自動撥號軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿根廷

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
自動撥號器軟體透過撥打清單中的電話號碼並與現場代理商或預先錄製的訊息建立連線來運作。這項技術消除了撥打個人號碼所涉及的手動工作，使代表能夠集中精力改進訊息的內容和傳遞。自動撥號器在銷售、醫療保健、教育和酒店等各個領域都很有用。 自動撥號器軟體的實施通常涉及電腦、語音數據機和活動電話線，但也可以使用基於雲端的替代方案。雖然某些解決方案要求企業獨立採購和管理所需的硬件，但其他解決方案將硬體託管作為其產品包的一部分或透過額外訂閱提供。所需的硬體並不總是特定的，因為應用程式可以在電腦或行動電話上運行。
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Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 取得商務 VoIP，並將您的團隊與雲端電話系統連接起來，讓商務通訊更加輕鬆、有效率。免費試用！
Adversus
adversus.io
今天改善外撥電話。我們協助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驅動決策，並更聰明地管理聯絡人。
PhoneBurner
phoneburner.com
透過我們的銷售撥號器，Dial 的引導速度提高 4 倍，並最大限度地提高即時對話效果。提高銷售代表的工作效率並最大化收入！立即嘗試 PhoneBurner！
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
CallTools.com
calltools.com
基於雲端的呼出和呼入呼叫中心軟體開發。
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
BatchDialer
batchdialer.com
適用於每個企業的電話撥號器。 了解所有可協助您增加銷售額和提高生產力的工具和功能。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Voiso
voiso.com
Voiso - 一體化呼叫中心解決方案，旨在充分利用每次客戶互動
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
TCN
tcn.com
全通路涵蓋範圍無與倫比的生產力。 TCN Operator 是所有最好的呼叫中心工具的無縫整合的集合。由於 TCN 的無合約承諾，基於雲端的平台可進行定制，以滿足您的所有呼叫中心需求。 TCN 的呼叫中心軟體每年支援數十億次消費者和座席互動。 TCN 成立於 1999 年，將對呼叫中心用戶需求的深入了解與價格低廉的交付模式相結合，確保立即獲得強大的呼叫中心解決方案。 TCN 讓使用者可以透過最容易使用的呼叫中心軟體隨時隨地聯繫客戶。
Squaretalk
squaretalk.com
透過全球互動式業務通訊平台 Squaretalk 增強您的業務能力並為優化通訊鋪平道路。為我們的客戶創建一個智慧、統一的平台是我們團隊中每個人的目標，雖然 Squaretalk 為商業通訊提供了一個互連的生態系統，但我們也可以提供個人化的解決方案。 Axiom 是我們全功能的雲端 PBX。 Axiom 與一些世界領先的 CRM 集成，為通訊中心提供了向全球客戶提供個人化服務所需的工具。只需單擊即可撥打電話，直接從 CRM 管理呼叫流量。在每次通話期間查看來電者詳細資訊和購買歷史記錄，記錄所有通話並將其連結到您的 CRM。 Axiom 還為管理員提供了廣泛的功能，可以即時監控呼叫和座席、向座席提...
Convolo AI
convolo.ai
旨在增加銷售的溝通工具可提高入站和出站行銷活動的投資回報率： 入站：在 1 分鐘內致電每位新潛在客戶 出站：透過致電行銷活動吸引更多潛在客戶
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是一款基於雲端的銷售溝通工具，可協助您接觸最多 3 倍的潛在客戶並達成更多交易。現在了解更多。
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的電話撥號器和 CRM。 功能齊全的撥號器和電話呼叫 CRM，可提高生產力並促進銷售。
Convoso
convoso.com
Convoso 是擁有 20 多個座席的外撥呼叫中心排名第一的預測撥號器。滿足您全通路撥號需求的終極自動撥號器解決方案！
ProspectBoss
prospectboss.com
使用 ProspectBoss 的行動配套應用程式隨時隨地經營您的業務。直接從手機管理聯絡人、電話、電子郵件、簡訊、任務和約會，培養您的銷售。使用 ProspectBoss 配對應用程式可以： 提高工作效率 - 查看與您的潛在客戶相關的即將到來的任務、約會和提醒。保持聯繫 - 離線時請造訪聯絡人、筆記和提醒。完成更多銷售 - 隨時致電、發送電子郵件、發送簡訊給任何聯絡人，以保持關注。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款由人工智慧驅動的虛擬撥號器和虛擬銷售平台，可協助 SDR 團隊將對話效率提升 5 倍並大幅提高工作效率。
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse 提供商業通訊服務和銷售軟體解決方案，可在加速銷售、潛在客戶開發、銷售撥號器、聯絡中心、IntelliBlast 和應答服務等領域為公司提供協助。請立即聯絡我們，以了解更多資訊並銷售更多產品！
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是滿足您團隊所有通訊需求的終極解決方案。透過 Talkchief，您可以在一個強大且直覺的平台上輕鬆管理團隊的所有聊天、視訊通話和檔案共享。無論您是在專案上進行協作、召開虛擬會議，還是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能滿足您的需求。告別同時使用多個通訊應用程序，迎接精簡、輕鬆的團隊合作。透過 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的團隊溝通無縫且高效的功能。從高清視訊和音訊通話到即時聊天、螢幕共享和文件存儲，一切都觸手可及。此外，憑藉跨裝置相容性，您可以從任何地方存取您的對話和文件，無論您是在桌上型電腦、筆記型電腦還是行動裝置上。因此，無論您身在何處，都可...
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Selmo
selmo.io
在社交媒體上組織您的銷售並完成更多訂單
CommPeak
commpeak.com
發現 CommPeak 的力量：您的終極基於雲端的通訊解決方案 在 CommPeak，我們的使命是徹底改變基於雲端的業務通信，使其比以往更輕鬆、更經濟。我們致力於為像您這樣的個人和企業提供優質的產品和服務，推動成功。以下是 CommPeak 脫穎而出，成為滿足您通訊需求的終極解決方案的原因： 促進銷售的雲端聯絡中心解決方案 CommPeak 透過我們高度可自訂的基於雲端的聯絡中心解決方案簡化了業務通訊。無論您專注於呼入、呼出或混合式呼叫中心，我們的創新工具都旨在滿足您獨特的業務需求。透過 CommPeak，您可以享受以下優勢： 全球覆蓋：透過我們的全球 A-Z SIP 終端服務擴大您的覆蓋範圍...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint LeadManager 軟體是一種基於網路的銷售參與和潛在客戶管理解決方案，可協助銷售人員在更短的時間內聯繫並關閉更多潛在客戶。銷售人員透過電話和對話吸引了 40-60% 的潛在客戶，超出了他們的配額。 ClickPoint 與多個 B2C 垂直領域的中小型企業和企業客戶合作，在實施銷售最佳實踐以提高潛在客戶跟進流程的投資回報率方面擁有豐富的經驗。透過第一個接觸每位潛在客戶，客戶通常在 30 至 60 天內實現正投資報酬率；透過自動潛在客戶優先順序和多點觸控行銷推廣，轉換更多潛在客戶變得前所未有的簡單。主要功能• 智慧撥號和潛在客戶優先排序• 銷售腳本和引導式銷售• 入站...
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 並行撥號器進行即時客戶對話。花更少的時間聽撥號音和語音郵件，而花更多的時間與潛在客戶交談。我們的人工智慧將自動記錄通話、研究潛在客戶和導航撥號樹。
Teliqon
teliqon.io
雲端通訊高水準服務，提供DID虛擬號碼、SIP中繼、創建雲端PBX等業務解決方案。我們提供各種一流的電信工具和服務來增加您的銷售額。我們的卓越協助使您在各個階段都能輕鬆建立和發展業務。企業可以使用我們的雲端 PBX 解決方案拓展與客戶溝通的新方向。您的員工可以在任何地方進行操作並透過虛擬號碼 (DID) 呼叫任何目的地，這使得業務可以在任何時間和地點進行，無需任何額外的硬體或特殊設定。對於 SIP 中繼，我們的直接和轉接營運商互連的綜合網路使我們的客戶能夠同時獲得靈活的定價和卓越的語音品質。適用於任何類型的企業（從小型到大型，需要與任何地區或國家的客戶進行安全電話通訊）的安全解決方案。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一個雲端電話平台，可自動執行您的商務通話。使用者可以使用獨特的虛擬號碼撥打外線業務電話，並使用相同號碼接聽來電。透過虛擬號碼撥打的電話可以被記錄並與任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）整合。產生詳細的呼叫分析和人工智慧見解以提高團隊績效。 FreJun 還提供了獨特的自動呼叫功能（自動撥號器），用戶可以自動呼叫號碼清單。透過將 FreJun 與工作流程工具結合使用，整個聯絡系統可以在 5-10 分鐘內自動化。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基於雲端的託管電源撥號器，具有現代、行動友善的使用者介面。有了 DandyDialer，您無需在任何地方安裝任何軟體。您只需要一個 SIP / VoIP 中繼提供者的帳戶，剩下的就由我們來處理。
Megacall
megacall.uk
對於任何不想浪費寶貴時間撥打可能被視為死胡同或無人接聽的呼叫的呼叫中心來說，撥號器是最佳解決方案。