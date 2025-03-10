擴增實境 (AR) SDK 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
擴增實境軟體開發套件（通常稱為 AR SDK）使開發人員能夠製作無縫整合到現實世界中的數位元素。它是任何從事 AR 體驗的企業的基本工具。這些工具配備 3D 物件追蹤、影像辨識、視覺 SLAM（同時定位和建圖）、多重追蹤等功能，使開發人員能夠將數位影像變為現實。 AR 工程師利用這些 SDK 來創建行動應用程式、多樣化的 CAD 平台、沉浸式行銷體驗等。雖然某些 AR SDK 通常是針對特定框架和硬體定制的，但它們具有支援多個系統的多功能性，從而增強了適應性和便利性。
提議新的應用程式
Vectary
vectary.com
Vectary是一個在線平台，用於創建和管理3D設計和增強現實內容，支持團隊協作和多種文件格式導入導出。
Wikitude
wikitude.com
Wikitude是一款增強現實應用，提供用戶與周圍環境互動的方式，顯示相關信息和自定義內容，適用於旅行和商業目的。
Zapworks
zap.works
Zapworks是一個增強現實（AR）開發平台，允許用戶創建和管理2D及3D AR體驗，適合不同技術水平的使用者。
Augment
augment.com
Augment是一個增強現實平台，使用戶能夠在真實環境中即時可視化3D產品，並與虛擬對象互動。
AUGmentecture
augmentecture.com
增強結構是一個增強現實平台，允許用戶在現實環境中查看和互動3D建築模型，增強設計合作與溝通。
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti 是一款用於創建和管理本地化增強現實內容的平台，支持在各種環境中部署沉浸式AR體驗。
Variant Launch
launchar.app
Variant Launch 是一個無需應用程序的 WebAR 解決方案，支持在瀏覽器中啟動擴增實境體驗，適用於 iOS 和 Android。
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK 是一款擴增實境應用開發工具，支援多種追蹤功能，方便用戶建立自己的 AR 應用程式，包括 3D 物件、圖像及 QR 碼追蹤等。
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR SDK是一個多平台的增強現實開發工具，支持相機姿勢跟踪、3D對象和平面圖像跟踪，適合各類交互式應用。
PlugXR
plugxr.com
PlugXR是一個無需編碼的雲端平台，允許用戶快速創建增強現實、虛擬現實和混合現實應用程序。
ARGear
argear.io
ARGear是一款SaaS增強現實軟體，幫助應用開發者將AR功能和內容整合到他們的應用中，提供多種AR工具和素材。
Ocavu
ocavu.com
Ocavu 是一個集產品可視化與故事呈現於一身的應用，提供 3D 和增強現實體驗的創建及管理工具。
ViewAR
viewar.com
ViewAR應用程式利用增強現實技術，讓用戶可視化對象並與虛擬內容互動，適用於各種行業，如零售、房地產和教育。
Onirix
onirix.com
Onirix是一個無需編碼的增強現實平台，可幫助用戶創建、托管和分享網絡AR內容，兼容iOS和Android設備。
Streem
streem.com
Streem是一款企業級的遠程視覺輔助工具，利用增強現實技術提供無需下載的互動視頻協作功能，提升遠程診斷與支持效率。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是 B2B 用戶的擴充現實雲端資產管理和自助發布平台。它聚合了不同的AR/VR 技術，例如AR.js、Quick Look、WebAR 的8th Wall，以及適用於Android 和iOS 應用程式的ARKit/ARCore，並方便透過統一的Web 介面進行訪問，而無需額外的開發工作。透過同一 Web 介面，使用者可以管理其內容資產、建立專案並將團隊成員指派到相應的專案。還整合了自動二維碼生成、連結管理和廣泛的統計。我們很高興提供我們的技術，包括作為企業解決方案的諮詢，或作為創意和數位機構的解決方案提供商，這些機構不能或不想自己進行 IT 開發，但仍希望為其客戶提供創新解決方案。 CLDXR 提供 3 種定價方案 - 企業家、小型企業和企業
Vossle
vossle.ai
Vossle 是一個無程式碼 WebAR 開發 SaaS 平台，企業可以使用該平台在 1 分鐘內創建擴增實境。使用 Vossle 的核心 AR+AI 引擎，無需下載應用程式即可體驗世界目標、基於圖像目標的活動、遊戲或基於人臉檢測的嘗試。