您無需在任何地方安裝任何軟體。您只需要一個 SIP / VoIP 中繼提供者的帳戶，剩下的由我們來處理。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家軟體公司，利用人工智慧語音自動化的力量來增強客戶體驗。借助人工智慧語音助手，您的呼叫中心可以以閃電般的速度進行高品質的類人呼叫，自動收集和分析數據，以接觸和激活更多客戶。 AI Rudder 透過自動執行重複任務和降低座席工作量來幫助呼叫中心降低成本。這使得智能體能夠專注於只有人類才能做的事情。從長遠來看，AI Rudder 旨在重新思考商業通訊的未來。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree 是一種流行的呼叫中心解決方案，支援統一的通訊管道。它具有廣泛的功能。它以其 99.99% 的 SLA 正常運行時間而聞名。它是一個高度可擴展、強大、安全且功能豐富的解決方案，非常適合所有規模的企業和呼叫中心。 DialShree 的 VoIP 和電話專家已在 10 多個行業實施了 900 多個全通路通訊解決方案。 BPO、KPO、企業公司、催收機構、企業、電話行銷公司、電話中心、銀行、醫療保健、電子商務、汽車、政府
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參與度、改善客戶互動並提高團隊績效。 * 重新構想重要的體驗 使用 Genesys Cloud CX 作為一體化雲端呼叫中心應用程序，並透過數百個打包整合輕鬆擴展該套件。充分利用具有第三方整合和應用程式的可組合客戶體驗平台，以便您可以隨時透過任何管道接觸客戶。 透過 Genesys Cloud CX 中的一整套數位功能，呼叫中心員工和客戶可以跨聊天、電子郵件、文字和社交媒體等數位管道進行無縫對話。利用機器人和預測性人工智慧 (AI) 增強客戶體驗，並在客戶有更複雜的需求時轉至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在透過創新的呼叫中心軟體重新定義客戶體驗。我們屢獲殊榮的 Genesys Cloud CX 可在幾天內完成部署，使用直觀，每週都會進行升級創新。透過即時儀表板、簡單的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 為您提供業務營運所需的見解。您將把您的聯絡中心和客戶體驗策略帶入明天 — 無論您的客服人員位於何處或他們處理哪些管道。
CallFire
callfire.com
CallFire 為美國和加拿大的數千家企業提供易於使用的自助語音行銷解決方案。我們專注於透過 IVR、語音廣播和呼叫追蹤等外展和參與服務幫助本地企業成長並保持收入。除了為當地企業提供服務外，CallFire 還幫助非營利組織、宗教團體和其他組織更有效地與其受眾建立聯繫。 CallFire 總部位於加州聖莫尼卡，在德州奧斯汀和烏克蘭基輔設有附屬辦事處。
CallTools.com
calltools.com
Call Tools 開發了一種基於雲端的聯絡中心解決方案，旨在提高聯繫率並加速銷售收入。我們的軟體功能包括多種與客戶和潛在客戶聯繫的方式，同時讓您可以透過網路連線從任何地方輕鬆監控您的團隊。 呼叫工具提供了一整套具有即時分析功能的呼叫軟體，包括出站預測撥號器和入站呼叫中心解決方案。無需電話、無需硬體、無需編碼、無需下載。我們的解決方案使我們能夠滿足世界各地的小型企業和企業級客戶的需求。通話工具可與許多現有的 CRM 集成，包括 Salesforce.com、ZOHO 和 Microsoft Dynamics。 我們的使命是為公司提供經濟實惠且全面的解決方案，滿足其所有電話行銷需求。透過我們可靠的基於雲端的平台提高生產力並提供企業級服務。
Dialpad
dialpad.com
使用Dialpad獲取業務VoIP，並通過雲電話系統將您的團隊連接起來，這使業務通信更加輕鬆，更高效。 Dialpad是領先的AI驅動客戶智能平台，它通過一個美麗的工作區完全改變了世界的工作方式，它無縫將最先進的AI聯繫中心，AI銷售，AI語音和AI會議與AI消息交流結合在一起。超過30,000個創新品牌和數百萬的人使用DialPad來解鎖生產力，協作和客戶滿意度，以實時AI Insights。客戶包括WeWork，Uber，Motorola Solutions，Domo和Xero。投資者包括Amasia，Andreessen Horowitz，Felicis Ventures，GV，ICONIQ Capital，Salesforce Ventures，Salesforce Venture Partners，第32節，軟銀和工作台。
Five9
five9.com
Five9 智慧CX 平台提供了一套全面的解決方案，可透過客戶選擇的管道與客戶互動，為經理提供關聯絡中心績效的見解和情報，並提升您的業務以提供更好的業務成果並為CX ™ 帶來歡樂。我們的雲端原生、可擴展且安全的平台包括聯絡中心；全通路參與；員工敬業度管理；透過 1,400 多個合作夥伴實現可擴展性；以及作為平台一部分嵌入的創新、實用的人工智慧、自動化和旅程分析。 Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。
ProspectBoss
prospectboss.com
使用 ProspectBoss 的行動配套應用程式隨時隨地經營您的業務。直接從手機管理聯絡人、電話、電子郵件、簡訊、任務和約會，培養您的銷售。使用 ProspectBoss 配對應用程式可以： 提高工作效率 - 查看與您的潛在客戶相關的即將到來的任務、約會和提醒。保持聯繫 - 離線時請造訪聯絡人、筆記和提醒。完成更多銷售 - 隨時致電、發送電子郵件、發送簡訊給任何聯絡人，以保持關注。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
PhoneBurner
phoneburner.com
每月為 3000 多個客戶提供數百萬次對話。透過唯一與 1 級營運商合作的撥號器來提高呼叫回應率 + 提高即時連線品質。憑藉 15 年為銷售團隊服務的經驗，我們深知通話不會增加收入。對話確實如此。 PhoneBurner 的強力撥號器平衡了速度和質量，提供無延遲的連接，引導銷售代表進行更有意義的對話並取得更積極的結果。降低垃圾郵件標記的風險。將即時參與度提高高達 4 倍，不會出現尷尬的蜂鳴聲或暫停。透過業界領先的工作流程自動化節省時間。作為您的合作夥伴，PhoneBurner 可協助您接觸更多聯絡人、最大化潛在客戶價值並擴展可增加收入的最佳實務。打電話。發電子郵件。簡訊. CRM 和 150 多個整合。節奏。鉛分佈。本地身份證。品牌來電顯示。號碼監控。報告和分析。打電話輔導。一切都在這裡。認識最高效的一對一撥號平台，更快地將潛在客戶轉化為收入。免費試用，無需信用卡： - 每小時最多可撥打 80 個聯絡人 - 降低垃圾郵件標記的風險 - 提高呼叫應答率 - 獲得即時無延遲連接 - 混合呼叫、電子郵件和短信 - 一鍵點擊語音郵件- 自動記錄通話記錄+ 通話後流程- 即時輔導或記錄通話- 獲取號碼監控和標記修復- 創建多點觸控銷售節奏- 智能分配潛在客戶- 訪問自定義報告和分析- 與1 領域的領導者合作-to -1 Responsible Communications (TM) 使用我們附帶的CRM 或與Salesforce、Zoho、Hubspot、SugarCRM、monday.com、Zapier 等集成，或透過我們的API 建立自訂集成。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。 語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Adversus
adversus.io
Adversus 是一款撥出自動撥號器，可協助簡化撥出呼叫、自動化手動流程並提供有價值的見解。 Adversus 讓您透過眾多功能自訂撥號策略。在預測撥號、漸進撥號或手動撥號之間進行選擇 - 或將它們混合使用！利用 Adversus 的工作流程改善和時間優化工具，讓經理和員工的所有白天活動變得更輕鬆。
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer 是一款功能強大且全面的出站撥號器解決方案，旨在提高企業的效率和生產力。憑藉多線路撥號、通話錄音和轉接、IVR 和可自訂座席腳本等功能，BatchDialer 使銷售、行銷和 BPO 團隊能夠有效地接觸目標受眾並實現其目標。 BatchDialer 的獨特產品（例如電話號碼信譽監控、快速撥號模式、查看財產詳細資訊以及包含的電話號碼）為企業提供了競爭優勢。透過簡化活動管理、確保遵守法規並提供有價值的見解和工具，BatchDialer 使企業能夠優化其電信工作、最大限度地提高生產力並推動與客戶的有意義的聯繫。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款專為中小型企業 (SMB) 設計的全通路基於雲端的電話系統和客戶參與平台。 Aloware 的主要功能之一是它與各種 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通訊管道（包括 VoIP 電話、簡訊和電子郵件）的整合。 這使得中小型企業能夠透過單一儀表板管理所有客戶對話，從而更輕鬆地追蹤互動、確定潛在客戶和支援請求的優先級，並確保銷售和支援團隊及時跟進。 Aloware 還擁有符合 TCPA 標準的 Power Dialer，可協助客服人員最大限度地提高通話效率，而不必擔心意外撥打 DNC 號碼或被標記為「詐騙」。 Aloware 的最新競爭功能是自己的應用程式內人工智慧聊天機器人 AlohaBot，它不需要第三方應用程式集成，使其更流暢、更快，並且是市場上最先進的。 與傳奇的Sequence+ 相結合，Aloware 使企業能夠實現工作流程自動化並觸發短信/彩信、電話和電子郵件活動等操作，為中小型企業提供了一款一體化通信工具，以在其行業中獲得最領先的優勢。
Cloudtalk
cloudtalk.com
透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉文字轉錄功能將重要資訊直接記錄到 CRM 中。透過將從 CloudTalk 發送的 SMS 訊息同步到您的 CRM 帳戶，以獲得互動的全面概述，確保在達成交易時不會錯過任何重要資訊。了解 CloudTalk 如何為您提供對客戶體驗無與倫比的控制，並立即開始滿足他們的期望。立即與我們的專家安排示範！
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的電話撥號器和 CRM。 功能齊全的撥號器和電話呼叫 CRM，可提高生產力並促進銷售。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您的 CRM 中，實際上消除了繁瑣的手動記錄保存的需要，這些記錄會拖慢銷售人員的日常活動。 特點包括： • 自動透過聯絡人清單進行 PowerDial。使用多線 PowerDialer 同時撥打多達 10 個號碼，將工作效率提高十倍 • 先進的人工智慧支援的本地狀態讓使用者可以使用與呼叫對象具有相同本地區號的號碼進行呼叫
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商業通訊服務和銷售軟體解決方案，可在加速銷售、潛在客戶開發、銷售撥號器、聯絡中心、IntelliBlast 和應答服務等領域為公司提供協助。請立即聯絡我們，以了解更多資訊並銷售更多產品！
Convoso
convoso.com
Convoso 是銷售和潛在客戶開發團隊的聯絡中心軟體的 CCaaS 領導者。自 2006 年以來，Convoso 不斷創新其基於雲端的撥號器解決方案，以推動客戶成長，同時支援法規遵循。其全通路功能包括對話式人工智慧遊戲規則改變者 Voso.ai，以進一步擴大銷售和收入。 當客戶改用 Convoso 時，聯繫率通常會顯著提高 [高達 4 倍]。該解決方案提供了一套強大的工具和智慧撥號策略來增加對話。受歡迎的功能包括： – DX5撥號引擎加快速度領先並放大通話量容量 – ClearCallerID 監控被封鎖和標記的 DID，以便在它們影響 KPI 之前將其替換掉 – 快速且準確的語音郵件偵測 – Voso.ai 對話式人工智慧可推動更多銷售 – 自動清理「請勿撥打電話」號碼的列表 – 即時可自訂的深入報告與分析 – 高可配置性以提高效能 – 先進的引導過濾器和基於技能的路由 – 全通路推廣，包括對話式人工智慧 – 潛在客戶管理自動化 – 動態腳本可加速訓練、維持合規性要求並讓座席保持在轉換過程中 Convoso 的解決方案包括進階預測撥號器以及電源、預覽和漸進式撥號模式，以滿足清單和活動需求。 該公司是潛在客戶開發和對外銷售領域的重要領導者和技術合作夥伴。客戶可能喜歡該平台的功能和可配置性，以及他們在銷售和轉換方面創下的新記錄，但他們一直談論的是他們從入職到技術支援再到客戶成功所獲得的支援。 Convoso 屢獲殊榮的客戶支援團隊致力於幫助企業透過與 Convoso 的合作夥伴關係獲得最佳投資回報，因此不斷受到讚譽。這就是 Convoso 的體驗。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款由人工智慧驅動的虛擬撥號器和虛擬銷售平台，可協助 SDR 團隊將對話效率提升 5 倍並大幅提高工作效率。