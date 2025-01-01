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最受歡迎 最近新增 音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式

音訊編輯軟體使用戶能夠創建和修改音訊檔案。音訊編輯器和工程師利用這些工具來混合或刪除音訊部分、調整特定區域以及開發新的音訊組件。 這些程式通常包含以多種方式改變音訊檔案聲音的效果。它們通常支援多種檔案格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音訊編輯軟體被音樂、電影和電視製作中的音訊工程師、音樂製作人、混音器、編輯和聲音設計師廣泛使用。它通常與視訊編輯軟體一起使用，並與視訊製作團隊協作。