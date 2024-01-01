擴增實境 (AR) 視覺化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 福克蘭群島

Yulio

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Yulio 的使命是透過讓 VR 成為簡單、行動化且經濟實惠的商業工具來建立最好的 VR 和 AR 簡報軟體。無論您是希望在投標過程中脫穎而出的建築師、希望在迭代之間發現錯誤的室內設計師，還是希望在下一次推介/會議中給人留下深刻印象的銷售人員，Yulio 都是您的理想工具。 Yulio 是一款一體化工具，適合那些正在尋求建築、室內設計以及利用視覺敘事力量的所有行業的 VR 應用程式的人。透過我們廣泛的可自訂功能、內建雲端渲染平台和各種集成，您可以設計令人驚嘆的沉浸式演示文稿，並解鎖更詳細地講述視覺故事的能力。隨著我們不斷創新並創造新工具供用戶使用，Yulio 成為您保持前瞻性思維的一站式平台，...