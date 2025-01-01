擴增實境 (AR) 視覺化軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
擴增實境 (AR) 視覺化軟體使企業能夠為消費者打造身臨其境的體驗，使他們能夠以動態的方式與產品互動。透過這些平台，使用者可以上傳 3D 內容、微調其比例、調整顏色並合併其他細節，所有這些都是為了提供最佳的使用者體驗。此類產品的主要目標是為消費者提供機會，將產品無縫融入他們的日常生活，涵蓋從服裝和家具到各種個人和商業物品。 AR 視覺化解決方案與 AR 軟體開發套件 (SDK) 無縫集成，使開發人員能夠根據其目標族群客製化 AR 體驗。這些平台通常配備報告和分析功能，使組織能夠深入了解消費者與其產品的互動。值得注意的是，AR 視覺化軟體不同於 VR 視覺化軟體，後者為尋求在虛擬環境中視覺化資料的工程師和設計師提供服務。
提議新的應用程式
Sketchfab
sketchfab.com
SketchFab是一個平台，提供3D和AR內容的發布、共享和整合解決方案，適用於商業及各類項目。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple.ai 透過創新技術讓產品在螢幕上呈現，提供快速準確的數位購物體驗，並整合其他軟體以創造連接的數據環境。
Zapworks
zap.works
Zapworks是一個增強現實（AR）開發平台，允許用戶創建和管理2D及3D AR體驗，適合不同技術水平的使用者。
Yulio
yulio.com
Yulio是一款虛擬現實平台，幫助用戶將3D設計轉換為沉浸式體驗，適用於建築、室內設計及各行業的可視化呈現。
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder是一個用戶友好的增強現實創建工具，允許使用者輕鬆添加互動性到各種印刷材料上，支持多種應用。
CareAR
carear.com
CareAR應用程式提供遠端擴增實境支援和自助指導，以加快問題解決、減少派遣並提高客戶滿意度。
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是一個端對端的 3D 產品視覺化平台，幫助全球電子商務領導者利用 3D 模型生成產品視覺和增強現實體驗。
Cylindo
cylindo.com
Cylindo是一個平台，為家具公司提供3D可視化工具，幫助用戶更好地規劃和自定義家具布局。
LEVAR
levar.io
LEVAR 應用程式提供 3D 和擴增實境購物體驗，幫助電子商務商店展示產品模型以增加銷售和提高顧客參與度。
VNTANA
vntana.com
VNTANA是一個SaaS平台，優化3D資產的生產和分發，支持自動轉換和增強現實功能，方便用戶在各類應用中集成3D內容。
Avataar
avataar.ai
Avataar是一個利用AI技術生成高質量視頻的平台，簡化視頻製作並保證品牌安全，適用於各種行業的數字營銷需求。
Zakeke
zakeke.com
Zakeke是一個雲端平台，提供3D、AR和視覺化工具，讓零售商和品牌可供顧客自定義產品。
Emersya
emersya.com
Emersya是一款互動3D應用，使用者可以全方位探索產品、查看高質量視覺、學習產品故事及模擬功能。
Camweara
camweara.com
Camweara是一款增強現實應用，讓客戶可以虛擬試穿產品，適用於多種電子商務平台，有助於提高銷售轉換率與客戶滿意度。
Plattar
plattar.com
Plattar應用程式利用擴增實境技術，讓客戶可以在3D環境中體驗產品，並提供持續的虛擬教育和支持。
Designhubz
designhubz.com
Designhubz 提供端到端的 3D 和擴增實境資產創建、管理和分發服務，快速將實體庫存轉換為 3D 和 AR 視覺化。
Sayduck
sayduck.com
Sayduck是一個互動3D模型平台，支持網絡和擴增實境應用，幫助品牌和零售商提升用戶體驗。
Xarwin
xarwin.com
Xarwin是一個WebAR營銷平台，無需編碼或下載應用即可輕鬆啟動活動，生成潛在客戶和銷售，支持多種AR解決方案。
Aryel
aryel.io
Aryel是一個無需編碼的平台，讓機構和品牌創建及管理沉浸式廣告活動，並收集觀眾情感狀態及面部特徵的數據。