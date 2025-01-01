音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 紐西蘭

Avid

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Avid 為媒體創作者提供創新技術和協作工具，以娛樂、告知、教育和啟發世界。 他們幫助媒體夢想家創造藝術，豐富他們的觀念並豐富他們的文化。他們開發創新技術和協作工具，激發和激發歡樂，讓創作者能夠娛樂、告知、教育和啟發世界。 他們相信他們的藝術家。他們相信自己的行業領導者。他們相信娛樂業的未來。他們在為媒體提供支援方面擁有 30 年豐富的歷史 娛樂。但他們知道他們的歷史並不能決定他們的未來，所以他們總是在不斷發展，致力於讓事情變得越來越好。 他們生產許多產品，但他們只做一件事：最大限度地利用優秀製造商的媒介。在 Avid，每一天、每一分鐘，他們都在為更偉大的創作者提供動力。