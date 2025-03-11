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最受歡迎 最近新增 擴增實境 (AR) SDK 軟體 - 最受歡迎的應用程式

擴增實境軟體開發套件（通常稱為 AR SDK）使開發人員能夠製作無縫整合到現實世界中的數位元素。它是任何從事 AR 體驗的企業的基本工具。這些工具配備 3D 物件追蹤、影像辨識、視覺 SLAM（同時定位和建圖）、多重追蹤等功能，使開發人員能夠將數位影像變為現實。 AR 工程師利用這些 SDK 來創建行動應用程式、多樣化的 CAD 平台、沉浸式行銷體驗等。雖然某些 AR SDK 通常是針對特定框架和硬體定制的，但它們具有支援多個系統的多功能性，從而增強了適應性和便利性。