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擴增實境 (AR) 內容管理系統可作為上傳大量原始 3D 內容的平台，這對於打造 AR 體驗至關重要。使用者可以全面控制這些系統中的 AR 內容，利用拖放功能根據需要進行編輯。此類編輯工具使用戶能夠修改其內容，將調色板和不同紋理等元素合併到其 3D 創作中。 除了基本編輯之外，AR CMS 還可以兼作 AR 軟體開發套件 (SDK)，增強客製化 AR 體驗的潛力。通常，此內容可用於開發一系列行動裝置 AR 應用程序，從沉浸式遊戲到互動購物平台。此外，這些解決方案包含強大的報告和分析功能，有助於企業理解受眾與其內容的參與模式。 區分 AR CMS 和 VR CMS 至關重要，後者是一個專注於管理、發布和分發虛擬實境內容的獨特平台。
提議新的應用程式
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。
echo3D
echo3d.com
echo3D是一個3D資產管理平台，允許開發者和企業實時存儲、保護和共享3D內容，並處理視頻和圖像文件。
Zapworks
zap.works
Zapworks是一個增強現實（AR）開發平台，允許用戶創建和管理2D及3D AR體驗，適合不同技術水平的使用者。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR是一個簡易的增強現實平台，幫助小型企業和機構創建沉浸式AR體驗，無需編碼技術。
CGTrader
cgtrader.com
CGTrader是一個提供可授權和自訂3D模型的市場，供用戶瀏覽、購買及出售各類3D資產，支援多種格式並可與工具整合。
Vuframe
vuframe.com
Vuframe 是一個尖端平台，徹底改變了企業級 3D、擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 應用程式的建置過程。過去，開發此類應用程式需要專業技能、漫長的開發週期和大量的預算。現在，Vuframe 簡化了整個流程，使各種規模的企業都可以使用。
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速發展的擴增實境（ARKit + ARCore）和 XR 技術，結合消費者硬體和瀏覽器的發展，成為客戶在 3D 和/或環境中體驗產品的新推動者，而無需產品實際存在。這些和其他新興技術提供了參與整個產品生命週期的能力——這是一種透過虛擬教育、支援和補充產品的追加銷售將採用、使用和忠誠度聯繫在一起的持續方式
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