擴增實境 (AR) SDK 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬來西亞

Zapworks

zap.works

Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ...