擴增實境 (AR) 訓練模擬器軟體 - 最受歡迎的應用程式

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擴增實境 (AR) 訓練模擬器軟體旨在幫助個人在部分虛擬環境中為特定角色做好準備。這些解決方案利用擴增實境來傳授各種職業所需的關鍵技能。與讓使用者完全沉浸在虛擬環境中的虛擬實境訓練模擬器不同，AR 訓練模擬器透過配備相機的行動裝置將 3D 影像與現實世界融合。這種對現實生活場景的複製增強了學習過程中的參與和記憶力。 AR 訓練模擬器對於高壓力職業的個人特別有益，使他們能夠提前獲得工作所需的技能。它們迎合醫學和執法等實踐職業，同時在航空和運輸等利基領域也證明了其價值。此外，一些 AR 培訓模擬器提供擴增實境 SDK 功能，使開發人員能夠根據其組織的特定要求自訂平台。
提議新的應用程式
CareAR
carear.com
CareAR應用程式提供遠端擴增實境支援和自助指導，以加快問題解決、減少派遣並提高客戶滿意度。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。
Ajna Lens
ajnalens.com
Ajna Lens應用程式幫助用戶快速學習行業技能，創建XR體驗，並進行內容分析和分發，促進增長。
SimX
simxvr.com
SimX 是一個虛擬現實模擬平台，為護理教育提供可定制的3D虛擬病患，幫助學習者練習護理技能和批判性思考。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning是一款遠程協助應用，結合視頻會議與增強現實，幫助專家指導用戶解決複雜問題，提高客戶滿意度。