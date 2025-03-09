擴增實境 (AR) SDK 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Onirix

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無程式碼、低程式碼和 SDK 擴增實境平台，可協助您建立、託管、發佈和分享 Web AR 內容。可供全球超過 45 億 IOS 和 Android 用戶使用，並且相容於全球 92.94% 的裝置。 Web AR 不需要任何應用程序，是體驗 AR 消除最終用戶障礙的最快、最方便的方式。針對零售、旅遊、文化、電子商務、休閒娛樂、活動及其他影響力產業的 B2C 體驗的 B2B 解決方案。它是使用純 JavaScript 和其他 Web 標準（例如 WebGL 或 WebAssembly）以及經過最佳化以在 Web 瀏覽器中運行的內部電腦視覺演算法建構的。透過 Embed SDK，您可以存取許多功能來修改 Onirix 元素、其樣式和功能。除此之外，您還可以使用我們的事件清單向每個場景發送訊息，例如隱藏、顯示、動畫場景元素等等。將 AR Engine SDK 與任何 3D Web 庫結合起來 Onirix AR Engine SDK 與任何渲染引擎無關（不綁定），因此您可以將其與任何 3D 引擎庫結合使用，例如：ThreeJS |巴比倫JS | Aframe 您可以使用的不同類型的追蹤： 影像追蹤 - 將載入為您的專案產生的影像分類器並執行偵測和追蹤。表面追蹤 - 將使用裝置運動感應器（陀螺儀）來追蹤固定在任何位置或表面上的物體（僅限旋轉）。範例專案 - 您可以存取我們的 GitHub 帳戶，以取得使用不同追蹤模式和 3D 渲染庫的範例。 Onirix 為您提供詳細的文件：https://docs.onirix.com/onirix-sdk