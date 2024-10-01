音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蓋亞那

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音訊編輯軟體使用戶能夠創建和修改音訊檔案。音訊編輯器和工程師利用這些工具來混合或刪除音訊部分、調整特定區域以及開發新的音訊組件。 這些程式通常包含以多種方式改變音訊檔案聲音的效果。它們通常支援多種檔案格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音訊編輯軟體被音樂、電影和電視製作中的音訊工程師、音樂製作人、混音器、編輯和聲音設計師廣泛使用。它通常與視訊編輯軟體一起使用，並與視訊製作團隊協作。
提議新的應用程式
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文字轉語音應用程序，可讓全世界輕鬆存取資訊。超過 20 萬人使用我們的 Google Chrome 擴充功能、網頁應用程式、iOS 應用程式和 Android 應用程式。我們的使命是確保閱讀永遠不會成為學習的障礙。 我們出色的用戶是學生、專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人有閱讀障礙和注意力不足過動症等學習差異，而許多人只是想更快地閱讀和隨時隨地聆聽。借助 Speechify，您可以將任何書籍、文件或網站轉換為音頻，並在車內、洗衣服、遛狗、做晚飯、鍛煉、跳傘時聆聽 - 無論您的日常生活是什麼！ Speechify 也為 Medium、Star Tribune、Th...
Soundtrap
soundtrap.com
音樂製作、音訊編輯、循環、自動調諧、節拍製作器，免費創作音樂所需的一切。它是在線和協作的 - 立即註冊您的免費帳戶！
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside 是您的線上工作室，可實現高品質錄音和閃電般的編輯。它由AI 提供支持，但專為人類對話而設計，因此無論您身在何處、Wi-Fi 性能如何不穩定，也無論您身在何處，從播客到視頻營銷的任何內容都可以通過像素完美的4K 影片和水晶般清晰的音訊進行捕捉。把它想像成你的瓶中數字精靈，但你得到的不是三個願望，而是無盡的、一流的錄音和超級簡單的編輯。從希拉蕊·柯林頓 (Hillary Clinton) 到小型企業，再到 Spotify、Marvel 和 Verizon Media 等大型企業，Riverside 已成為廣播故事的首選舞台，品質絲毫不差。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Descript
descript.com
Descript 是一種新型影片編輯器，就像文件一樣簡單。 Descript 的人工智慧功能和直覺的介面為 YouTube 和 TikTok 頻道、熱門播客以及使用影片進行行銷、銷售以及內部培訓和協作的企業提供了動力。 Descript 旨在使影片與文件和投影片一起成為每個溝通者工具包的主要內容。
Lalal.ai
lalal.ai
下一代人聲去除器和音樂源分離服務，可實現快速、輕鬆和精確的主幹提取。刪除人聲、器樂、鼓、貝斯、鋼琴、電吉他、原聲吉他和合成器音軌，而不會造成品質損失。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提...
Zencastr
zencastr.com
Zencastr 可以直接在瀏覽器中運行，因此您可以在任何地方進行錄製，而無需安裝任何東西。您的客人所要做的就是點擊邀請連結。
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip 是一個免費的線上工具，旨在隔離或刪除任何給定歌曲中的人聲。該工具具有用戶友好的介面，是音樂愛好者、卡拉 OK 愛好者、DJ 和音樂製作人的理想選擇。 透過利用複雜的數位訊號處理演算法，AudioStrip 可以以令人印象深刻的精確度和完整性將歌曲的人聲部分與樂器部分分開。 其主要功能是創建無聲樂器曲目，非常適合卡拉 OK、伴奏曲目或混音等用途。相反，它也可以用於提取孤立的音軌以用於其他創意目的。 AudioStrip 技術的核心是能夠將複雜的聽覺訊息分解為不同的元素，從而允許使用者根據自己的要求操縱獨立的人聲或樂器部分。 用戶只需將自己選擇的歌曲上傳到平台即可使用...
Dubverse
dubverse.ai
在快節奏的數位內容創作世界中，Dubverse.ai 成為影片製作人、教育工作者和企業的遊戲規則改變者。這個創新平台利用人工智慧的功能來簡化和增強影片製作流程，特別注重克服語言障礙並使內容普遍可用。 Dubverse.ai 產品的核心是強大的合成媒體引擎，它透過尖端的人工智慧技術增強人類的創造力。過程簡單但功能強大： * AI字幕：自動產生多種語言的準確字幕，增強觀眾的參與度和理解力。 * 文字轉語音：將文字轉換為聽起來自然的畫外音，使您的影片更加動態且適合更廣泛的受眾。 Dubverse.ai 包含一套旨在滿足各種內容創建需求的功能： * 多語言支援：透過支援 60 多種語言，內容創作者...
Typecast
typecast.ai
Typecast 的帶有情緒文字轉語音的人工智慧語音產生器是一款線上工具，可讓使用者將文字轉換為逼真的語音。該工具擁有超過 400 多個超現實聲音的庫，使用戶能夠按照自己想要的方式創建內容。 它為不同目的提供各種特性和功能，包括講故事、演示、產品行銷、培訓影片、YouTube 影片和教育。方式為其視頻內容提供動力。 使用者可以輕鬆地扮演角色，輸入所需的文本，選擇語音風格，然後下載生成的音訊。該工具還為有聲書、教育、銷售、紀錄片、培訓和遊戲等不同類別提供文字轉語音模板，使用戶更容易上手。消除生產成本的煩惱。 使用者不需要雇用演員、管理攝製組或租用工作室，因為該工具消除了螢幕錄製和後製編輯的...
Soundation
soundation.com
在瀏覽器中的免費線上工作室中製作音樂。協作、製作節拍、錄製和編輯音訊。使用 20,000 多個循環和樣本、虛擬樂器和效果。
LANDR
landr.com
音樂世界已經改變。新技術使藝術家能夠輕鬆且經濟地完全獨立地創作和分享他們的作品，但使音樂成為完全 DIY 事業的最後一步 - 母帶製作 - 仍然是一個複雜且難以捉摸的步驟。
Ableton
ableton.com
Ableton 為全球音樂製作人社群製造軟體、硬體和其他創意工具。
Alitu
alitu.com
Alitu 是一款基於網路的播客編輯工具，可獲得您的原始錄音並幫助您將它們變成令人驚嘆的、吸引觀眾的節目。該工具將嶄露頭角的廣播公司從編輯播客的技術部分中解放出來，專注於他們喜歡的部分。自動化技術部分，例如消除背景噪音和調節音量。享受一套以播客為中心的拖放工具來建立和品牌化您的劇集。輕鬆修剪剪輯並消除錯誤。向全世界發布您的節目。無需離開 Alit，即可將完成的劇集直接上傳到播客主持人 透過 Alitu 的播客課程包讓您的節目順利開展，這樣您就可以停止猜測。讓 Alitu 幫您分擔繁重的工作，加入 1500 名播客的行列，他們花更少的時間編輯，更多的時間創作。
Audiotool
audiotool.com
開始在雲端製作音樂。 Audiotool 是一個功能強大的線上音樂製作工作室，就在您的瀏覽器中。
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio 將創作過程的各個方面集中到一個直覺的平台上，重新定義了音樂專案管理的格局。透過 Numa Studio，音樂專業人士可以體驗無與倫比的組織能力，從而節省大量時間並簡化協作。該平台的設計消除了對多種工具和平台的需求，使藝術家、製作人和團隊能夠專注於真正重要的事情 - 創造卓越的音樂。透過整合先進的共享、評論和版本控制功能，Numa 可確保每個專案細節都觸手可及，從而創造高效且精確的協作環境。這種整體方法不僅簡化了專案管理，還提高了溝通和回饋的質量，最終提高了創意產出，使 Numa 成為音樂產業不可或缺的工具。
SoundPiece
soundpiece.co
用人工智慧創作優美的音樂。只需指定您想要的情緒、風格和長度，即可在幾秒鐘內生成一首新歌曲。您還可以根據需要調整歌曲或建立任意數量的變體。無論您正在尋找管弦樂、電子樂，甚至只是簡單的節拍 - soundpiece 都可以產生滿足您需求的音樂。最重要的是 - 所有生成的歌曲都是免版稅的。
Auphonic
auphonic.com
自動音訊後製網路服務，使用訊號處理和機器學習技術。
Avid
avid.com
Avid 為媒體創作者提供創新技術和協作工具，以娛樂、告知、教育和啟發世界。
Vollume
vollume.com
音量控制是一款音樂生產力工具，專為音樂家和音樂專業人士打造，可以更輕鬆地進行專案協作。將強大的播放清單管理、訊息傳遞、檔案共享和雲端儲存結合到一個簡單易用的應用程式中。
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio 由音訊技術先驅 Krotos 開發，是一款突破性的軟體，旨在徹底改變人們處理音效的方式。這個創新平台簡化了聲音創作過程，提供了速度、品質和創作自由的無縫融合，使用戶能夠快速製作出高品質、獨特且免版稅的音效。使用者只需點擊或揮動滑鼠即可輕鬆建立自訂聲音，從而消除了搜尋聲音庫的繁瑣過程或錄製和編輯的複雜步驟。 Krotos Studio 不僅注重效率；還注重效率。這是為了讓創作者能夠創造出真正能引起觀眾共鳴的聲音。該平台擁有超過 200 個不同類別的聲音預設，並且每月都會添加更多預設，可確保每種聲音都獨一無二，滿足各種項目和創意需求。 Krotos 執行長 Orfeas...
Deepsync
deepsync.com
Deepsync 使用語音複製技術幫助媒體公司製作音訊內容，速度比手動製作快 10 倍。它旨在簡化播客和製作工作室的製作流程。
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家由人工智慧驅動的文字轉語音和配音公司，提供 700 多名人工智慧敘述者，能夠使用 140 多種本地和超本地語言進行演講。許多人工智慧敘述者俱有情境感知能力，使他們能夠發展出具有不同口音和情感的情境聲音。使用“旁白框”，您可以透過 URL 或文件匯入文本，並在專用工作室中管理所有文字和語音資源。 每個人工智慧敘述者都有自己的一套功能，可以根據您的具體要求進行客製化。此外，Narration Box 還提供強大且反應迅速的客戶支持，以便在整個過程中為您提供協助。 無論您需要為您的專案提供專業的配音，為您的有聲讀物提供引人入勝的旁白，還是為您的多語言內容提供本地化...
Audiorista
audiorista.com
使用 Audiorista 釋放您內容的潛力，這是製作您自己的自訂媒體應用程式的終極工具。將您的有聲讀物、播客、電子書、課程等無縫地轉變為一個迷人的基於訂閱的平台，以滿足您的現有受眾和新愛好者的需求。最好的部分？您不需要任何編碼專業知識！打造完美的媒體應用程序，並提供獨特的品牌、直覺的導航和無縫播放功能。自訂各個方面以創建出色的用戶旅程並讓您的受眾著迷。選擇 Audiorista 並將您的業務徹底轉變為訂閱服務。
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster 為遠端訪談提供高品質的本地錄製功能，確保工作室級音訊和高達 4K 的視訊分辨率，徹底改變了播客行業。每個參與者的輸入都是獨立捕獲的，從而保護錄音免受互聯網不穩定的影響並提供無與倫比的清晰度。我們直覺的平台還包括自動後製、即時編輯和一鍵直播到主要社交平台等功能。 Boomcaster 專為播客新手和經驗豐富的廣播公司而設計，簡化了播客製作的技術挑戰，使創作者能夠專注於提供引人注目的內容。加入信任 Boomcaster 的播客社區，以提升他們的音訊和視訊播客體驗。
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