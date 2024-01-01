自動撥號軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 庫克群島

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自動撥號器軟體透過撥打清單中的電話號碼並與現場代理商或預先錄製的訊息建立連線來運作。這項技術消除了撥打個人號碼所涉及的手動工作，使代表能夠集中精力改進訊息的內容和傳遞。自動撥號器在銷售、醫療保健、教育和酒店等各個領域都很有用。 自動撥號器軟體的實施通常涉及電腦、語音數據機和活動電話線，儘管也可以使用基於雲端的替代方案。雖然某些解決方案要求企業獨立採購和管理所需的硬件，但其他解決方案將硬體託管作為其產品包的一部分或透過額外訂閱提供。所需的硬體並不總是特定的，因為應用程式可以在電腦或行動電話上運行。
提議新的應用程式
Five9
five9.com
Five9 智慧CX 平台提供了一套全面的解決方案，可透過客戶選擇的管道與客戶互動，為經理提供關聯絡中心績效的見解和情報，並提升您的業務以提供更好的業務成果並為CX ™ 帶來歡樂。我們的雲端原生、可擴展且安全的平台包括聯絡中心；全通路參與；員工敬業度管理；透過 1,400 多個合作夥伴實現可擴展性；以及作為平台一部分嵌入的創新、實用的人工智慧、自動化和旅程分析。 Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 取得商務 VoIP，並將您的團隊與雲端電話系統連接起來，讓商務通訊更加輕鬆、有效率。免費試用！
Adversus
adversus.io
Adversus 是一款撥出自動撥號器，可協助簡化撥出呼叫、自動化手動流程並提供有價值的見解。 Adversus 讓您透過眾多功能自訂撥號策略。在預測撥號、漸進撥號或手動撥號之間進行選擇 - 或將它們混合使用！利用 Adversus 的工作流程改善和時間優化工具，讓經理和員工的所有白天活動變得更輕鬆。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
PhoneBurner
phoneburner.com
每月為 3000 多個客戶提供數百萬次對話。透過唯一與 1 級營運商合作的撥號器來提高呼叫回應率 + 提高即時連線品質。憑藉 15 年為銷售團隊服務的經驗，我們深知通話不會增加收入。對話確實如此。 PhoneBurner 的強力撥號器平衡了速度和質量，提供無延遲的連接，引導銷售代表進行更有意義的對話並取得更積極的結果。降低垃圾郵件標記的風險。將即時參與度提高高達 4 倍，不會出現尷尬的蜂鳴聲或暫停。透過業界領先的工作流程自動化節省時間。作為您的合作夥伴，PhoneBurner 可協助您接觸更多聯絡人、最大化潛在客戶價值並擴展可增加收入的最佳實務。打電話。發電子郵件。簡訊. CRM 和 150 ...
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。 語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
CallTools.com
calltools.com
不要滿足於任何不夠複雜的事情。在遊戲的這一點上，來自預測撥號器的放大呼叫量應該是給定的。您的時間也值得尊重。 CallTools.com 的預測撥號解決方案是由企業主為企業主打造的。我們的頂級內部客戶支援實際上會接聽您的電話並引導您完成故障排除。你們公司的時間不應該很重要嗎？
Cloudtalk
cloudtalk.com
透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉...
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer 是一款功能強大且全面的出站撥號器解決方案，旨在提高企業的效率和生產力。憑藉多線路撥號、通話錄音和轉接、IVR 和可自訂座席腳本等功能，BatchDialer 使銷售、行銷和 BPO 團隊能夠有效地接觸目標受眾並實現其目標。 BatchDialer 的獨特產品（例如電話號碼信譽監控、快速撥號模式、查看財產詳細資訊以及包含的電話號碼）為企業提供了競爭優勢。透過簡化活動管理、確保遵守法規並提供有價值的見解和工具，BatchDialer 使企業能夠優化其電信工作、最大限度地提高生產力並推動與客戶的有意義的聯繫。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一種先進的基於雲端的聯絡中心解決方案，可輕鬆啟動、擴展和運行您的聯絡中心，同時改善業務指標和客戶體驗。一整套聯絡中心功能包括本地呼叫體驗、智慧型自動撥號器、人工智慧語音辨識、座席管理功能、全通路支援、答錄機偵測等等。透過將其與主要CRM 和幫助台系統的即用型整合相結合，Voiso 可以幫助您擴展通訊範圍，甚至在監管最嚴格的國家/地區也能接觸到您的客戶，並在全球範圍內發展您的業務。 Voiso 為所有客戶提供 24/7 支援。
CallFire
callfire.com
CallFire 為美國和加拿大的數千家企業提供易於使用的自助語音行銷解決方案。我們專注於透過 IVR、語音廣播和呼叫追蹤等外展和參與服務幫助本地企業成長並保持收入。除了為當地企業提供服務外，CallFire 還幫助非營利組織、宗教團體和其他組織更有效地與其受眾建立聯繫。 CallFire 總部位於加州聖莫尼卡，在德州奧斯汀和烏克蘭基輔設有附屬辦事處。
Aloware
aloware.com
Aloware 理解現代聯絡中心軟體應該是什麼樣的：高效、靈活且具備必要的功能。它為銷售和支援團隊提供正確的工具，以有效地完成配額並達成更多交易。它透過提供一體化交鑰匙軟體來實現這一切，幫助銷售團隊以他們喜歡的方式與客戶互動：透過電話、簡訊、電子郵件或社群媒體。銷售和支援團隊喜歡 Aloware，因為它的適應性以及無限的通話和簡訊！它提供與主要 CRM 的無縫集成，使其成為 Hubspot 和 Pipedrive 的首要合作夥伴。無論團隊規模大小，切換到 Aloware 都是輕而易舉的事。 Aloware 專為提高效率而設計，可讓您設定自動化工作流程。透過使用觸發器，您可以最大限度地利用時間建...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參...
TCN
tcn.com
全通路覆蓋範圍無與倫比的生產力。 TCN Operator 是所有最好的呼叫中心工具的無縫整合的集合。由於 TCN 的無合約承諾，基於雲端的平台可進行定制，以滿足您的所有呼叫中心需求。 TCN 的呼叫中心軟體每年支援數十億次消費者和座席互動。 TCN 成立於 1999 年，將對呼叫中心用戶需求的深入了解與價格低廉的交付模式相結合，確保立即獲得強大的呼叫中心解決方案。 TCN 讓使用者可以透過最容易使用的呼叫中心軟體隨時隨地聯繫客戶。
Squaretalk
squaretalk.com
透過全球互動式業務通訊平台 Squaretalk 增強您的業務能力並為優化通訊鋪平道路。為我們的客戶創建一個智慧、統一的平台是我們團隊中每個人的目標，雖然 Squaretalk 為商業通訊提供了一個互連的生態系統，但我們也可以提供個人化的解決方案。 Axiom 是我們全功能的雲端 PBX。 Axiom 與一些世界領先的 CRM 集成，為通訊中心提供了向全球客戶提供個人化服務所需的工具。只需單擊即可撥打電話，直接從 CRM 管理呼叫流量。在每次通話期間查看來電者詳細資訊和購買歷史記錄，記錄所有通話並將其連結到您的 CRM。 Axiom 還為管理員提供了廣泛的功能，可以即時監控呼叫和座席、向座席提...
Convoso
convoso.com
Convoso 排名第一的一體化聯絡中心平台使用多種通訊管道更快地產生和轉換潛在客戶。基於雲端的解決方案提供多種撥號模式（預測/電源/預覽）以及雙向簡訊、語音廣播、出站電子郵件、無環語音郵件投遞和動態 IVR，以自動預審潛在客戶資格。作為基於雲端的解決方案，Convoso 的聯絡中心解決方案可透過 Convoso 維護的伺服器透過網際網路存取。這消除了用戶的任何硬體或軟體投資，並最大限度地減少了培訓停機時間，同時能夠為不同地點的用戶提供支援。該解決方案支持以客戶為中心的行業，包括保險、旅行、債務結算、教育等。它可以幫助用戶增加通話量、銷售產品或服務、進行市場研究並更快地確定銷售線索。此解決方案...
Convolo AI
convolo.ai
旨在增加銷售的溝通工具可提高入站和出站行銷活動的投資回報率： 入站：在 1 分鐘內致電每位新潛在客戶 出站：透過致電行銷活動吸引更多潛在客戶
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的電話撥號器和 CRM。 功能齊全的撥號器和電話呼叫 CRM，可提高生產力並促進銷售。
ProspectBoss
prospectboss.com
使用 ProspectBoss 的行動配套應用程式隨時隨地經營您的業務。直接從手機管理聯絡人、電話、電子郵件、簡訊、任務和約會，培養您的銷售。使用 ProspectBoss 配對應用程式可以： 提高工作效率 - 查看與您的潛在客戶相關的即將到來的任務、約會和提醒。保持聯繫 - 離線時請造訪聯絡人、筆記和提醒。完成更多銷售 - 隨時致電、發送電子郵件、發送簡訊給任何聯絡人，以保持關注。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是領先的銷售通訊軟體和電源撥號器。他們的平台和電源撥號器可在所有接觸點實施您的劇本，幫助您在更短的時間內與多達 3 倍的潛在客戶和客戶互動，達成更多交易並加速銷售。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款由人工智慧驅動的虛擬撥號器和虛擬銷售平台，可協助 SDR 團隊將對話效率提升 5 倍並大幅提高工作效率。
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商業通訊服務和銷售軟體解決方案，可在加速銷售、潛在客戶開發、銷售撥號器、聯絡中心、IntelliBlast 和應答服務等領域為公司提供協助。請立即聯絡我們，以了解更多資訊並銷售更多產品！
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是滿足您團隊所有通訊需求的終極解決方案。透過 Talkchief，您可以在一個強大且直覺的平台上輕鬆管理團隊的所有聊天、視訊通話和檔案共享。無論您是在專案上進行協作、召開虛擬會議，還是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能滿足您的需求。告別同時使用多個通訊應用程序，迎接精簡、輕鬆的團隊合作。透過 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的團隊溝通無縫且高效的功能。從高清視訊和音訊通話到即時聊天、螢幕共享和文件存儲，一切都觸手可及。此外，憑藉跨裝置相容性，您可以從任何地方存取您的對話和文件，無論您是在桌上型電腦、筆記型電腦還是行動裝置上。因此，無論您身在何處，都可...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您...
CommPeak
commpeak.com
發現 CommPeak 的力量：您的終極基於雲端的通訊解決方案 在 CommPeak，我們的使命是徹底改變基於雲端的業務通信，使其比以往更輕鬆、更經濟。我們致力於為像您這樣的個人和企業提供優質的產品和服務，推動成功。以下是 CommPeak 脫穎而出，成為滿足您通訊需求的終極解決方案的原因： 促進銷售的雲端聯絡中心解決方案 CommPeak 透過我們高度可自訂的基於雲端的聯絡中心解決方案簡化了業務通訊。無論您專注於呼入、呼出或混合式呼叫中心，我們的創新工具都旨在滿足您獨特的業務需求。透過 CommPeak，您可以享受以下優勢： 全球覆蓋：透過我們的全球 A-Z SIP 終端服務擴大您的覆蓋範圍...
Selmo
selmo.io
Selmo 是一款針對呼叫中心和銷售團隊的基於雲端的軟體。我們透過實施呼叫自動化和改進銷售流程來幫助企業增加收入並提高客戶保留率。 Selmo 的預測撥號技術將客服人員高達 80% 的工作時間從撥號轉移到通話，並將通話速度提高了 3 倍。協助完成銷售、客戶支援、招募、調查和其他需要大量通話的任務。非常適合 2 名及以上代理人的團隊。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager 軟體是一種基於網路的銷售參與和潛在客戶管理解決方案，可協助銷售人員在更短的時間內聯繫並關閉更多潛在客戶。銷售人員透過電話和對話吸引了 40-60% 的潛在客戶，超出了他們的配額。 ClickPoint 與多個 B2C 垂直領域的中小型企業和企業客戶合作，在實施銷售最佳實踐以提高潛在客戶跟進流程的投資回報率方面擁有豐富的經驗。透過第一個接觸每位潛在客戶，客戶通常在 30 至 60 天內實現正投資報酬率；透過自動潛在客戶優先順序和多點觸控行銷推廣，轉換更多潛在客戶變得前所未有的簡單。主要功能• 智慧撥號和潛在客戶優先事項• 銷售腳本和引導式銷售• 入站...
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 並行撥號器進行即時客戶對話。花更少的時間聽撥號音和語音郵件，而花更多的時間與潛在客戶交談。我們的人工智慧將自動記錄通話、研究潛在客戶和導航撥號樹。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基於雲端的託管電源撥號器，具有現代、行動友善的使用者介面。有了 DandyDialer，您無需在任何地方安裝任何軟體。您只需要一個 SIP / VoIP 中繼提供者的帳戶，剩下的由我們來處理。
Teliqon
teliqon.io
雲端通訊高水準服務，提供DID虛擬號碼、SIP中繼、創建雲端PBX等業務解決方案。我們提供各種一流的電信工具和服務來增加您的銷售額。我們的卓越協助使您在各個階段都能輕鬆建立和發展業務。企業可以使用我們的雲端 PBX 解決方案拓展與客戶溝通的新方向。您的員工可以在任何地方進行操作並透過虛擬號碼 (DID) 呼叫任何目的地，這使得業務可以在任何時間和地點進行，無需任何額外的硬體或特殊設定。對於 SIP 中繼，我們的直接和轉接營運商互連的綜合網路使我們的客戶能夠同時獲得靈活的定價和卓越的語音品質。適用於任何類型的企業（從小型到大型，需要與任何地區或國家的客戶進行安全電話通訊）的安全解決方案。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一個雲端電話平台，可自動執行您的商務通話。使用者可以使用獨特的虛擬號碼撥打外線業務電話，並使用相同號碼接聽來電。透過虛擬號碼撥打的電話可以被記錄並與任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）整合。產生詳細的呼叫分析和人工智慧見解以提高團隊績效。 FreJun 還提供了獨特的自動呼叫功能（自動撥號器），用戶可以自動呼叫號碼清單。透過將 FreJun 與您的工作流程工具結合使用，整個聯絡系統可以在 5-10 分鐘內自動化。
Megacall
megacall.uk
對於任何不想浪費寶貴時間撥打可能被視為死胡同或無人接聽的呼叫的呼叫中心來說，撥號器是最佳解決方案。