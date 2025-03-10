音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式

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Notetracks 協助音訊和影片創作者審查和批准創意項目（Podcast、音樂、影片、行銷內容）。在當今的遠端協作世界中，透過電子郵件來回修改草稿並不是正確的做法（例如，我們可以在 1:20、23:34 15:13 進行「嗯」和「啊」）。在電子郵件、文件、聊天和通話中做筆記和進行對話，引用帶有音訊檔案名稱的時間戳會導致錯過編輯、錯誤更改、誤解、無休止的修改，並最終導致編輯、團隊成員和客戶不滿意，從而失去專案動力和動力。使用 Notetracks 保持溝通清晰、流暢和高效——這是一個專為音訊和視訊製作團隊設計的平台，可直接在其媒體檔案上分享和收集準確的回饋。