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最受歡迎 最近新增 擴增實境 (AR) 內容管理系統 - 最受歡迎的應用程式

擴增實境 (AR) 內容管理系統可作為上傳大量原始 3D 內容的平台，這對於打造 AR 體驗至關重要。使用者可以全面控制這些系統中的 AR 內容，利用拖放功能根據需要進行編輯。此類編輯工具使用戶能夠修改其內容，將調色板和不同紋理等元素合併到其 3D 創作中。 除了基本編輯之外，AR CMS 還可以兼作 AR 軟體開發套件 (SDK)，增強客製化 AR 體驗的潛力。通常，此內容可用於開發一系列行動裝置 AR 應用程序，從沉浸式遊戲到互動購物平台。此外，這些解決方案包含強大的報告和分析功能，有助於企業理解受眾與其內容的參與模式。 區分 AR CMS 和 VR CMS 至關重要，後者是一個專注於管理、發布和分發虛擬實境內容的獨特平台。