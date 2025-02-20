擴增實境 (AR) 內容管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

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擴增實境 (AR) 內容管理系統可作為上傳大量原始 3D 內容的平台，這對於打造 AR 體驗至關重要。使用者可以全面控制這些系統中的 AR 內容，利用拖放功能根據需要進行編輯。此類編輯工具使用戶能夠修改其內容，將調色板和不同紋理等元素合併到其 3D 創作中。 除了基本編輯之外，AR CMS 還可以兼作 AR 軟體開發套件 (SDK)，增強客製化 AR 體驗的潛力。通常，此內容可用於開發一系列行動裝置 AR 應用程序，從沉浸式遊戲到互動購物平台。此外，這些解決方案包含強大的報告和分析功能，有助於企業理解受眾與其內容的參與模式。 區分 AR CMS 和 VR CMS 至關重要，後者是一個專注於管理、發布和分發虛擬實境內容的獨特平台。
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SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。其目的是使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫整合到您的業務流程中。從沉浸式培訓模組到互動式產品演示，我們確保擴增實境和虛擬實境不僅僅是流行語，它們是現代商業成功的重要工具。無與倫比的價值和解決方案 SynergyXR 的與眾不同之處在於我們致力於解決現實世界的業務挑戰。我們相信以人為本的方法，技術是推動者，而不是障礙。我們的解決方案旨在提高效率、促進創新並簡化全球團隊之間的溝通。透過採用我們的 XR 工具，企業可以超越傳統界限，釋放協作、培訓和客戶參與的新潛力。透過 SynergyXR 探索未來—擴充現實成為您企業的日常現實。
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一個 3D 資產管理平台，可供開發人員和公司在整個組織內外即時儲存、保護和共享 3D 內容。我們提供 3D 優先的內容管理系統 (CMS) 和交付網路 (CDN)、資產壓縮和轉換工具以及可擴展的 BaaS 基礎設施，使開發人員和組織能夠即時跨平台管理、處理和串流其 3D 內容裝置.我們為超過 100,000 名用戶提供服務，他們使用我們的平台創建即時 3D 體驗（用於醫療保健、娛樂、零售、遊戲、行銷、培訓等）並管理他們的互動式內容並發現、處理和共享 3D 資產團隊及其他。
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ** ** 2022 年最佳創作者和創作工具獲獎者 **
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR 是同類產品中最好的，擁有業界最簡單、最強大的 AR 平台。專為小型企業、機構打造，設計打造沉浸式 XR 體驗。將您的印刷品、銷售材料、電子商務產品視覺化等轉變為擴增實境體驗。 EvolveAR 提供了一整套 AR 功能，可協助您創建、體驗並向您的客戶、合作夥伴和朋友提供完全身臨其境的使用者體驗。它包含所有主要的擴增實境功能，如視訊、音訊、操作按鈕 (CTA)、影像、360° 視訊和 3D 模型。 1) 所需的零程式設計和編碼專業知識 2) 即時深入的 AR 驅動分析 3) 新的內容管理和行銷模式 4) 連結數位世界和實體世界的用戶
CGTrader
cgtrader.com
作為全球最大的可授權庫存和客製化 3D 模型來源，該公司的業務包括兩條相互關聯的業務線。 該公司的自助式 3D 模型 CGTrader Marketplace 擁有超過 1,000,000 個可授權 3D 模型和 CGTrader Enterprise 3D Modeling，供企業客戶和線上零售商將其 2D 產品圖像轉換為逼真的 3D 模型。 CGTrader 擁有由數萬名高技能 3D 設計師組成的託管社區，完全有能力提供任何規模、任何複雜性的 3D 模型。
Vuframe
vuframe.com
Vuframe 是一個尖端平台，徹底改變了企業級 3D、擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 應用程式的建置過程。過去，開發此類應用程式需要專業技能、漫長的開發週期和大量的預算。現在，Vuframe 簡化了整個流程，使各種規模的企業都可以使用。
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速發展的擴增實境（ARKit + ARCore）和 XR 技術，結合消費者硬體和瀏覽器的發展，成為客戶在 3D 和/或環境中體驗產品的新推動者，而無需產品實際存在。這些和其他新興技術提供了參與整個產品生命週期的能力——這是一種透過虛擬教育、支援和補充產品的追加銷售將採用、使用和忠誠度聯繫在一起的持續方式