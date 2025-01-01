Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
擴增實境 (AR) SDK 軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

擴增實境 (AR) SDK 軟體 - 最受歡迎的應用程式

擴增實境軟體開發套件（通常稱為 AR SDK）使開發人員能夠製作無縫整合到現實世界中的數位元素。它是任何從事 AR 體驗的企業的基本工具。這些工具配備 3D 物件追蹤、影像辨識、視覺 SLAM（同時定位和建圖）、多重追蹤等功能，使開發人員能夠將數位影像變為現實。 AR 工程師利用這些 SDK 來創建行動應用程式、多樣化的 CAD 平台、沉浸式行銷體驗等。雖然某些 AR SDK 通常是針對特定框架和硬體定制的，但它們具有支援多個系統的多功能性，從而增強了適應性和便利性。

提議新的應用程式


Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary是一個在線平台，用於創建和管理3D設計和增強現實內容，支持團隊協作和多種文件格式導入導出。

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude是一款增強現實應用，提供用戶與周圍環境互動的方式，顯示相關信息和自定義內容，適用於旅行和商業目的。

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks是一個增強現實（AR）開發平台，允許用戶創建和管理2D及3D AR體驗，適合不同技術水平的使用者。

Augment

Augment

augment.com

Augment是一個增強現實平台，使用戶能夠在真實環境中即時可視化3D產品，並與虛擬對象互動。

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

增強結構是一個增強現實平台，允許用戶在現實環境中查看和互動3D建築模型，增強設計合作與溝通。

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti 是一款用於創建和管理本地化增強現實內容的平台，支持在各種環境中部署沉浸式AR體驗。

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

Variant Launch 是一個無需應用程序的 WebAR 解決方案，支持在瀏覽器中啟動擴增實境體驗，適用於 iOS 和 Android。

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

MAXST AR SDK 是一款擴增實境應用開發工具，支援多種追蹤功能，方便用戶建立自己的 AR 應用程式，包括 3D 物件、圖像及 QR 碼追蹤等。

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR SDK是一個多平台的增強現實開發工具，支持相機姿勢跟踪、3D對象和平面圖像跟踪，適合各類交互式應用。

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR是一個無需編碼的雲端平台，允許用戶快速創建增強現實、虛擬現實和混合現實應用程序。

ARGear

ARGear

argear.io

ARGear是一款SaaS增強現實軟體，幫助應用開發者將AR功能和內容整合到他們的應用中，提供多種AR工具和素材。

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

Ocavu 是一個集產品可視化與故事呈現於一身的應用，提供 3D 和增強現實體驗的創建及管理工具。

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR應用程式利用增強現實技術，讓用戶可視化對象並與虛擬內容互動，適用於各種行業，如零售、房地產和教育。

Onirix

Onirix

onirix.com

Onirix是一個無需編碼的增強現實平台，可幫助用戶創建、托管和分享網絡AR內容，兼容iOS和Android設備。

Streem

Streem

streem.com

Streem是一款企業級的遠程視覺輔助工具，利用增強現實技術提供無需下載的互動視頻協作功能，提升遠程診斷與支持效率。

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR是一個擴增實境雲資產管理及自助發佈平台，適用於B2B用戶，支援各種AR/VR技術，並提供統一的網頁介面來管理內容及團隊。

Vossle

Vossle

vossle.ai

Vossle是一個無需編碼的WebAR開發平台，企業可在不到1分鐘內創建擴增實境體驗，無需下載應用程式。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.