擴增實境 (AR) 內容管理系統 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
擴增實境 (AR) 內容管理系統可作為上傳大量原始 3D 內容的平台，這對於打造 AR 體驗至關重要。使用者可以全面控制這些系統中的 AR 內容，利用拖放功能根據需要進行編輯。此類編輯工具使用戶能夠修改其內容，將調色板和不同紋理等元素合併到其 3D 創作中。 除了基本編輯之外，AR CMS 還可以兼作 AR 軟體開發套件 (SDK)，增強客製化 AR 體驗的潛力。通常，此內容可用於開發一系列行動裝置 AR 應用程序，從沉浸式遊戲到互動購物平台。此外，這些解決方案包含強大的報告和分析功能，有助於企業理解受眾與其內容的參與模式。 區分 AR CMS 和 VR CMS 至關重要，後者是一個專注於管理、發布和分發虛擬實境內容的獨特平台。
提議新的應用程式
Zapworks
zap.works
Zapworks是一個增強現實（AR）開發平台，允許用戶創建和管理2D及3D AR體驗，適合不同技術水平的使用者。
CGTrader
cgtrader.com
CGTrader是一個提供可授權和自訂3D模型的市場，供用戶瀏覽、購買及出售各類3D資產，支援多種格式並可與工具整合。
echo3D
echo3d.com
echo3D是一個3D資產管理平台，允許開發者和企業實時存儲、保護和共享3D內容，並處理視頻和圖像文件。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR是一個簡易的增強現實平台，幫助小型企業和機構創建沉浸式AR體驗，無需編碼技術。
Plattar
plattar.com
Plattar應用程式利用擴增實境技術，讓客戶可以在3D環境中體驗產品，並提供持續的虛擬教育和支持。
Vuframe
vuframe.com
Vuframe是一個前沿的平台，使企業能夠輕鬆建立3D、增強現實（AR）和虛擬現實（VR）應用，無需專業技能和高成本。