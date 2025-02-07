擴增實境 (AR) 訓練模擬器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛伐克

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擴增實境 (AR) 訓練模擬器軟體旨在幫助個人在部分虛擬環境中為特定角色做好準備。這些解決方案利用擴增實境來傳授各種職業所需的關鍵技能。與讓使用者完全沉浸在虛擬環境中的虛擬實境訓練模擬器不同，AR 訓練模擬器透過配備相機的行動裝置將 3D 影像與現實世界融合。這種對現實生活場景的複製增強了學習過程中的參與和記憶力。 AR 訓練模擬器對於高壓力職業的個人特別有益，使他們能夠提前獲得工作所需的技能。它們迎合醫學和執法等實踐職業，同時在航空和運輸等利基領域也證明了其價值。此外，一些 AR 培訓模擬器提供擴增實境 SDK 功能，使開發人員能夠根據其組織的特定要求自訂平台。
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Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 是一家專門從事遠端協助的 B2B 軟體即服務 (SaaS) 公司。它提供下一代視訊協作服務，使公司的專家能夠與世界任何地方需要幫助的任何人幾乎並肩工作。 該公司基於雲端的解決方案應用了擴增實境功能，包括合併兩個視訊串流以及使用 3D 註釋來改善即時通訊並解決難題。 Help Lightning 用於複雜設備和產品的安裝、檢查、培訓、維修和修理。 借助 Help Lightning，客戶可以立即看到效能改進，包括提高首次修復率、減少上門服務、擴大勞動力容量以及提高最終客戶滿意度，同時提高服務收入和利潤。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。其目的是使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫整合到您的業務流程中。從沉浸式培訓模組到互動式產品演示，我們確保擴增實境和虛擬實境不僅僅是流行語，它們是現代商業成功的重要工具。無與倫比的價值和解決方案 SynergyXR 的與眾不同之處在於我們致力於解決現實世界的業務挑戰。我們相信以人為本的方法，技術是推動者，而不是障礙。我們的解決方案旨在提高效率、促進創新並簡化全球團隊之間的溝通。透過採用我們的 XR 工具，企業可以超越傳統界限，釋放協作、培訓和客戶參與的新潛力。透過 SynergyXR 探索未來—擴充現實成為您企業的日常現實。
SimX
simxvr.com
SimX 的軟體以可在任何地方投影的可自訂、高清 3D 虛擬患者取代了實體模擬人體模型。
Ajna Lens
ajnalens.com
與 AjnaVidya 一起幫助每個人在 XR 中創造、分發和成長。 在幾分鐘內學習行業技能。使用尖端工具和資源建立 XR 體驗，然後在 AjnaVidya 上部署和分發它們。存取您的內容分析並無限增長。
CareAR
carear.com
透過 CareAR，您可以更快地解決問題、減少調度並提高客戶滿意度分數。我們的服務體驗管理（SXM）平台為客戶和服務管理團隊提供遠端AR支援和自助指導，大大增強了客戶、員工和現場工作人員的體驗。 好處： • 更快解決問題：獲得即時視覺背景 - 花時間解決問題而不是評估情況 • 更高的首次修復率：透過註解工具箱獲得更快的分辨率 • 轉移成本高昂的調度：透過視覺輔助和指導提高遠端解析度並減少不必要的調度 • 知識轉移：縮小您的技能差距，讓專家更容易接觸到初級現場資源或承包商 • 客戶體驗：透過無與倫比的品質、服務和能力來提高客戶滿意度和 NPS • 降低碳足跡：消除或減少上門服務以解決問題，同時降低碳足跡並節省資金 • 自助解決體驗：透過每個使用者裝置中的逐步 AR 視覺指導，提升客戶和員工的自助解決效率。 CareAR Assist 是服務管理團隊的終極工具，旨在提供更快、更有效的問題解決方案、減少停機時間並大幅節省差旅和運輸成本。 CareAR Instruct 為客戶和技術人員提供詳細的分步說明，使他們能夠自行解決問題，從而提高首次修復率、減少客戶服務電話並提高程序合規性。 CareAR 體驗建構使任何企業用戶都可以透過無程式碼點和點擊介面來建立沉浸式 AR 和 AI 驅動的數位工作指令。 主要特點 • 多方協作：使用高畫質即時視訊來源與任意數量的團隊成員即時協作，遠端解決問題。 • AR註釋工具：使用CareAR業界領先的AR註釋工具箱對即時視訊來源和共享影像進行註釋，提供詳細的視覺指導以快速解決問題。 • 自助解決說明：提供豐富的自助逐步說明，指導客戶和技術人員完成設定程序、日常維護、故障排除指南和維修。 • 體驗產生器：使用無程式碼點擊式體驗產生器快速建立體驗。使用 3D 內容、影片、圖像和文字提供易於遵循的說明，為客戶和技術人員提供自助服務。 • 整合搜尋：透過直接在自助解決體驗中提供搜尋功能，改善使用者對資訊的存取。 • 視覺驗證：使用人工智慧驅動的物件和狀態偵測以及影像辨識來推動程式合規性並確保任務正確、安全地完成。 • 即時知識分享：即時發布數位工作指令，並可透過連結、二維碼或 CareAR 行動應用程式輕鬆存取。 • 豐富的分析和儀表板：使用CareAR 的詳細儀表板和分析，更深入了解團隊如何解決現場問題，管理員、經理和團隊領導均可使用。 • 調查：使用CareAR 的調查產生器來偵測對您的組織重要的關鍵績效指標，並從客戶和技術人員收集結構化回饋以進行快速迭代。 • 真正的投資回報率：利用CareAR 提供的數據來確定投資回報，包括提高性能、增加調度偏轉、縮短解決時間、減少上門服務/現場訪問以及提高首次修復率。 • ServiceNow：CareAR for ServiceNow 與 ServiceNow CSM、FSM 與 ITSM 相容 • Salesforce：CareAR for Salesforce 與 CareAR 相容，進入 Salesforce 服務雲端與現場服務管理 • API：透過 Web API 將 CareAR 輕鬆整合到您自己的客戶服務或現場服務管理應用程式中