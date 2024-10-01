音訊編輯軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 關島

AudioStrip

audiostrip.co.uk

AudioStrip 是一個免費的線上工具，旨在隔離或刪除任何給定歌曲中的人聲。該工具具有用戶友好的介面，是音樂愛好者、卡拉 OK 愛好者、DJ 和音樂製作人的理想選擇。 透過利用複雜的數位訊號處理演算法，AudioStrip 可以以令人印象深刻的精確度和完整性將歌曲的人聲部分與樂器部分分開。 其主要功能是創建無聲樂器曲目，非常適合卡拉 OK、伴奏曲目或混音等用途。相反，它也可以用於提取孤立的音軌以用於其他創意目的。 AudioStrip 技術的核心是能夠將複雜的聽覺訊息分解為不同的元素，從而允許使用者根據自己的要求操縱獨立的人聲或樂器部分。 用戶只需將自己選擇的歌曲上傳到平台即可使用...