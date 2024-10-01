擴增實境 (AR) 視覺化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 關島

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
擴增實境 (AR) 視覺化軟體使企業能夠為消費者打造身臨其境的體驗，使他們能夠以動態的方式與產品互動。透過這些平台，使用者可以上傳 3D 內容、微調其比例、調整顏色並合併其他細節，所有這些都是為了提供最佳的使用者體驗。此類產品的主要目標是為消費者提供機會，將產品無縫融入他們的日常生活，涵蓋從服裝和家具到各種個人和商業物品。 AR 視覺化解決方案與 AR 軟體開發套件 (SDK) 無縫集成，使開發人員能夠根據其目標族群客製化 AR 體驗。這些平台通常配備報告和分析功能，使組織能夠深入了解消費者與其產品的互動。值得注意的是，AR 視覺化軟體不同於 VR 視覺化軟體，後者為尋求在虛擬環境中視覺化資料的工程師和設計師提供服務。
提議新的應用程式
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是透過讓 VR 成為簡單、行動化且經濟實惠的商業工具來建立最好的 VR 和 AR 簡報軟體。無論您是希望在投標過程中脫穎而出的建築師、希望在迭代之間發現錯誤的室內設計師，還是希望在下一次推介/會議中給人留下深刻印象的銷售人員，Yulio 都是您的理想工具。 Yulio 是一款一體化工具，適合那些正在尋求建築、室內設計以及利用視覺敘事力量的所有行業的 VR 應用程式的人。透過我們廣泛的可自訂功能、內建雲端渲染平台和各種集成，您可以設計令人驚嘆的沉浸式演示文稿，並解鎖更詳細地講述視覺故事的能力。隨著我們不斷創新並創造新工具供用戶使用，Yulio 成為您保持前瞻性思維的一站式平台，...
CareAR
carear.com
透過 CareAR，您可以更快地解決問題、減少排程並提高客戶滿意度。我們的服務體驗管理（SXM）平台為客戶和服務管理團隊提供遠端AR支援和自助指導，大大增強了客戶、員工和現場工作人員的體驗。優點： • 更快解決問題：獲得即時視覺背景– 花時間解決問題而不是評估情況• 更高的首次修復率：透過註釋工具箱獲得更快的解決方案• 轉移昂貴的調度：透過以下方式提高遠端解析度並減少不必要的調度視覺化協助和指導• 知識轉移：縮小您的技能差距，讓專家更容易接觸到初級現場資源或承包商• 客戶體驗：透過無與倫比的品質、服務和能力提高客戶滿意度和淨推薦值• 降低碳足跡：消除或減少上門服務以實現問題解決，同時降低碳足跡...
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ...
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 產品視覺化平台，讓全球電子商務領導者能夠使用 3D 模型產生令人驚嘆的產品視覺效果和 AR 體驗。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
LEVAR
levar.io
立即開始利用 LEVAR 的 3D 和擴增實境購物體驗推動更多轉換。在您的電子商務商店以及所有行銷和銷售管道（產品頁面、電子郵件、簡訊、社交媒體和登陸頁面）上建立和分發 3D/AR 產品模型。 LEVAR 的精確比例 3D 和擴增實境產品模型可協助客戶在自己的空間中從各個角度體驗您的產品。透過 LEVAR 提高銷售額、減少退貨並提高客戶參與度。
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一個 SaaS 平台，可實現快速且可擴展的 3D 資產生產和分發。 3D 正在推動 B2B 和 B2C 銷售的高投資回報率（轉換率提升 2 倍，回報率降低 40%），但實施 3D 需要 3D 藝術家進行大量手動工作，既耗時又昂貴。 VNTANA 的專利智慧優化演算法可將 3D 模型尺寸減小高達 99%，同時保持高視覺保真度，以便您可以在任何地方發布。我們採用 API 驅動，因此可以與現有的 DAM、PLM、數位展廳以及幾乎任何其他平台集成，允許團隊在現有工作流程中添加 3D 功能。我們的軟體幫助阿迪達斯等客戶使用我們的軟體在 1 小時內完成了過去需要 6 週的時間。
Blippbuilder
blippar.com
創建 AR 的簡單而強大的方法是使用 Blippbuilder。此設計工具易於學習，可讓您為印刷材料（海報、印刷廣告、活動展位或書籍等任何內容）添加一層互動性。透過動畫、遊戲或 3D 模型將其變為現實。新增購買連結、收集用戶回饋、展示如何使用您的產品等等。
Emersya
emersya.com
Emersya 的互動式 3D 是一種一體化媒體，允許客戶： - 從各個角度詳細探索產品的內部和外部 - 瀏覽最高品質的互動式產品視覺效果 - 透過豐富的內容了解產品的故事 - 模擬並以交互方式嘗試產品功能- 透過分解圖發現產品技術和內部組件- 預覽並比較產品系列中的所有配色
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速發展的擴增實境（ARKit + ARCore）和 XR 技術，結合消費者硬體和瀏覽器的發展，成為客戶在 3D 和/或環境中體驗產品的新推動者，而無需產品實際存在。這些和其他新興技術提供了參與整個產品生命週期的能力——這是一種透過虛擬教育、支援和補充產品的追加銷售將採用、使用和忠誠度聯繫在一起的持續方式
Zakeke
zakeke.com
Zakeke 是一個雲端平台，可協助超過 10,000 家零售商和品牌為其客戶提供一整套用於網頁列印、3D 和 AR 配置、虛擬試穿等視覺客製化的工具。客戶成為創造者，能夠在購買前使用文字、圖像、材料、顏色等客製化產品。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空間敘事的力量徹底改變產業，透過實現人工智慧驅動的生成視覺體驗進入視覺發現的新時代。其全球首個以人工智慧為主導的電腦視覺平台採用深度學習方法，為不同的企業、品牌和使用者創造互動體驗。 Avataar 擁有 10 多項專利，並擔任 Khronos 3D 商務部主席，處於推動神經創新並為制定可互通行業標準做出貢獻的前沿。該公司與Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相關者以及藍籌投資者（紅杉資本和Tiger Global）的戰略合作夥伴關係，突顯了其致力於在全球範圍內推動革命性轉變、重新構想產品體驗和前所未有的視覺發現。
Sayduck
sayduck.com
Sayduck 提供引人入勝、完全互動的 3D 模型，可隨時在線上新增或在擴增實境中查看，從而連接品牌和零售商
Designhubz
designhubz.com
Designhubz 為線上品牌和零售商提供端到端 3D 和擴增實境 (AR) 資產創建、管理和分銷。 Designhubz 基於網路的套件和先進的數位化設備可在幾天內（而不是幾週或幾個月）將整個實體庫存轉換為 3D 和 AR 視覺化以及虛擬試穿。輕鬆與現有商務平台集成，並適用於所有瀏覽器和應用程式。目前滿意的客戶包括大型零售商、IKEA、一站式禮品店、JioGifts 等。
Xarwin
xarwin.com
Xarwin 是一個功能強大的 WebAR 行銷平台，可讓您輕鬆啟動行銷活動並產生潛在客戶和銷售，同時降低成本，而無需編碼或下載應用程式。在 xarwin 支援的 AR 解決方案之間進行選擇時，例如無標記物件放置、拖放方法、無程式碼平台以及與所有裝置相容。透過簡單的 URL 或 QR 碼在不同管道中分享您的行銷活動，同時獲得有關其效果、衡量目標和轉換的有用見解。 Xarwin 無需編碼或透過 AR 應用程式即可在現實空間中體驗 3D 虛擬模型。
Camweara
camweara.com
Camweara 是一款擴增實境軟體插件，幾乎可以讓顧客以真實的方式穿著您所銷售的產品：在家中、在辦公室、在與朋友一起的餐廳或在商店。提高銷售轉換率並減少線上商店的產品退貨。它與 Shopify、Magento、Woocommerce 和自訂平台相容。
Aryel
aryel.io
Aryel 是一個無程式碼平台，使代理商和品牌能夠創建、分發和優化沉浸式展示廣告活動，同時收集有價值的數據，包括受眾情緒狀態和臉部特徵。值得注意的是，Aryel 為全球客戶提供服務，包括 WPP、Teads、Lavazza、普華永道、Barilla、費列羅等知名組織。自 2020 年推出以來，Aryel 改變了 AR 體驗的交付方式，將曾經不可能的想法變為現實。如今，超過 50,000 名行銷人員使用 Aryel，開創了廣告的新時代。我們的平台提供多種免費和付費的 3D 資源和可自訂模板選擇，讓您輕鬆實現您的願景。但這還不是全部：借助我們內建的品牌套件功能，您可以保存公司的顏色、字體和資產...