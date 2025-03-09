音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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音訊編輯軟體使用戶能夠創建和修改音訊檔案。音訊編輯器和工程師利用這些工具來混合或刪除音訊部分、調整特定區域以及開發新的音訊組件。 這些程式通常包含以多種方式改變音訊檔案聲音的效果。它們通常支援多種檔案格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音訊編輯軟體被音樂、電影和電視製作中的音訊工程師、音樂製作人、混音器、編輯和聲音設計師廣泛使用。它通常與視訊編輯軟體一起使用，並與視訊製作團隊協作。
提議新的應用程式
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster通過提供遠程訪談的高質量，本地錄製功能，確保工作室級音頻和最多4K視頻分辨率來徹底改變播客。 Boomcaster直接從麥克風和相機為每個參與者記錄高清音頻和視頻，同時允許您同時生存。每個參與者的輸入都是獨立捕獲的，從而保護了互聯網不穩定的錄音，並提供了無與倫比的清晰度。 Boomcaster的直觀平台還包括自動後處理，實時編輯以及對主要社交平台的一鍵式直播。 Boomcaster專為新手播客和經驗豐富的廣播公司而設計，簡化了播客生產的技術挑戰，使創作者能夠專注於提供引人注目的內容。加入播客社區，他們相信Boomcaster可以提升其音頻和視頻播客體驗。
Vollume
vollume.com
音量控制是一款音樂生產力工具，專為音樂家和音樂專業人士打造，可以更輕鬆地進行專案協作。將強大的播放清單管理、訊息傳遞、檔案共享和雲端儲存結合到一個簡單易用的應用程式中。
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio是一個音樂專案管理平台，集中管理創作過程，提高效率，促進協作，幫助用戶專注於創作高質量音樂。
Notetracks
notetracks.com
Notetracks 協助音訊和影片創作者審查和批准創意項目（Podcast、音樂、影片、行銷內容）。在當今的遠端協作世界中，透過電子郵件來回修改草稿並不是正確的做法（例如，我們可以在 1:20、23:34 15:13 進行「嗯」和「啊」）。在電子郵件、文件、聊天和通話中做筆記和進行對話，引用帶有音訊檔案名稱的時間戳會導致錯過編輯、錯誤更改、誤解、無休止的修改，並最終導致編輯、團隊成員和客戶不滿意，從而失去專案動力和動力。使用 Notetracks 保持溝通清晰、流暢和高效——這是一個專為音訊和視訊製作團隊設計的平台，可直接在其媒體檔案上分享和收集準確的回饋。
Audiorista
audiorista.com
使用 Audiorista 釋放您內容的潛力，這是製作您自己的自訂媒體應用程式的終極工具。將您的有聲讀物、播客、電子書、課程等無縫地轉變為一個迷人的基於訂閱的平台，以滿足您的現有受眾和新愛好者的需求。最好的部分？您不需要任何編碼專業知識！打造完美的媒體應用程序，並提供獨特的品牌、直覺的導航和無縫播放功能。自訂各個方面以創建出色的用戶旅程並讓您的受眾著迷。選擇 Audiorista 並將您的業務徹底轉變為訂閱服務。
SoundPiece
soundpiece.co
用人工智慧創作優美的音樂。只需指定您想要的情緒、風格和長度，即可在幾秒鐘內生成一首新歌曲。您還可以根據需要調整歌曲或建立任意數量的變體。無論您正在尋找管弦樂、電子樂，甚至只是簡單的節拍 - soundpiece 都可以產生滿足您需求的音樂。最重要的是 - 所有生成的歌曲都是免版稅的。
Krotos
krotos.studio
Krotos是一款專業的音頻軟件，提供創建、編輯和增強音效的工具，支持聲音設計和音樂製作，並集成AI技術以提高效率。
Audiohook
audiohook.com
Audiohook 是一站式商店，允許企業透過所有數位和傳統音訊管道接觸客戶。
Alitu
alitu.com
Alitu是一個基於網頁的播客編輯工具，簡化錄製和編輯過程，幫助用戶輕鬆創建和發布播客。
Deepsync
deepsync.com
Deepsync 使用語音複製技術幫助媒體公司製作音訊內容，速度比手動製作快 10 倍。它旨在簡化播客和製作工作室的製作流程。
Soundation
soundation.com
Soundation是一個在線數字音頻工作站，使用戶能夠錄製、編輯音頻並合作創作音樂，提供超過20,000個樣本和循環。
Audiotool
audiotool.com
Audiotool是一個雲端音樂製作平台，提供全面的編輯工具和數字樂器，讓用戶在線創作和分享音樂。
Auphonic
auphonic.com
Auphonic是一款自動音頻後製服務，使用信號處理和機器學習技術來增強音頻質量，適合簡化錄音編輯過程。
Ableton
ableton.com
Ableton是一款數字音頻工作站，用於音樂製作和現場表演，提供多種創作工具和MIDI音頻支持。
Descript
descript.com
Descript是一款簡單易用的視頻編輯工具，使用AI技術，支持文字編輯、轉錄和實時協作，適合各類內容創建者。
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家由人工智慧驅動的文字轉語音和配音公司，提供 700 多名人工智慧敘述者，能夠使用 140 多種本地和超本地語言進行演講。許多人工智慧敘述者俱有情境感知能力，使他們能夠發展出具有不同口音和情感的情境聲音。使用“旁白框”，您可以透過 URL 或文件匯入文本，並在專用工作室中管理所有文字和語音資源。 每個人工智慧敘述者都有自己的一套功能，可以根據您的具體要求進行客製化。此外，Narration Box 還提供強大且反應迅速的客戶支持，以便在整個過程中為您提供協助。 無論您需要為您的專案提供專業的配音，為您的有聲讀物提供引人入勝的旁白，還是為您的多語言內容提供本地化的語音，Narration Box 都可以透過其廣泛的AI 旁白庫和用戶友好的平台提供全面的解決方案。
Avid
avid.com
狂熱的媒體創建者擁有創新的技術和協作工具，以娛樂，教育和啟發世界。 他們幫助媒體有遠見的人創造藝術，使他們的看法為自己的看法增色並豐富他們的文化。他們製造了創新的技術和協作工具，激發和引發歡樂，從而使創作者可以娛樂，告知，教育和啟發世界。 他們相信自己的藝術家。他們相信自己的行業領導者。他們相信娛樂的未來。他們擁有富裕的媒體動力歷史， 娛樂。但是他們知道自己的歷史並不能決定他們的未來，因此他們總是在不斷發展，致力於使越來越好。 他們製造了許多產品，但只能做一件事：最大化令人驚嘆的製造商的媒介。每天的每一分鐘，他們每天都在為更大的創造者提供動力。
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip 是一個免費的線上工具，旨在隔離或刪除任何給定歌曲中的人聲。該工具具有用戶友好的介面，是音樂愛好者、卡拉 OK 愛好者、DJ 和音樂製作人的理想選擇。 透過利用複雜的數位訊號處理演算法，AudioStrip 可以以令人印象深刻的精確度和完整性將歌曲的人聲部分與樂器部分分開。 其主要功能是創建無聲樂器曲目，非常適合卡拉 OK、伴奏曲目或混音等用途。相反，它也可以用於提取孤立的音軌以用於其他創意目的。 AudioStrip 技術的核心是能夠將複雜的聽覺訊息分解為不同的元素，從而允許使用者根據自己的要求操縱獨立的人聲或樂器部分。 用戶只需將自己選擇的歌曲上傳到平台即可使用該工具，之後軟體可以有效地處理音訊並提供沒有人聲的曲目。 雖然 AudioStrip 需要啟用 JavaScript 才能執行，但可以透過任何常用瀏覽器存取其功能，並且不需要下載或安裝任何其他軟體。 請注意，雖然 AudioStrip 可供免費使用，但可能有限製或高級功能可能會變更。
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse是一個AI驅動的平台，提供多語言的視頻配音和字幕功能，旨在幫助內容創作者克服語言障礙。
Typecast
typecast.ai
Typecast是一款AI語音生成器，能將文本轉換為自然語音，適用於故事講述、教育和多媒體項目，支持多種語言和自定義選項。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一個文本轉語音平台，提供高品質的配音、視頻及字幕生成功能，支持多種語言和自定義音效。
Zencastr
zencastr.com
Zencastr是一個網頁應用程式，使播客主機與來賓能夠輕鬆錄製高質量的音頻和視頻，並提供編輯和分析工具。
Speechify
speechify.com
Speechify是一款文本到語音的應用程式，可以將各類書面內容轉換為音頻，適合需要隨時隨地收聽的人士使用。
Soundtrap
soundtrap.com
配樂是一個在線音樂和播客錄製平台，支持實時協作、音頻編輯和多种音乐风格創作，並提供雲端存儲。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm 是一個在線平台，用於錄製高質量播客和視頻，具備遠程協作、AI輔助編輯和雲儲存功能，適合各類用戶使用。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle是一款AI驅動的音頻和視頻創作平台，幫助播客製作者錄製、編輯和分發高質量的播客。
LANDR
landr.com
蘭德（Landr）是一個音樂平台，提供掌握、發行、創作工具和免版稅樣本，支持音樂家的全方位創作與發行需求。
Lalal.ai
lalal.ai
Lalal.ai是一款音頻分離服務，能迅速準確地提取人聲和樂器，保持高品質，適合音樂製作和音頻修復。