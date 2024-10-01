擴增實境 (AR) 訓練模擬器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬拉威

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
擴增實境 (AR) 訓練模擬器軟體旨在幫助個人在部分虛擬環境中為特定角色做好準備。這些解決方案利用擴增實境來傳授各種職業所需的關鍵技能。與讓使用者完全沉浸在虛擬環境中的虛擬實境訓練模擬器不同，AR 訓練模擬器透過配備相機的行動裝置將 3D 影像與現實世界融合。這種對現實生活場景的複製增強了學習過程中的參與和記憶力。 AR 訓練模擬器對於高壓力職業的個人特別有益，使他們能夠提前獲得工作所需的技能。它們迎合醫學和執法等實踐職業，同時在航空和運輸等利基領域也證明了其價值。此外，一些 AR 培訓模擬器提供擴增實境 SDK 功能，使開發人員能夠根據其組織的特定要求自訂平台。
提議新的應用程式
CareAR
carear.com
透過 CareAR，您可以更快地解決問題、減少調度並提高客戶滿意度分數。我們的服務體驗管理（SXM）平台為客戶和服務管理團隊提供遠端AR支援和自助指導，大大增強了客戶、員工和現場工作人員的體驗。 好處： • 更快解決問題：獲得即時視覺背景 - 花時間解決問題而不是評估情況 • 更高的首次修復率：透過註解工具箱獲得更快的分辨率 • 轉移成本高昂的調度：透過視覺輔助和指導提高遠端解析度並減少不必要的調度 • 知識轉移：縮小您的技能差距，讓專家更容易接觸到初級現場資源或承包商 • 客戶體驗：透過無與倫比的品質、服務和能力來提高客戶滿意度和 NPS • 降低碳足跡：消除或減少上門服務以解決...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。其目的是使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，...
Ajna Lens
ajnalens.com
與 AjnaVidya 一起幫助每個人在 XR 中創造、分發和成長。 在幾分鐘內學習行業技能。使用尖端工具和資源建立 XR 體驗，然後在 AjnaVidya 上部署和分發它們。存取您的內容分析並無限增長。
SimX
simxvr.com
SimX 的軟體以可在任何地方投影的可自訂、高清 3D 虛擬患者取代了實體模擬人體模型。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 的遠端協助軟體提供視訊協作服務，使公司的專家能夠與世界任何地方需要幫助的任何人幾乎並肩工作。該公司基於雲端的解決方案應用了擴增實境功能，包括合併兩個視訊串流以及使用 3D 註釋來改善即時通訊並解決難題。 Help Lightning 用於複雜設備和產品的安裝、檢查、培訓、維修和修理。借助 Help Lightning，客戶可以立即看到效能改進，包括提高首次修復率、減少上門服務、擴大勞動力容量以及提高最終客戶滿意度，同時提高服務收入和利潤。如需了解更多信息，請訪問 helplightning.com。