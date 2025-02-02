擴增實境 (AR) 視覺化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

CareAR

carear.com

透過 CareAR，您可以更快地解決問題、減少調度並提高客戶滿意度分數。我們的服務體驗管理（SXM）平台為客戶和服務管理團隊提供遠端AR支援和自助指導，大大增強了客戶、員工和現場工作人員的體驗。 好處： • 更快解決問題：獲得即時視覺背景 - 花時間解決問題而不是評估情況 • 更高的首次修復率：透過註解工具箱獲得更快的分辨率 • 轉移成本高昂的調度：透過視覺輔助和指導提高遠端解析度並減少不必要的調度 • 知識轉移：縮小您的技能差距，讓專家更容易接觸到初級現場資源或承包商 • 客戶體驗：透過無與倫比的品質、服務和能力來提高客戶滿意度和 NPS • 降低碳足跡：消除或減少上門服務以解決問題，同時降低碳足跡並節省資金 • 自助解決體驗：透過每個使用者裝置中的逐步 AR 視覺指導，提升客戶和員工的自助解決效率。 CareAR Assist 是服務管理團隊的終極工具，旨在提供更快、更有效的問題解決方案、減少停機時間並大幅節省差旅和運輸成本。 CareAR Instruct 為客戶和技術人員提供詳細的分步說明，使他們能夠自行解決問題，從而提高首次修復率、減少客戶服務電話並提高程序合規性。 CareAR 體驗建構使任何企業用戶都可以透過無程式碼點和點擊介面來建立沉浸式 AR 和 AI 驅動的數位工作指令。 主要特點 • 多方協作：使用高畫質即時視訊來源與任意數量的團隊成員即時協作，遠端解決問題。 • AR註釋工具：使用CareAR業界領先的AR註釋工具箱對即時視訊來源和共享影像進行註釋，提供詳細的視覺指導以快速解決問題。 • 自助解決說明：提供豐富的自助逐步說明，指導客戶和技術人員完成設定程序、日常維護、故障排除指南和維修。 • 體驗產生器：使用無程式碼點擊式體驗產生器快速建立體驗。使用 3D 內容、影片、圖像和文字提供易於遵循的說明，為客戶和技術人員提供自助服務。 • 整合搜尋：透過直接在自助解決體驗中提供搜尋功能，改善使用者對資訊的存取。 • 視覺驗證：使用人工智慧驅動的物件和狀態偵測以及影像辨識來推動程式合規性並確保任務正確、安全地完成。 • 即時知識分享：即時發布數位工作指令，並可透過連結、二維碼或 CareAR 行動應用程式輕鬆存取。 • 豐富的分析和儀表板：使用CareAR 的詳細儀表板和分析，更深入了解團隊如何解決現場問題，管理員、經理和團隊領導均可使用。 • 調查：使用CareAR 的調查產生器來偵測對您的組織重要的關鍵績效指標，並從客戶和技術人員收集結構化回饋以進行快速迭代。 • 真正的投資回報率：利用CareAR 提供的數據來確定投資回報，包括提高性能、增加調度偏轉、縮短解決時間、減少上門服務/現場訪問以及提高首次修復率。 • ServiceNow：CareAR for ServiceNow 與 ServiceNow CSM、FSM 與 ITSM 相容 • Salesforce：CareAR for Salesforce 與 CareAR 相容，進入 Salesforce 服務雲端與現場服務管理 • API：透過 Web API 將 CareAR 輕鬆整合到您自己的客戶服務或現場服務管理應用程式中