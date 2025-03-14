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最受歡迎 最近新增 擴增實境 (AR) 訓練模擬器軟體 - 最受歡迎的應用程式

擴增實境 (AR) 訓練模擬器軟體旨在幫助個人在部分虛擬環境中為特定角色做好準備。這些解決方案利用擴增實境來傳授各種職業所需的關鍵技能。與讓使用者完全沉浸在虛擬環境中的虛擬實境訓練模擬器不同，AR 訓練模擬器透過配備相機的行動裝置將 3D 影像與現實世界融合。這種對現實生活場景的複製增強了學習過程中的參與和記憶力。 AR 訓練模擬器對於高壓力職業的個人特別有益，使他們能夠提前獲得工作所需的技能。它們迎合醫學和執法等實踐職業，同時在航空和運輸等利基領域也證明了其價值。此外，一些 AR 培訓模擬器提供擴增實境 SDK 功能，使開發人員能夠根據其組織的特定要求自訂平台。