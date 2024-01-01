審計服務提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

Perkins & Co

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Perkins & Co 成立於 1986 年，作為大型全國性會計師事務所的替代公司，同時專注於該地區少數人持股公司的業務需求。 Perkins 在俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華設有辦事處，專注於許多行業，包括製造、批發分銷、房地產、建築、專業和創意服務、技術、食品和飲料、汽車經銷商和非營利組織。 Perkins 連續10 年因卓越客戶服務而榮獲ClearlyRated 最佳會計™獎、連續16 年被《波特蘭商業雜誌》評為最受尊敬的公司、一家以女性為主的公司以及該地區最多元化的會計師事務所之一。請立即致電我們，以了解有關 Perkins 差異的更多資訊！